5625-6421פ.ס.וו. איינדהובן1
3932-5121פיינורד2
3834-5220ניימיכן3
3828-4121אייאקס4
3534-2721ספרטה רוטרדם5
3235-3621אלקמאר6
3124-3121טוונטה אנסחדה7
3126-2821כרונינגן8
2643-3021זוולה9
2531-3220הירנביין10
2536-3121פורטונה סיטארד11
2427-3020אוטרכט12
2337-2221אקסלסיור רוטרדם13
2234-3120גו אהד איגלס14
1836-2221וולנדם15
1753-3021הראקלס אלמלו16
1634-2321נאק ברדה17
1637-2521טלסטאר18

משבר, תבוסה ופציעת בנו: עתיד ואן פרסי בסכנה

מאמן פיינורד לא במאבק האליפות אחרי 3:0 מהדהד נגד פ.ס.וו, ואפילו בנו שאקיל הורד על אלונקה: "תשאלו את ההנהלה". הקפטן הגן: "השחקנים אלו שנכשלו"

|
רובין ואן פרסי (IMAGO)
רובין ואן פרסי (IMAGO)

רובין ואן פרסי דחה את השמועות על כך שמעמדו בפיינורד נמצא בסכנה, לאחר שהתקופה הרעה של הקבוצה נמשכה בסוף השבוע עם הפסד כואב 3:0 לפ.ס.וו איינדהובן. חלוץ העבר האגדי של ארסנל ומנצ’סטר יונייטד מונה למאמן פיינורד בפברואר האחרון, תפקיד הבכורה המשמעותי שלו על הקווים, לאחר שעזב את הירנביין.

בעונה שעברה סיימה פיינורד במקום השלישי, והציפיות היו שתהווה יריבה רצינית יותר לאלופה פ.ס.וו בעונה הנוכחית. אלא שההפסד ביום ראשון הגדיל את הפער מהמוליכה ל-17 נקודות, למרות שפיינורד מדורגת במקום השני בטבלה. מאזנו של ואן פרסי עומד על ניצחון אחד בלבד בששת משחקי הליגה האחרונים, מה שהוביל לשאלות בנוגע לעתידו במועדון.

בנוסף, הקבוצה הודחה מהליגה האירופית לאחר שאיבדה גובה בשלב הליגה, עם שני ניצחונות בלבד ושישה הפסדים. לאחר המשחק מול פ.ס.וו, ואן פרסי הבהיר כי אין בכוונתו להתפטר. “על זה תצטרכו לשאול את הנהלת המועדון”, אמר ל’טלחרף’ ההולנדי כשנשאל על עמדת הדרגים הבכירים. “אני מאוכזב, אני מרגיש אחראי, ובצדק. מה שראיתי היה מאוד מאכזב. שיחקנו מול קבוצה מצוינת, אבל בסופו של דבר זה היה רע מצדי ורע מצידנו”.

רובין ואן פרסי (רויטרס)רובין ואן פרסי (רויטרס)

הקפטן הגן: “השחקנים אשמים”

מי שיצא להגנת המאמן היה קפטן הקבוצה, טימון ולנרויטר, שהטיל את האחריות על השחקנים: “אנחנו לא קבוצת צמרת כרגע”, אמר. “היו לנו הרבה פציעות ועדיין יש, אבל זו כבר לא תירוץ. פ.ס.וו הראתה מהי קבוצה ברמה הגבוהה ביותר, ואנחנו צריכים להיות הרבה יותר טובים”. זה היה באשמתנו. אנחנו, השחקנים על המגרש, נכשלנו”.

הוא המשיך: “למאמן הייתה תוכנית מצוינת, אבל אם לא מנצחים במאבקים, לא שומרים אישית ולא מבצעים את ההוראות, אי אפשר לראות את זה. אם השחקנים לא נלחמים מספיק, זו לא אשמת המאמן”. בשבוע שעבר עלה ואן פרסי לכותרות גם מסיבה אישית, לאחר שנצפה מנחם את בנו שאקיל, שנפצע והורד על אלונקה במהלך ההפסד לריאל בטיס בליגה האירופית. שאקיל, בן 19, כבש ימים ספורים קודם לכן את שעריו הראשונים בקריירה המקצוענית.

