יום שלישי, 03.02.2026 שעה 00:28
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
5523-6022ברצלונה1
5418-4722ריאל מדריד2
4517-3822אתלטיקו מדריד3
4223-3921ויאריאל4
3528-3622בטיס5
3427-2622אספניול6
3323-2922סלטה ויגו7
2830-3022ריאל סוסיאדד8
2627-2622אוססונה9
2527-2022אלאבס10
2531-2122אתלטיק בילבאו11
2536-2122ג'ירונה12
2432-3022אלצ'ה13
2434-2822מיורקה14
2437-2922סביליה15
2327-1622חטאפה16
2335-2322ולנסיה17
2230-1822ראיו וייקאנו18
1834-2421לבאנטה19
1634-1222אוביידו20

לפני ברצלונה: 1:4 חשוב למיורקה מול סביליה

כשהיא תכף בקאמפ נואו: המארחת עלתה מעל הקו האדום ונצמדה לאנדלוסים הודות לשערים של מוריצ'י, קוסטה, דרדר וטורה. מאופאיי השווה זמנית. צפו בתקציר

|
שחקני מיורקה מאושרים (La Liga)
משתווה לה בטבלה: מיורקה מנצחת את סביליה

המחזור ה-22 של הליגה הספרדית ננעל אמש (שני), כשבקרב התחתית הלוהט, מיורקה השאירה את 3 הנקודות בבית עם 1:3 חשוב על סביליה, כשהיא הצליחה גם להיצמד עליה בטבלה ולעלות מעל הקו האדום, רגע לפני שהיא פוגשת את ברצלונה בקאמפ נואו.

המארחת פתחה את המשחק טוב יותר, כשעלתה ליתרון מפנדל מדויק של ודאט מוריצ’י. האנדלוסים השוו על סף הירידה להפסקה משער של ניל מאופאיי. האדומים לא חיכו הרבה, ו-8 דקות לתוך החצי השני הם השיגו שוב את היתרון משער של סמואל קוסטה. סרג’י דרדר גם כבש, פאבלו טורה קבע את תוצאת ההתמודדות ברגע האחרון.

