יום שלישי, 03.02.2026 שעה 08:15
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
לוח תוצאות
ליגה ספרדית 25-26
5523-6022ברצלונה1
5418-4722ריאל מדריד2
4517-3822אתלטיקו מדריד3
4223-3921ויאריאל4
3528-3622בטיס5
3427-2622אספניול6
3323-2922סלטה ויגו7
2830-3022ריאל סוסיאדד8
2627-2622אוססונה9
2527-2022אלאבס10
2531-2122אתלטיק בילבאו11
2536-2122ג'ירונה12
2432-3022אלצ'ה13
2434-2822מיורקה14
2437-2922סביליה15
2327-1622חטאפה16
2335-2322ולנסיה17
2230-1822ראיו וייקאנו18
1834-2421לבאנטה19
1634-1222אוביידו20

לפני חיפה: גורן כיכב בעמדה חדשה בברצלונה

הקשר בן ה-16 שיפגוש מחר ב-17:00 את הירוקים בליגת האלופות עד גיל 19, בלט בתפקיד שונה ובקטלוניה החמיאו: "מוסר מצוין, אינטליגנט ומבין מה דרוש"

|
אוריין גורן (IMAGO)
אוריין גורן (IMAGO)

משחק מיוחד מחכה מחר (רביעי, 17:00) לאוריין גורן: קבוצת הנוער של ברצלונה תפגוש את מכבי חיפה בהונגריה במשחק נוקאאוט על הכרטיס לשמינית גמר ליגת האלופות עד גיל 19 ובעצם הכישרון ישחק מול קבוצה מישראל לראשונה מאז הגיע לקטלונים.

רגע לפני המשחק, בעיתון ‘ספורט’ הקטלוני עסקו בעונה של גורן, שכבר בגיל 16 הוא שחקן מפתח בקבוצת הנוער של בארסה עד גיל 19. העונה הנוכחית הפכה את גורן לבורג מרכזי בהרכב קבוצת הנוער: בליגת האלופות לנוער הוא כבש שני שערים בחמישה משחקים, ובמסגרות המקומיות רשם 17 הופעות - כאשר רק בשלושה מהן עלה מהספסל. בעמדת הקשר המרכזי השמאלי הוא כבר כבש שער, יצר אינספור מצבי הבקעה והפגין השפעה קבועה על משחק ההתקפה.

ב’ספורט’ הזכירו כי העונה שיחק גורן גם כקיצוני מדומה, גם כקשר מרכזי בצד ימין, ובמשחק האחרון מול סראגוסה-ראסינג בליגת הנוער אף הוצב בעמדת הקשר האחורי וסיפק הופעה מצוינת. למרות שבשנים הצעירות יותר שיחק לעתים כקשר מרכזי, בקבוצת הנוער תופקד עד כה בעיקר בתפקיד התקפי יותר. המערך ההגנתי של היריבה אפשר לו לשחק גבוה, והוא ניצל זאת עם ראיית משחק חכמה, מסירות עומק מדויקות והבנה טקטית יוצאת דופן.

אוריין גורן מוסר (IMAGO)אוריין גורן מוסר (IMAGO)

”אוריין גורן הציג את מגוון היכולות שלו”

בברצלונה מדגישים כי העמדה הטבעית של גורן היא קשר מרכזי, אך הבשלות, האינטליגנציה והאיכות מאפשרות לו להתאים את עצמו כמעט לכל תפקיד בקישור - בהתאם לצרכי המאמן והקבוצה. “אוריין הציג את מגוון היכולות שלו: מעבר להיותו מוסר מצוין, הוא קורא את המשחק בצורה מבריקה, תמיד מראה את האינטליגנציה שלו ומבין מה הקבוצה צריכה", נכתב בכתבה.

גורן שנכלל השבוע בהרכב המצטיינים של לה מאסיה מטעם ‘ספורט’, אמור להיות אחד משחקני המפתח של בארסה גם מול מכבי חיפה בניסיון להמשיך את החלום האירופי של הקטלונים. בעונת הזכייה השלישית של בארסה בליגת האלופות לנוער הוא עוד שיחק בקבוצת הקדטים, וכעת ינסה לעזור לבארסה לעבור עוד שלב, אולי בדרך לזכייה נוספת.

