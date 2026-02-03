עם טעם של עוד: דיילה החזיר את האמון לקהל

כמה הפכפך הוא הכדורגל. דקות לפני העלייה למגרש אתמול (שני), קיללו חלק מקהל אוהדי מכבי ת"א את המאמן היוצא ז'רקו לאזטיץ', כאשר רק מספר דקות לאחר מכן, עלה המאמן רוני דיילה למשחק הבכורה שלו על הקווים של הצהובים, וההבדל? שמיים וארץ עם ניצחון 1:4 משכנע על עירוני קריית שמונה.

אז נכון, מדובר רק במשחקו הראשון של הנורבגי, כשהוא ייבחן לאורך זמן, אך קשה להתעלם מהדקות הראשונות ובעיקר מהמחצית הראשונה הפנטסטית של הצהובים, שלבטח הייתה אחת הטובות שלהם העונה. אז נכון, שחקני מכבי לא לא יצהירו על זה, אבל אם לשפוט על כר הדשא, כנראה שגם הם תמכו בהחלפת המאמן והציגו משחק לחימה והקרבה שכמעט ולא נראה מהם השנה, כשבנוסף אי אפשר גם להתעלם מהיכולת הטובה.

טקטית, אחד מהשינויים של הנורבגי היה עלייתם של צמד המגנים רוי רביבו ונועם בן הרוש לחלקים יותר גבוהים בחצי של היריבה. אבל אם ננתק רגע את הפן המקצועי, משיחה קצרה עם אנשים במועדון ובעיקר אוהדים, אפשר להגיד שהם בעיקר חזרו אמש ליהנות אחרי תקופה לא פשוטה.

רוני דיילה עם איתמר נוי ורוי רביבו (רדאד ג'בארה)

הצהרה שיכולה לשנות את התמונה והורגשה בניצחון

דיילה גרם להם בעיקר לתקווה: זה נכון שסיפור האליפות עוד רחוק, אבל ההצהרה שלו במסיבת העיתונאים ביום ראשון על כך שהוא עדיין מאמין ושואף לזכות באליפות חלחלה בעיקר לשחקנים, אך גם לאוהדים. על הסיום האמוציונלי של המאמן מול הקהל שלו עוד נדבר בהמשך, אבל דווקא ההתחלה הייתה רגועה.

בדקות הראשונות של המשחק, הוא בעיקר ישב בצד, מתון משהו, בניגוד לטירוף של שחקניו. הוא שוחח בסמול טוק קצר עם המאמן היריב שי ברדה, נעזר באבי ריקן, אך בעיקר הראה כמה הוא סומך על העוזר שלו קני מילר, שהיה גם האיש שעמד על הקווים בעשר הדקות הראשונות, וגם בלא מעט דקות בהמשך.

השער המהיר של דור פרץ הוציא קצת אמוציות: הוא קפץ על שני עוזריו לחיבוק משותף ועבר שחקן שחקן לחבק אותו. דיילה הקפיד לאורך המשחק למחוא כפיים על כל פעולה, כשגם הוא הרגיש שהשחקנים הללו לא שכחו לשחק כדורגל, אלא בעיקר צריכים ביטחון.

דור פרץ חוגג (רדאד ג'בארה)

שער השוויון של אריאל שרצקי היה זה שהרים אותו ממקום מושבו בספסל וגרם לו לעמוד על הקווים: שני השערים הבאים שחררו, הוא לקח לשיחות קצרות את אושר דוידה וקרווין אנדרדה, שניים שחזרו אמש לחיים, ובגול האחרון הוא פשוט היה נראה כמי שרק מחפש את מי לחבק.

בסיום, עבר המאמן הטרי שחקן שחקן, התחבק, עודד והכין את הקרקע לחגיגות: במשך מספר דקות, הוא לא עזב את חצי המגרש ושמע את הקהל שר בשמו: "רוני, רוני", באותו הלחן ששרים האוהדים לכריסטיאן בליץ'. אם מידת האהדה לנורבגי תהיה זהה לזו של הסרבי, במכבי יבינו שהצליחו.

הקהל קיבל את מה שרצה מהמאמן

"הוא יותר דיבר על האנרגיות וזה מה שניצח לנו את המשחק. הוא יומיים פה, אבל הוא באמת בן אדם טוב לפני שהוא מאמן. הוא דיבר עם כל שחקן ושחקן אישית ואני מאחל לו ולנו שנצליח ביחד", התייחס בסיום סייד אבו פרחי לחיבור עם המאמן.

סייד אבו פרחי (רועי כפיר)

בהמשך, הוא עוד הספיק לשלהב את הקהל עם סימוני עולה בסגנון יורגן קלופ והקהל? הוא רק רצה מאמן שיהיה איתם, יטריף וידליק. גם הם לא התעלמו מהצבת הציפיות שלו כששרו בסיום: "רק תביאו צלחת". אז אמש, זאת הייתה רק ההתחלה, אבל גם הם ייהנו מהצבעוניות שלו.

ועוד מילה: לא מעט הודו שמדובר באחת מתצוגות העידוד היותר קולניות שהשמיע הקהל הצהוב באצטדיון "מרים", או כמו שהטיב לנסח זאת אחד האוהדים בסיום: "הקהל רצה מאמן התקפי ובעיקר רצה מאמן שיגרום לו להאמין שוב. עובדתית, הוא הוכיח את זה. יש לקבוצה עוד מה לפתור, אבל ראו שהוא גרם לשחקנים לרוץ ולהוכיח וזה לא מעט בתקופה הזאת”.

גם המאמן עצמו התייחס לעידוד: "כל כך שמחתי לראות את התצוגה. זה מדהים לראות כמה הם תמכו במשחק חוץ ואני רק מחכה לראות איך זה ייראה במשחק בית. זה עוזר לנו אפילו להיראות יותר טוב. מה אני יכול להבטיח להם? אנחנו נראה. אני לא לוקח שום דבר כמובן מאליו ונתקדם ממשחק למשחק. ניצחנו קבוצה מהתחתית כמו שהיינו צריכים, אז אנחנו צריכים להיות צנועים כדי להשתפר עוד. אנחנו רק צריכים להיות עם רגליים על הקרקע ולחשוב איך להשתפר".

אוהדי מכבי ת"א באצטדיון מרים (רועי כפיר)

אז הרומן בין הצהובים לדיילה נפתח אמש ברגל ימין: מכבי של הנורבגי הרשימה, חזרה לרגש את אוהדיה ובעיקר השאירה טעם של עוד. אך גם הוא יודע שכדי שהרומן ימשיך לעבוד, הקבוצה שלו תצטרך לשמור על יציבות לאורך זמן ואז אולי ורק אולי, היא תוכל לחשוב גבוה גם בליגה. בסופו של דבר, למאמן שלה יש כבר ארבע אליפויות בקריירה, כך שלאסוף תארים הוא יודע.