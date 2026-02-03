השיחות, הטקטיקה והטירוף: דיילה יצא לדרך

תמונות החגיגה של רוני דיילה תוך כדי המשחק מול עירוני קריית שמונה בכל אחד מארבעת השערים ב-1:4 באצטדיון "מרים" בנתניה, יחד עם השאגות שלו בסיום לעבר 6,000 אוהדי הקבוצה ביציע המזרחי, הבהירו מעל כל צל של ספק גם בפני גדולי המפקפקים כי עניין החוזה לארבעה חודשים, עם אופציה או בלי אופציה, אינו מוריד אפילו במעט מרמת המחויבות והרצון של המאמן הנורבגי להצליח בשורות האלופה.

דיילה התגלה כבחור מאוד חכם ביומיים שלו בישראל ומכאן כמובן שחובת ההוכחה תמשיך להיות עליו ועל שחקניו, אך בכמה פעולות שעשה, ברור לכולם שהוא הבין את הסיטואציה של המועדון היטב. במכבי ת”א מספרים על כך שהמאמן הנורבגי ערך שיחות אישיות עם כל השחקנים, לצד השיחות הקבוצתיות, ונפעמו מכך שהספיק לדבר עם כל כך הרבה שחקנים בצורה אישית בפרק זמן כה קצר.

בשני האימונים שלו עד כה בלבד בקבוצה ידע ליצוק כמה שיותר תוכן מקצועי ודרישות מקצועיות על הדשא, בהתחשב במגבלות האובייקטיביות ובלי להעמיס יותר מדי על השחקנים. הוא מיקד את ההוראות בצורה פשוטה וברורה, ידע להסביר את הדברים באופן קבוצתי וגם אישי, ואף הצליח בפרק זמן מאוד קצר להכניס הרבה אנרגיה בחדר ההלבשה כפי שהיה ניתן לראות באימון המסכם כאשר במכבי ת"א אמרו שלא ראו את השחקנים כל כך חדורים ואינטנסיביים כבר הרבה זמן.

ההתחלה של דיילה נראית מבטיחה אך כאמור, מכאן חובת ההוכחה עליו ועל שחקניו, לצאת מפה באמת לרצף של ניצחונות ולהתחיל להעמיד תוצאות מאחורי המילים. הנורבגי מאמין שאפשר עוד להיאבק על אליפות ושאפשר לזכות בגביע, אך רק מה שיקרה על הדשא יקבע. אמש, בבכורה שלו, זה היה נראה מרשים מאוד, ובמכבי ת"א מקווים שזו התחלה של דרך חדשה וטובה עד לסיום העונה.

רוני, איך אתה מסכם את הופעת הבכורה? יכולת לבקש פתיחה טובה מזו?

”תמיד אפשר לשאוף ליותר, אבל אנחנו מאוד שמחים על שלוש הנקודות. אני חושב שהמחצית הראשונה הייתה טובה מאוד והראינו בה איזה פוטנציאל יש לקבוצה הזו. במחצית השנייה הייתה ירידה מסוימת, אבל נשארנו בשליטה וסיימנו עם הניצחון. זה בסיס טוב לבנות עליו”.

מכבי נראתה אחרת לגמרי וזה אחרי שני אימונים בלבד. מה שינית?

”קודם כל, הקרדיט לשחקנים. הם היו מאוד קשובים מהרגע שנכנסתי. הם בנו את עצמם וחזרו לעניינים. היה לנו גם קהל מדהים, 6,000 אוהדים שהגיעו לתמוך בנו – ברגעים מסוימים הרגשתי כאילו חזרתי לימים שלי בסלטיק. זה היה חשוב. היינו ישירים, הגבנו טוב במעברים, היינו מאורגנים וממושמעים, וכשיש משמעת האיכות של השחקנים כבר תצא החוצה".

הרגשת שאתה צריך לעבוד בעיקר על הצד המנטלי?

“בסוף הכל זה מנטליות. ביום חמישי נראה באמת איזו מנטליות יש לנו. אפשר לדבר על היום, אבל חמישי זה משחק אחר לגמרי – רבע גמר גביע, משחק קריטי. אנחנו צריכים להיות מוכנים מנטלית ופיזית. אנחנו רוצים לייצר מומנטום של ניצחונות, ובשביל זה צריך להראות אופי”.

