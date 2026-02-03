יום שלישי, 03.02.2026 שעה 08:49
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
75%5270-562848דטרויט פיסטונס
65%5313-572249בוסטון סלטיקס
63%5388-562849ניו יורק ניקס
58%5877-591852טורונטו ראפטורס
57%5937-604851קליבלנד קאבלירס
56%5749-579450פילדלפיה 76'
52%5335-532746אורלנדו מג'יק
51%6080-599451שיקגו בולס
47%6048-597851אטלנטה הוקס
46%6156-617052מיאמי היט
46%5908-605152שארלוט הורנטס
40%5408-519747מילווקי באקס
29%5501-518948ברוקלין נטס
28%5982-556850אינדיאנה פייסרס
28%5695-527747וושינגטון וויזארדס
 מערב 
76%5419-591350אוקלהומה ת'אנדר
69%5315-563048יוסטון רוקטס
68%5246-550547סן אנטוניו ספרס
67%5864-605851דנבר נאגטס
61%5422-559549פיניקס סאנס
58%6010-619852מינסוטה טימברוולבס
57%5800-597451גולדן סטייט ווריורס
53%5680-558049לוס אנג'לס לייקרס
48%5329-534848לוס אנג'לס קליפרס
44%5911-578650פורטלנד בלייזרס
43%5622-557949דאלאס מאבריקס
35%5793-563449ממפיס גריזליס
30%6349-595850יוטה ג'אז
26%6037-571250ניו אורלינס פליקנס
25%6122-564251סקרמנטו קינגס

הקליפרס וקליבלנד בשיחות על מעברו של הארדן

טרייד גדול בדרך: הרכז הוותיק לא שיחק לאחרונה מסיבות אישיות ועשוי לעבור בתמורה לגארלנד, כאשר הקאבס דורשים גם נכסי דראפט. רושם 25.4 נק' למשחק

|
ג'יימס הארדן (רויטרס)
ג'יימס הארדן (רויטרס)

אפשרות לטרייד מסקרן במזרח ובמערב: קליבלנד ולוס אנג’לס קליפרס קיימו שיחות מתקדמות על עסקה שתשלח את ג’יימס הארדן לקאבלירס בתמורה לדריוס גארלנד, כך מדווח כריס מניקס ולאחר מכן הצטרף אל הדיווח הזה הכתב הבכיר של הליגה שאמס צ’ארנייה.

על פי הדיווח, מדובר בהחלפה בין שני גארדים ששיחקו בעבר במשחק האולסטאר. הארדן, בן 36, מציג עונה עמוסה במדי הקליפרס עם ממוצעים של 25.4 נקודות ב-35.4 דקות למשחק, בעוד גארלנד (26) מתמודד עם עונה פצועה. הוא החמיץ את שבעת המשחקים הראשונים לאחר ניתוח באצבע ברגל, ומאז ה-16 בינואר נעדר בעקבות נקע בקרסול. העונה הוא עומד על ממוצע של 18 נקודות למשחק.

עוד נרשם כי קליבלנד לוחצת לקבל מהקליפרס גם נכסי דראפט במסגרת העסקה, בחירת סיבוב ראשון או לכל הפחות אפשרות להחלפת בחירות בעתיד. עם זאת, בלוס אנג’לס דחו את הדרישה, בין היתר בשל מלאי מוגבל של בחירות דראפט שנמצא ברשותם.

דריוס גארלנד (רויטרס)דריוס גארלנד (רויטרס)

במקביל, שאמס צ’ארנייה מ-ESPN מדווח כי הקליפרס והארדן, שנבחר 11 פעמים לאולסטאר, בוחנים יחד האם ניתן להשלים טרייד עד דדליין הטריידים של ה־NBA ביום חמישי. לפי הדיווח, שני הצדדים פועלים בתיאום מלא, הן בינם לבין עצמם והן מול קבוצות מעוניינות.

בתוך כך, הארדן לא שותף במשחק הקליפרס ביום שני, כאשר מאמן הקבוצה טיירון לו מסר כי הגארד נעדר מסיבות אישיות. ככל שמתקרב הדדליין, נראה שעתידו של הארדן בלוס אנג’לס רחוק מלהיות סגור, והאפשרות למעבר מפתיע לקליבלנד בהחלט על השולחן.

