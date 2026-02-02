יום שלישי, 03.02.2026 שעה 00:36
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
3926-4321מכבי ת"א3
3825-3921הפועל ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2933-3721הפועל פ"ת6
2827-2421בני סכנין7
2744-3521מכבי נתניה8
2244-2621עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2042-2521מ.ס אשדוד11
1939-3021עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

דרישה לביטול כתב האישום נגד הארון שפסו

פרשת החוזים הכפולים בטבריה. עו"ד שי טל הגיש בקשה לסילוק על הסף בטענה לאכיפה בררנית והיעדר ראיות: "רב הנסתר על הגלוי". כל הפרטים על קו ההגנה

|
הארון שפסו (חג'אג' רחאל)
הארון שפסו (חג'אג' רחאל)

ימים ספורים לפני הדיון המקדמי בפרשת החוזים הכפולים בעירוני טבריה, שנקבע ליום רביעי הקרוב (04.02.2026), הגיש היום (שני) עו"ד שי טל, המייצג את שחקן הקבוצה הארון שפסו, בקשה חריפה לבית הדין של ההתאחדות לכדורגל לסילוק כתב האישום נגד מרשו על הסף.

כזכור, במסגרת תיק המשמעתי הועמדו לדין המועדון עצמו, בעלי תפקידים ומספר שחקנים, ביניהם שפסו, בטענה לחוזים כפולים, אי סדרים כספיים ודיווחים חסרים לבקרה התקציבית.

בבקשה שהוגשה לדיין נעם ליובין, תוקף עו"ד טל את התנהלות התובע וטוען לפגמים מהותיים בכתב האישום, ובראשם אכיפה סלקטיבית (בררנית). בכתב ההגנה נטען כי למרות שההתאחדות עצמה מייחסת לקבוצה "מדיניות הנהלתית רוחבית" שלפיה כמעט לכל השחקנים היו נספחים שלא דווחו, הוחלט להעמיד לדין רק קומץ שחקנים.

עוה"ד שי טל (פרטי)עוה"ד שי טל (פרטי)

"המאשימה בחרה להעמיד לדין רק חלק מן השחקנים, וזאת מבלי שהוצג כל קריטריון ענייני, ברור או שוויוני להבחנה בין השחקנים שהועמדו לדין לבין יתר השחקנים שמצבם העובדתי זהה או דומה", נכתב בבקשה. עו"ד טל הדגיש כי מדובר בפגיעה קשה בעיקרון השוויון: "הבחנה זו יוצרת אכיפה סלקטיבית ובלתי שוויונית, הפוגעת באמון בהליך המשמעתי".

"השחקן ידע מה סוכם בחוזה, לא מה דווח לבקרה"

טיעון מרכזי נוסף נוגע למודעות השחקן לעבירה. ההגנה עושה הבחנה בין "ידיעה חוזית" ל"ידיעה רגולטורית". לטענת עו"ד טל, שפסו ידע מה סוכם איתו בשכר, אך לא היה לו שום מושג מה המועדון מדווח בפועל לבקרה התקציבית , פעולה שהיא באחריות הקבוצה בלבד.

הארון שפסו (חגהארון שפסו (חג'אג' רחאל)

"הנאשם לא ידע, ולא יכול היה לדעת, מה דווח בפועל לבקרה התקציבית, האם הדיווח תואם את הנספח, או האם קיים פער רגולטורי כלשהו, שכן כל מנגנון הדיווח מצוי באחריות הקבוצה בלבד", נכתב בפנייה לבית הדין. עוד צוין כי "אין לייחס מודעות להפרה למי שאינו מופקד על קיום החובה ואינו שולט במנגנון הפיקוח".

פערים זניחים והיעדר חומרי חקירה

בנוסף, טוען סנגורו של שפסו כי גם אם מסתכלים על המספרים היבשים, הפערים הכספיים בעניינו של שפסו הם "הקטנים ביותר מבין כלל השחקנים שנכללו בכתב האישום". בבקשה נכתב כי: "פערים זניחים אלה אינם מקימים יתרון תחרותי, אינם מעידים על כוונה פסולה ואינם מצדיקים נקיטת הליך משמעתי אישי".

עוד עולה מהבקשה כי ההגנה טרם קיבלה לידיה את חומרי החקירה המלאים, כולל קבצי אודיו ותמלולים של חקירת השחקן. "נראה שבעניינו של הנאשם רב הנסתר על הגלוי", סיכם עו"ד טל ודרש מבית הדין להורות על ביטול האישום מחמת "הגנה מן הצדק". הדיון, כאמור, ייערך ביום רביעי הקרוב בשעה 15:00.