העלית מהספסל את עילאי בן סימון, רק בן 16 וחצי. מה ראית ממנו?

“לא ראיתי ממנו יותר מדי עדיין, אבל שמעתי על הכישרון שלו. הוא ילד חזק מאוד וטכני. הוא העתיד של המועדון, ואם מישהו מספיק טוב, הוא ישחק. גיל הוא לא פקטור עבורי. הוא נתן עשר דקות טובות והכין את עצמו לקבל יותר בהמשך”.

חלון ההעברות עדיין פתוח. אחרי שראית את הסגל ביומיים האחרונים, אתה מרגיש שחסר לך משהו?

“זה נושא שאצטרך לדבר עליו עם המועדון. אנחנו עושים את זה ביחד, והם עבדו על דברים עוד לפני שהגעתי. אמיר סהיטי כבר נכנס וערך בכורה, וזה היה טוב. נותרו עוד כמה ימים לחלון, אבל כמו שאמרתי במסיבת העיתונאים, כדי להיכנס לקבוצה הזו אתה חייב להיות שחקן ממש טוב. אנחנו לא נביא מישהו רק כדי להביא, אלא מישהו שבאמת ייתן לנו ערך מוסף”.

ראינו דקות של כדורגל שלא ראינו ממכבי הרבה זמן. מה חסר כדי לעלות לרמה הבאה?

“עקביות. כולם צריכים לדעת את התפקיד שלהם בתוך ה'תזמורת' הזו. לכל אחד יש אופי שונה והם צריכים לגרום אחד לשני להיות טובים יותר. כשאנחנו ממושמעים, אנחנו מגיעים להזדמנויות פנטסטיות. עשינו את זה נגד ק"ש, אבל אפשר לעשות את זה אפילו יותר, כי היו שטחים שיכולנו להיות בהם הרבה יותר קטלניים”.

מבחינה טקטית, מכבי ספגה העונה הרבה שערים ממצבים נייחים, וגם מול ק"ש זה קרה. זה משהו שצריך שיפור מיידי.

“השער שספגנו היה קל מדי. כדור חופשי מקו מחצית המגרש, זה פשוט אסור שיקרה. אלו דברים שנצטרך לעבור עליהם לעומק לקראת יום חמישי, זה בהחלט אזור שדורש פוקוס”.

לגבי עמדת המגן הימני/בלם, ראינו שינויים בתפקוד של טייריס אסאנטה. איפה נראה בהמשך?

“הוא יכול לשחק גם כבלם וגם כמגן ימני, ואני מאמין שהוא ישחק בשני התפקידים. אין לנו הרבה אופציות בעמדות המגנים. רוי (רביבו) נאלץ לשחק כל הזמן כי אין לנו עוד מגן שמאלי עם רגל שמאל טבעית. זה משהו שאנחנו צריכים לתת עליו את הדעת, גם בצד ימין”.

לסיום, מה יש לך להגיד לאוהדים על התמיכה?

“הייתי כל כך שמח לראות את זה. הרגשתי שיש לנו גב חזק למרות שזה משחק חוץ. אני כבר מחכה לראות איך זה יהיה במשחק בית. זה היה רגש בלתי רגיל ומשהו מיוחד. אני מאוד רעב לשפר את הקבוצה כדי שנוכל לספק להם הופעות אפילו טובות יותר”.

העונה הזו תסתיים עם אליפות?

“נראה. אני לא לוקח שום דבר כמובן מאליו. אנחנו הולכים משחק אחרי משחק. ניצחנו קבוצה מהחלק התחתון של הטבלה, לא עשינו משהו שלא היינו אמורים לעשות. אנחנו חייבים להישאר צנועים ולעבוד קשה. הניצחון נותן ביטחון, אבל בכדורגל דברים מתהפכים מהר. אני בעסק הזה 30 שנה – תמיד צריך לשמור על הרגליים על הקרקע ולחשוב רק איך משתפרים”.