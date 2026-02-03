יום שלישי, 03.02.2026 שעה 09:05
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
3926-4321מכבי ת"א3
3825-3921הפועל ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2933-3721הפועל פ"ת6
2827-2421בני סכנין7
2744-3521מכבי נתניה8
2244-2621עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2042-2521מ.ס אשדוד11
1939-3021עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

חוסר מזל: אנדו נפצע רגע לפני שהיה אמור לעזוב

סילבס כבר תכנן לבקש מהשחקן לחפש קבוצה, אך הוא נפגע ממש בשנייה האחרונה של האימון ויעבור MRI. איסט צפוי להישאר עד סוף העונה, סבג יחזור לסגל

|
רג'יס אנדו עם הכדור (עמרי שטיין)
רג'יס אנדו עם הכדור (עמרי שטיין)

חוסר מזל. כך בשתי מילים אפשר לתאר את מה שקרה אתמול (שני) בסיום האימון של הפועל חיפה כאשר ממש בדקה האחרונה שחקן הקבוצה ריג'ס אנדו שהיה אמור לקבל הודעת שחרור מתח את שריר הירך האחורי וייאלץ היום לעבור בדיקת MRI על מנת לאבחן את חומרת הפציעה.

בהנחה שמדובר בפציעה שתשבית את השחקן לתקופה הקרובה הרי שהפועל חיפה תהיה מסונדלת ותתקשה לשחרר שחקן שנפצע בשירותיה: “זה באמת מבאס כי זה קרה בשנייה האחרונה של האימון. חיים סילבס היה אמור להודיע לו לחפש קבוצה ועכשיו זה הופך את הנושא ליותר בעייתי”, אמרו בהפועל חיפה.

בעניין ג'בון איסט שחזר אתמול להתאמן והוציא אתמול הודעת התנצלות לאוהדים, לפחות בשלב זה נראה שימשיך בקבוצה עד תום העונה ממספר סיבות. הראשונה ,הפועל חיפה מתקשה להביא חלוץ במקומו, כאשר דור חוגי נכון להיום לא זוכה לשחרור מבית"ר ואת אלון תורג'מן אין רצון להחתים לשנה וחצי, אלא עד תום העונה, דבר שלא עולה עם הדרישות של תורג'מן עצמו.

יצחקי: "חבל, המשחק היה כבר בידיים שלנו"

על זה צריך להוסיף את העובדה שגם אילון אלמוג העביר מסר שהוא רוצה ללכת לקבוצה אחרת. יואב כץ: “במצבנו לא נוכל להישאר ללא חלוץ מטרה ונכון לעכשיו נראה לי שאיסט יישאר איתנו עד תום העונה”. לקראת המשחק הקרוב מול מ.ס.אשדוד יחזור לסגל נאור סבג שלא שיחק נגד בית”ר בגלל צהובים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */