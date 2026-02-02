יום שלישי, 03.02.2026 שעה 00:29
הפועל בני שמעון מחזקת עמדות באזור הדרום

המועדון שהוקם ב-2024, מונה שתי קבוצות ליגה ושואף לגדול. קבוצת ילדים ג' נהנית מהמאזן הטוב בליגת דרום 2. המנכ"ל: "המטרה - להפוך למועדון מוביל"

הפועל בני שמעון ילדים א' (מטעם המועדון)
הפועל בני שמעון ילדים א' (מטעם המועדון)

בעיצומה של התקופה המאתגרת ביותר שעברה על הדרום הישראלי מאז הקמת המדינה, עלה על הקרקע מועדון כדורגל חדש – הפועל בני שמעון. הקמת המועדון נעשתה ע"י אגף תרבות וספורט של המועצה, יחד עם הורים ותומכים מהקהילה, מתוך תפיסה שכדורגל הוא הרבה מעבר למשחק, הוא כלי חינוכי משמעותי להקניית ערכים, משמעת ותחושת שייכות.

את הפיקוד על הניהול האדמינסטרטיבי הופקד המנכ"ל אודי אבודרם, על הניהול המקצועי הופקד אסף בראון. לצד פעילות של בית ספר לכדורגל הוקמה גם מחלקת נוער, שמנתה בעונה שעברה קבוצה אחת בשנתון ילדים ב', ואילו העונה למועדון ייצוג במחוז דרום של שנתון ילדים א', שהשתלבה בהצלחה בליגת דרום, וקבוצה בשנתון ילדים ב', שנהנית מהמאזן הטוב ביותר בליגת דרום 2. את שתי הקבוצות מובילים להצלחה המאמן, גיא בראון, ועוזרו, אביב ברזילאי.

המעטפת המקצועית כוללת גם את מאמן הכושר, דמיאן פוקלמן. בית הספר לכדורגל מונה מאות ילדים, שמתאמנים בשלוחות שונות ברחבי המועצה. קבוצות הליגה מתאמנות בקיבוץ שובל ומארחות את משחקיהן במגרש המועצה האזורית מרחבים. בתקופה הקרובה עתיד לצאת לדרך פרויקט בניית מגרש תקני לרווחת קבוצות המחלקה במושב ברוש.

קבוצת ילדים בקבוצת ילדים ב' הפועל בני שמעון (מטעם המועדון)

אודי אבודרם מגלה שביעות רצון בסיכום ביניים לנעשה בעונה זו: “העונה הנוכחית מתאפיינת בהתקדמות משמעותית, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית והקבוצתית. הילדים מקבלים מעטפת רחבה הכוללת צוות מקצועי איכותי וליווי הוליסטי. מעבר לאימונים ולמשחקים, המועדון משלב הרצאות בתחום המנטלי, תזונה ספורטיבית, מוטיבציה והעשרה, בהנחיית אנשי מקצוע מובילים.  בנוסף, מתקיימים ערבי גיבוש וימי הפנינג, בין היתר גם בשיתוף עמותת “הכנפיים של קרמבו”, כחלק מחיבור לערכים של הכלה ורגישות חברתית. מהבחינה המקצועית, קבוצת ילדים א’ נמצאת בתהליך התקדמות חיובי ומראה שיפור מתמיד, וקבוצת ילדים ב’ עוברת תהליך למידה והתגבשות מוצלח, עם יכולת ותחרותיות מעודדות בעונתה הראשונה”.

פעילות העשרה בהפועל בני שמעון (מטעם המועדון)



ומכוון גבוה להמשך הדרך: “הייעוד של הפועל בני שמעון הוא להפוך למועדון כדורגל מוביל באזור – כזה שמגדל שחקנים, מחנך לערכים, מעצב אישיות ומייצר רצף מקצועי מגיל צעיר ועד לגילאים בוגרים. בימים אלו המועצה נערכת להקמת אצטדיון חדש ומושקע בעלות של כ־4 מיליון שקלים, שייבנה במושב ברוש, עם תקווה להתחיל לעשות בו שימוש כבר במהלך השנה הקרובה. בהמשך, המטרה היא להרחיב את מספר הקבוצות התחרותיות, להגדיל את פעילות בית הספר לכדורגל, להשקיע בהכשרת מאמנים ובתשתיות, ולהמשיך לחזק את הקשר העמוק עם הקהילה”.

