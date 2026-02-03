רבע 2, 09:48: מכבי ת"א - פרטיזן 22:27

יום גדוש מאוד ביורוליג במסגרת המחזור ה-26, כאשר לא פחות מתשע משחקים משוחקים בשלישי. אחד מהם מתקיים בהיכל מנורה מבטחים בשעה זו, שם מכבי תל אביב מארחת את פרטיזן בלגרד, במטרה לשוב לנצח אחרי שהפסידה במחזור הקודם לוולנסיה.

הצהובים כבר שבו למסלול במסגרת הישראלית כשחגגו על קריית אתא בגביע המדינה בדרך לחצי הגמר, אבל כעת במפעל האירופי הם רוצים לעשות זאת כדי להמשיך לשמור את חלום הפליי-אין בחיים. הקבוצה של עודד קטש במקום ה-14 עם 10 ניצחונות ו-15 הפסדים.

לשם השוואה, מי שבמקום ה-10 שמוביל לפליי-אין היא ז’לגיריס ולה יש 14 ניצחונות ו-11 הפסדים, כך שמכבי תל אביב רחוקה ארבעה משחקים מלהגיע לשם, ונזכיר שיש לא מעט בקופה כשכעת המחזור ה-26 ויש בסך הכל 38 משחקים לכל מועדון.

מנגד, פרטיזן היא ללא ספק אחת מאכזבות העונה. סיום דרכו של ז’ליקו אוברדוביץ’ זעזע את כל המערכת ומשם לא הצליחו לטפס למעלה, כאשר הסרבים במקום ה-18 עם שמונה ניצחונות ו-17 הפסדים. החבורה מבלגרד הפתיעה לא מזמן את הפועל ת”א, אבל מאז נכנעה למילאנו.

רבע ראשון

חמישייה מכבי תל אביב: איפה לונדברג, ג’יילן הורד, ג’ימי קלארק, רומן סורקין ו-וויל ריימן

חמישייה פרטיזן בלגרד: דילן אוסטקובסקי, סטרלינג בראון, קמרון פאיין, אייזק בונגה, ברונו פרננדו

# 10:00-5:00: אחרי שהאורחת התחילה ב-0:5 מהיר, הצהובים השיבו עם ריצת 2:14 גדולה, בהובלתו של ג’ימי קלארק, שאילצה את חואן פנארויה לקחת פסק זמן. לאחר העצירה הסרבים התאוששו וקלעו 4 נקודות רצופות.