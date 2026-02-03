לפני ברצלונה: 1:4 חשוב למיורקה מול סביליה

משתווה לה בטבלה: מיורקה מנצחת את סביליה

המחזור ה-22 של הליגה הספרדית ננעל אמש (שני), כשבקרב התחתית הלוהט, מיורקה השאירה את 3 הנקודות בבית עם 1:3 חשוב על סביליה, כשהיא הצליחה גם להיצמד עליה בטבלה ולעלות מעל הקו האדום, רגע לפני שהיא פוגשת את ברצלונה בקאמפ נואו.

המארחת פתחה את המשחק טוב יותר, כשעלתה ליתרון מפנדל מדויק של ודאט מוריצ’י. האנדלוסים השוו על סף הירידה להפסקה משער של ניל מאופאיי. האדומים לא חיכו הרבה, ו-8 דקות לתוך החצי השני הם השיגו שוב את היתרון משער של סמואל קוסטה. סרג’י דרדר גם כבש, פאבלו טורה קבע את תוצאת ההתמודדות ברגע האחרון.