משבר, תבוסה ופציעת בנו: עתיד ואן פרסי בסכנה

רובין ואן פרסי דחה את השמועות על כך שמעמדו בפיינורד נמצא בסכנה, לאחר שהתקופה הרעה של הקבוצה נמשכה בסוף השבוע עם הפסד כואב 3:0 לפ.ס.וו איינדהובן. חלוץ העבר האגדי של ארסנל ומנצ’סטר יונייטד מונה למאמן פיינורד בפברואר האחרון, תפקיד הבכורה המשמעותי שלו על הקווים, לאחר שעזב את הירנביין.

בעונה שעברה סיימה פיינורד במקום השלישי, והציפיות היו שתהווה יריבה רצינית יותר לאלופה פ.ס.וו בעונה הנוכחית. אלא שההפסד ביום ראשון הגדיל את הפער מהמוליכה ל-17 נקודות, למרות שפיינורד מדורגת במקום השני בטבלה. מאזנו של ואן פרסי עומד על ניצחון אחד בלבד בששת משחקי הליגה האחרונים, מה שהוביל לשאלות בנוגע לעתידו במועדון.

בנוסף, הקבוצה הודחה מהליגה האירופית לאחר שאיבדה גובה בשלב הליגה, עם שני ניצחונות בלבד ושישה הפסדים. לאחר המשחק מול פ.ס.וו, ואן פרסי הבהיר כי אין בכוונתו להתפטר. “על זה תצטרכו לשאול את הנהלת המועדון”, אמר ל’טלחרף’ ההולנדי כשנשאל על עמדת הדרגים הבכירים. “אני מאוכזב, אני מרגיש אחראי, ובצדק. מה שראיתי היה מאוד מאכזב. שיחקנו מול קבוצה מצוינת, אבל בסופו של דבר זה היה רע מצדי ורע מצידנו”.

רובין ואן פרסי (רויטרס)

הקפטן הגן: “השחקנים אשמים”

מי שיצא להגנת המאמן היה קפטן הקבוצה, טימון ולנרויטר, שהטיל את האחריות על השחקנים: “אנחנו לא קבוצת צמרת כרגע”, אמר. “היו לנו הרבה פציעות ועדיין יש, אבל זו כבר לא תירוץ. פ.ס.וו הראתה מהי קבוצה ברמה הגבוהה ביותר, ואנחנו צריכים להיות הרבה יותר טובים”. זה היה באשמתנו. אנחנו, השחקנים על המגרש, נכשלנו”.

הוא המשיך: “למאמן הייתה תוכנית מצוינת, אבל אם לא מנצחים במאבקים, לא שומרים אישית ולא מבצעים את ההוראות, אי אפשר לראות את זה. אם השחקנים לא נלחמים מספיק, זו לא אשמת המאמן”. בשבוע שעבר עלה ואן פרסי לכותרות גם מסיבה אישית, לאחר שנצפה מנחם את בנו שאקיל, שנפצע והורד על אלונקה במהלך ההפסד לריאל בטיס בליגה האירופית. שאקיל, בן 19, כבש ימים ספורים קודם לכן את שעריו הראשונים בקריירה המקצוענית.