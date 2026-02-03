רבע 2, 07:24: הכוכב האדום - הפועל ת"א 24:33

הפועל תל אביב בשיאו של משבר, אפילו אפשר לומר משבר גדול, והתרופה הכי טובה זה אך ורק לנצח משחקים. בשעה זו האדומים מתארחים בבלגרד אצל הכוכב האדום במסגרת המחזור ה-26 של היורוליג, במטרה לשים סוף לרצף של שני הפסדים רעים במיוחד.

מחזיקת היורוקאפ הוליכה את המפעל היוקרתי עד לא מזמן, ואז הגיעו שני הפסדים לא נעימים אחרי איבוד 27 הפרש נגד פרטיזן בלגרד והשפלה נגד באיירן מינכן בבית. המשבר קיבל חותמת גם במפעל ישראלי, עם הדחה כואבת בהיכל מנורה מבטחים להפועל ירושלים.

כעת, חניכיו של דימיטריס איטודיס במקום השלישי בטבלה עם 16 ניצחונות ושמונה הפסדים, אבל כמו שהמקום הראשון במרחק משחק אחד, המקום השביעי במרחק שני משחקים בלבד והשבוע הכפול הזה יכול להסתיים או בפסגה או מחוץ לשישייה הראשונה.

מנגד, מי שעוד בתחילת העונה חלקה את המקום הראשון עם הפועל תל אביב היא הקבוצה הסרבית, שלאט לאט איבדה גובה וכעת במקום התשיעי עם 15 ניצחונות ו-10 הפסדים. הכוכב האדום עוד הייתה במשבר, אבל כרגע לוהטת עם ארבעה ניצחונות ברצף ביורוליג, בהם קלעה 100 נקודות בממוצע.

רבע ראשון: 21:25 לכוכב האדום בלגרד

חמישיית הכוכב האדום בלגרד: קודי מילר מקינטייר, ניקולה קאליניץ’, ג’ורדן אנוורה, צ’ימה מונקה וג’ואל בולומבוי.

חמישיית הפועל תל אביב: בר טימור, וסיליה מיציץ’, קולין מקולום, איש ווינראט ודן אוטורו.

המשחק החל עם בר טימור, שהפתיע בהיותו בחמישייה הפותחת, שפתח את ההתמודדות עם צליפה מהשלוש. קצב מהיר ברבע הראשון עם חילופי סלים מרשימים, דן אוטורו וג’ואל בולומבוי עם דאנקים יפים משני הצדדים. ווינרייט עם שלשה חשובה עצר את הריצה של הסרבים, שהחלו להיכנס לקצב. שתיים וחצי דקות לסיום הרבע מוטלי עלה אל הפרקט וכבר בהתקפה הראשונה קלע את הנקודות בצבע. הכוכב האדום קטפה ברבע הראשון יותר מעשרה ריבאונדים יותר מהאדומים, דבר אשר הרתיח את דימיטריס איטודיס על הקווים. הרבע הראשון המסחרר הסתיים ביתרון 21:25 למארחים.