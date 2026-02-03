מחיפה, ב"ש או מכבי ת"א? כוכב המחזור בפנטזי

המחזור ה-21 בליגת העל סיפק כמה משחקים גדולים וגם נשבר בו שיא הקהל העונתי בליגה. במוקד, בית”ר ירושלים איבדה את הפסגה עם 2:2 נגד הפועל חיפה, הפועל באר שבע ניצלה זאת עם 0:2 על בני ריינה, הפועל תל אביב גברה 0:2 על מכבי נתניה, מכבי חיפה הזיעה ב-2:3 על עירוני טבריה ומכבי תל אביב חגגה 1:4 על קריית שמונה בבכורה של רוני דיילה. זה הזמן לראות מי המצטיינים בפנטזי.

המשחק הכי חד צדדי של המחזור שייך למכבי ת”א, ובו סייד אבו פרחי עם שער ובישול תרם 12 נקודות והליו וארלה סיים עם 10 נקודות. אושר דוידה עם שער, 2 מסירות מפתח ו-2 דריבלים סיים עם 9 נקודות ודור פרץ וקרווין אנדרדה שכבשו סיימו עם 8 נקודות כל אחד.

סייד אבו פרחי בטירוף (רועי כפיר)

במכבי חיפה קני סייף סיים עם 11 נקודות, מעל קנג’י גורה שתרם 10 נקודות ב-2:3 על טבריה. גיא מלמד סיים עם 7 נקודות ובצד השני בלטו דוד קלטינס עם 9 ו-ווהיב חביבאללה ואלי בלילתי עם 8 כל אחד. בבית”ר ירושלים לא היה שחקן שהגיע לכמות דו ספרתית של נקודות, כאשר ירדן כהן (9) וגרגורי מורוזוב (8) שכבשו את השערים התקרבו.

שני המצטיינים מב”ש

הפועל באר שבע נהנתה מ-14 נקודות של חמודי כנעאן וגם של קינגס קאנגווה, שניהם עם שער ויכולת גבוהה והם גם מצטייני המחזור בפנטזי. אופיר דוידזאדה (11), אור בלוריאן (9), ג’יבריל דיופ (9) וגיא מזרחי (10) נהנו מניקוד גבוה בזכות השער הנקי. בהפועל תל אביב מצטיין המשחק היה דניאל דאפה עם 9 נקודות מול נתניה, אחריו טל ארצ’ל עם 8 ורוי קורין ועמית למקין הכובשים סיימו עם 7 כל אחד.

קינגס קאנגווה חוגג את השער (חג'אג' רחאל)

בתיקו המאופס בין בני סכנין להפועל ירושלים עומר אגבדיש הצטיין עם 12 נקודות (שער נקי, 3 מסירות מפתח, 2 טיפות, 2 תיקולים ו-5 הרחקות כדור), כשבצד השני קרלו ברוצ’יץ’ ומארוס גאנטוס סיימו עם 9 נקודות כל אחד. בהפועל פתח תקווה שגברה 0:2 על מ.ס אשדוד, רועי דוד הצטיין עם שער ו-11 נקודות, צ’יפיוקה סונגה אחריו עם 9 נקודות.

את הדירוג הכללי בפנטזי מוליך 11 קטנטנים עם 1,770 נקודות, רק שתיים מעל המקום השני. מנצח המחזור השני בפער של נקודה בלבד מהמקום השני הוא המנג’ר “לאזטיץ’ תעוף ממכבי”, עם 108 נקודות. ההרכב המנצח שבחר: קרול נימצ’יצקי, אופיר דוידזאדה, ירדן כהן, ינון פיינגזיכט, קינגס קאנגווה (קפטן), צ’יפיוקה סונגה, מאור לוי, ירדן שועה, לויזוס לויזו, קנג’י גורה וקליי.