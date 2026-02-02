יום שלישי, 03.02.2026 שעה 00:35
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
3926-4321מכבי ת"א3
3825-3921הפועל ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2933-3721הפועל פ"ת6
2827-2421בני סכנין7
2744-3521מכבי נתניה8
2244-2621עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2042-2521מ.ס אשדוד11
1939-3021עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

התחלה חדשה: מאחורי הבכורה של רוני דיילה

האזינו לפודקאסט: מכבי ת"א פתחה דף חלק עם אחד ממשחקיה הטובים העונה, כולל כדורגל התקפי ונמרץ. וגם: הזר שאפשר לוותר עליו ועתידו של מיץ' גולדהאר

|
רוני דיילה בטירוף (רדאד ג'בארה)
רוני דיילה בטירוף (רדאד ג'בארה)

מכבי תל אביב יצאה לדרך חדשה עם 1:4 על עירוני קריית שמונה ועם רוני דיילה על הקווים. עם שחקן רכש אחד, אמיר סהיטי, שעלה כמחליף אחרי הגול הרביעי של הקבוצה, האלופה הציגה את אחד המשחקים הטובים שלה העונה והראתה כל מה שאוהד ממוצע רוצה לראות - כדורגל התקפי, נמרץ, יפה לעין, מצבי הבקעה רבים ותשוקה.

פודקאסט מכבי ת״א נזהר לא לצאת מגדרו, אך מתרשם ממה שהצליח דיילה להפיק תוך 48 שעות, ותוהה מה השינוי שחייב לקרות בחלון ההעברות כדי שיהיו לו את הכלים באמת לצאת לעבר מסע חלומי ב-15 המחזורים שנותרו ובגביע. 

עתיד מיץ’ גולדהאר

על ההופעות של קרווין אנדרדה ואיתמר נוי, האם המשחק בו הצטיין יעניק לסייד אבו פרחי את הביטחון הנדרש, למה היינו צריכים לחכות כל כך הרבה שנים כדי לראות קבוצה תוקפת עם מגנים ושחקני כנף ביחד דרך הקו, ומי הזר שעליו אפשר לוותר?

וגם: עתידו של מיץ׳ גולדהאר שלפי אבי נמני לא ימכור את המועדון וכלל לא חושב על כך, ובפינת ״אל תעבדו עלינו״ מנפצים את הנרטיב שמכבי חיכתה לפטר את לאזטיץ׳ כדי להביא מאמן אחר… כי זו כמובן לא האמת. רז אמיר ואבי נמני מסכמים ניצחון מרשים ומיישרים קו: ״אורן קדוש צדק״. האזנה נעימה.

נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
