יום שלישי, 03.02.2026 שעה 07:32
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
75%5270-562848דטרויט פיסטונס
65%5313-572249בוסטון סלטיקס
63%5388-562849ניו יורק ניקס
58%5877-591852טורונטו ראפטורס
57%5937-604851קליבלנד קאבלירס
55%5636-566649פילדלפיה 76'
52%5335-532746אורלנדו מג'יק
51%6080-599451שיקגו בולס
47%6048-597851אטלנטה הוקס
46%6156-617052מיאמי היט
46%5908-605152שארלוט הורנטס
40%5408-519747מילווקי באקס
29%5501-518948ברוקלין נטס
28%5982-556850אינדיאנה פייסרס
28%5695-527747וושינגטון וויזארדס
 מערב 
76%5419-591350אוקלהומה ת'אנדר
69%5315-563048יוסטון רוקטס
68%5246-550547סן אנטוניו ספרס
67%5864-605851דנבר נאגטס
61%5422-559549פיניקס סאנס
58%6010-619852מינסוטה טימברוולבס
57%5800-597451גולדן סטייט ווריורס
53%5680-558049לוס אנג'לס לייקרס
49%5201-523547לוס אנג'לס קליפרס
44%5911-578650פורטלנד בלייזרס
43%5622-557949דאלאס מאבריקס
35%5793-563449ממפיס גריזליס
30%6349-595850יוטה ג'אז
26%6037-571250ניו אורלינס פליקנס
25%6122-564251סקרמנטו קינגס

אבדיה בספק לקראת פיניקס, "דני, בבקשה תנוח"

הכוכב הפצוע עלול להיעדר גם מחר ובפודקאסט של הבלייזרס קראו לו לחזור רק כשיהיה בריא כדי שיהיה 100% באולסטאר: "אתה קשוח, הבנו, עכשיו תשב בצד"

|
דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

דני אבדיה יערוך את הופעת הבכורה שלו באולסטאר בעוד פחות משבועיים בלוס אנג’לס. אתמול בלילה (בין ראשון לשני) הוא הוכרז כאחד המחליפים מהמערב, אבל לאחר מכן ישב בצדי המגרש בתבוסה 130:111 לקליבלנד ועדיין לא ברור מתי הוא יחזור לפרקט.

הלילה הבלייזרס עדכנו שאבדיה בספק למשחק הביתי מול פיניקס שייערך מחר ב-06:00 (עקב כאבי גב), כמו גם סקוט הנדרסון שעדיין לא שיחק העונה. בהמשך יש לפורטלנד שני משחקים רצופים מול ממפיס ואחד מול פילדלפיה – כולם בבית, ולאחר מכן שני משחקי חוץ מול מינסוטה ויוטה, לפני פגרת האולסטאר.

הקריאה של האוהדים

בינתיים, אוהדי פורטלנד קוראים לאבדיה לא לחזור לשחק עד שיהיה כשיר לחלוטין. באתר ‘Blazers Edge’ ובפודקאסט ‘We Like the Blazers’ עלתה קריאה ברורה: לעצור, לנוח ולתת לכוכב לחזור רק כשהוא ב-100 אחוז, במיוחד כשמשחק האולסטאר כבר מעבר לפינה. “דני היקר, בבקשה תנוח", נכתב בכותרת.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

לפי הדברים שנאמרו בפודקאסט, בפורטלנד כולם רואים שאבדיה לא כשיר לחלוטין. מעבר להיעדרות מכמה משחקים ולספקות סביב שיתופו, התחושה היא שהסגנון האגרסיבי שלו פשוט לא מאפשר לו "להסתיר" פציעה על המגרש. “דני, אתה חזק, אתה קשוח, הבנו. עכשיו פשוט תשב בצד”, אמר אחד המנחים, והוסיף שאידיאלי יהיה לראות את אבדיה מגיע בריא לחלוטין לאולסטאר ומייצג את פורטלנד כשהוא נראה כמו עצמו.

עוד הודגש כי אבדיה אינו שחקן שיכול להסתפק בזריקות מבחוץ. המשחק שלו מבוסס על חדירות, מגע ויוזמה, ולכן הוא חייב להיות באחוזי כשירות גבוהים כדי להיות במיטבו. בפורטלנד אף הביעו חשש שאם לא ינוח, הוא עלול להפסיד גם את חוויית האולסטאר עצמה - דבר שיפגע לא רק בו, אלא גם ביוקרה של הבחירה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */