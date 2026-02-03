יום שלישי, 03.02.2026 שעה 11:48
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
3926-4321מכבי ת"א3
3825-3921הפועל ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2933-3721הפועל פ"ת6
2827-2421בני סכנין7
2744-3521מכבי נתניה8
2244-2621עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2042-2521מ.ס אשדוד11
1939-3021עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

מחיפה, ב"ש או מכבי ת"א? כוכב המחזור בפנטזי

גורה בלט בניצחון מכבי חיפה, קאנגווה וכנעאן הצטיינו בב"ש ואבו פרחי להט אצל האלופה: מי מעל כולם בנקודות? וגם: הנבחרת המנצחת במחזור בפער נקודה

גורה, קאנגווה ואבו פרחי (עמרי שטיין, חג'אג' רחאל ורדאד ג'בארה)
המחזור ה-21 בליגת העל סיפק כמה משחקים גדולים וגם נשבר בו שיא הקהל העונתי בליגה. במוקד, בית”ר ירושלים איבדה את הפסגה עם 2:2 נגד הפועל חיפה, הפועל באר שבע ניצלה זאת עם 0:2 על בני ריינה, הפועל תל אביב גברה 0:2 על מכבי נתניה, מכבי חיפה הזיעה ב-2:3 על עירוני טבריה ומכבי תל אביב חגגה 1:4 על קריית שמונה בבכורה של רוני דיילה. זה הזמן לראות מי המצטיינים בפנטזי.

להצטרפות למשחק ופתיחת קבוצה משלכם לחצו כאן.

המשחק הכי חד צדדי של המחזור שייך למכבי ת”א, ובו סייד אבו פרחי עם שער ובישול תרם 12 נקודות והליו וארלה סיים עם 10 נקודות. אושר דוידה עם שער, 2 מסירות מפתח ו-2 דריבלים סיים עם 9 נקודות ודור פרץ וקרווין אנדרדה שכבשו סיימו עם 8 נקודות כל אחד.

במכבי חיפה קני סייף סיים עם 11 נקודות, מעל קנג’י גורה שתרם 10 נקודות ב-2:3 על טבריה. גיא מלמד סיים עם 7 נקודות ובצד השני בלטו דוד קלטינס עם 9 ו-ווהיב חביבאללה ואלי בלילתי עם 8 כל אחד. בבית”ר ירושלים לא היה שחקן שהגיע לכמות דו ספרתית של נקודות, כאשר ירדן כהן (9) וגרגורי מורוזוב (8) שכבשו את השערים התקרבו.

שני המצטיינים מב”ש

הפועל באר שבע נהנתה מ-14 נקודות של חמודי כנעאן וגם של קינגס קאנגווה, שניהם עם שער ויכולת גבוהה והם גם מצטייני המחזור בפנטזי. אופיר דוידזאדה (11), אור בלוריאן (9), ג’יבריל דיופ (9) וגיא מזרחי (10) נהנו מניקוד גבוה בזכות השער הנקי. בהפועל תל אביב מצטיין המשחק היה דניאל דאפה עם 9 נקודות מול נתניה, אחריו טל ארצ’ל עם 8 ורוי קורין ועמית למקין הכובשים סיימו עם 7 כל אחד.

בתיקו המאופס בין בני סכנין להפועל ירושלים עומר אגבדיש הצטיין עם 12 נקודות (שער נקי, 3 מסירות מפתח, 2 טיפות, 2 תיקולים ו-5 הרחקות כדור), כשבצד השני קרלו ברוצ’יץ’ ומארוס גאנטוס סיימו עם 9 נקודות כל אחד. בהפועל פתח תקווה שגברה 0:2 על מ.ס אשדוד, רועי דוד הצטיין עם שער ו-11 נקודות, צ’יפיוקה סונגה אחריו עם 9 נקודות.

את הדירוג הכללי בפנטזי מוליך 11 קטנטנים עם 1,770 נקודות, רק שתיים מעל המקום השני. מנצח המחזור השני בפער של נקודה בלבד מהמקום השני הוא המנג’ר “לאזטיץ’ תעוף ממכבי”, עם 108 נקודות. ההרכב המנצח שבחר: קרול נימצ’יצקי, אופיר דוידזאדה, ירדן כהן, ינון פיינגזיכט, קינגס קאנגווה (קפטן), צ’יפיוקה סונגה, מאור לוי, ירדן שועה, לויזוס לויזו, קנג’י גורה וקליי.

