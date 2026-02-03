39 נקודות לאדוארדס בהפסד מינסוטה לממפיס

פחות משבועיים לאולסטאר 2026, נערכו הלילה (בין שני לשלישי) מספר משחקים ב-NBA. ממפיס עצרה רצף הפסדים מול מינסוטה במשחק עתיר נקודות, בעוד יוסטון המשיכה בכושר הנהדר שלה גם ללא קווין דוראנט. בהמשך: לוס אנג’לס קליפרס – פילדלפיה.

ממפיס - מינסוטה 128:137

ג’ארן ג’קסון ג’וניור היה האיש של ממפיס עם 30 נקודות, טיי ג’רום הוסיף 19 והגריזליס עצרו רצף של שישה הפסדים עם ניצחון חשוב על מינסוטה. ממפיס בנתה יתרון של 20 נקודות במחצית השנייה ושמרה על פער דו-ספרתי לאורך רוב הרבע הרביעי, בדרך לעצירת רצף ארבעת הניצחונות של הטימברוולבס.

אנתוני אדוארדס סיפק הופעה גדולה עם 39 נקודות ושבעה ריבאונדים למינסוטה, ג’יידן מקדניאלס תרם 29 נקודות ודונטה דיווינצ’נזו סיים עם 21, כולל 13 ברבע האחרון, אך זה לא הספיק. ממפיס שקלעה 8 מ-15 מחוץ לקשת במחצית הראשונה, פתחה חזק גם את הרבע הרביעי עם ארבע סלים רצופים (שלוש מהם לשלוש) וברחה ל-89:109, יתרון ממנו מינסוטה כבר לא חזרה.

אינדיאנה – יוסטון 118:114

אלפרן שנגון סיפק משחק מצוין עם 39 נקודות ו-16 ריבאונדים, והוביל את יוסטון לניצחון חוץ יוקרתי על אינדיאנה, למרות היעדרותו של קווין דוראנט הפצוע. הסנטר הטורקי קלע 13 מ-25 מהשדה ו-13 מ-18 מהקו, כולל 8 מ-12 ברבע האחרון, כשהרוקטס רושמים ניצחון שלישי ברציפות וחמישי בששת המשחקים האחרונים.

אלפרן שנגון (רויטרס)

אינדיאנה קיבלה 27 נקודות מפסקל סיאקם ו-25 מבנדיקט מת’ורין, ואף חזרה מפיגור דו-ספרתי ברבע השלישי כדי לעלות ליתרון, אך הסיום היה שייך לשנגון. ריצת 2:12 מאוחרת של יוסטון, שהתבססה על דיוק מקו העונשין, סגרה את הסיפור וקבעה 101:109 כחמש דקות לסיום - יתרון שהפייסרס כבר לא הצליחו למחוק.