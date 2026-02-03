יום שלישי, 03.02.2026 שעה 06:46
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
3926-4321מכבי ת"א3
3825-3921הפועל ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2933-3721הפועל פ"ת6
2827-2421בני סכנין7
2744-3521מכבי נתניה8
2244-2621עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2042-2521מ.ס אשדוד11
1939-3021עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

כעס בק"ש: "ההפסד הזה מרגיש כמו אגרוף לבטן"

במועדון מודים: "אם לא טננבאום יכולנו לספוג שביעייה". ברדה זעם במחצית וביקר: "שחקנים מבוקשים? מועדון בונה שחקנים ולא ההפך, צריך להישאר בליגה"

|
שחקני קריית שמונה מאוכזבים (רועי כפיר)
שחקני קריית שמונה מאוכזבים (רועי כפיר)

אכזבה גדולה בעירוני ק”ש לאחר ההפסד אמש 4:1 למכבי ת"א, כאשר בניגוד למרבית המשחקים מול הקבוצות הגדולות העונה, הפעם הקבוצה של שי ברדה לא היוותה יריב ולמרות שהצליחה להשוות זמנית, היא פשוט לא הייתה במשחק.

“הם עלו עלינו בכל פרמטר וזה פשוט לא היה כוחות. אם לא היכולת של דניאל טננבאום, יכולנו לספוג אפילו שישה או שבעה שערים. ההפסד הזה מרגיש כמו אגרוף לבטן”, הודו בק”ש בסיום.

שלא כהרגלו, המאמן שי ברדה נראה זועם יותר מבד”כ ובעיקר מאוכזב, כאשר העונה הנוכחית, שהובילה לקידום של לא מעט שחקנים, גרמה למאמן להרגיש אמש שאותם שחקנים שזוכים להתעניינות ולביקוש, “הרימו את האף”.

שי ברדה (רועי כפיר)שי ברדה (רועי כפיר)

במחצית, אליה ירדה ק”ש בפיגור כפול, ברדה זעם ושטף את השחקנים: “יש פה שחקנים שכנראה עלה להם. לא הגעתם למשחק הזה ואין פה אפילו טיפה של לב במשחק שלכם”, אמר להם.

גם בסיום ברדה לא חשש להביע ביקורת: "בסופו של דבר כשאתה מייצר סיטואציה של שחקנים שמבוקשים ע”י קבוצות אחרות ומדובר בחבר'ה צעירים, חלק מהתפקיד זה לנטרל רעשים. בסופו של דבר מועדון בונה שחקנים ולא ההפך”.

כריסטיאן מרטינס במאבק (רועי כפיר)כריסטיאן מרטינס במאבק (רועי כפיר)

“יש פה מועדון שהרבה מעבר לחלומות, צריך להשאיר אותו בליגה עם כל מה שהוא עובר. תפקידי לדעת ליישר את זה ואעשה את זה. בסוף שחקני כדורגל ומאמן צריכים לדעת להגיע בצורה סטרילית ולעמוד בעקרונות. ברגע שהדברים לא קורים וזה לא עם שחקן אחד, זה מה שקורה. כולנו לא הגענו מוכנים למשחק, כולל אני, אם הייתי מגיע כמו שצריך, יכול להיות שהייתי עושה אחרת”.

הליו וארלה ויאו אקה במאבק (רדאד גהליו וארלה ויאו אקה במאבק (רדאד ג'בארה)

מאחורי הקלעים, בקבוצה הצפונית מודים שמאז עזיבתו של סקו באנגורה, שהיה השחקן שמייצג יותר מכל את משחק הלחץ, הקישור של הקבוצה לא נראה אותו דבר. יאו אקה רשם אמש משחק רע והוחלף במחצית בהחלטה מקצועית וגם כריסטיאן מרטינס, ללא חברו לשעבר, כבר לא נראה אותו שחקן.

