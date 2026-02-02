יום שלישי, 03.02.2026 שעה 00:35
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
4623-5021מכבי פ"ת1
3525-3221מכבי הרצליה2
3232-3321הפועל כפר שלם3
3225-2621הפועל כפ"ס4
3025-3021מ.ס קריית ים5
3023-2821הפועל ראשל"צ6
3026-2921הפועל ר"ג7
2825-2721מ.ס כפר קאסם8
2626-2321הפועל עכו9
2627-2121בני יהודה10
2530-2521עירוני מודיעין11
2529-2121הפועל רעננה12
2536-2521הפועל עפולה13
2140-3121מכבי יפו14
2029-2521הפועל נוף הגליל15
1928-2321הפועל חדרה16

אסייג: צריך לחזק את הסגל אם רוצים לעלות ליגה

מאמן כפר שלם דיבר אחרי ה-0:1 הדרמטי על קריית ים: "ניצחון סופר חשוב, הם לא הגיעו להרבה הזדמנויות". סיסו: "הקבוצה שואפת לנצח תמיד, נתקן את זה"

|
יעקב אסייג (חגי מיכאלי)
יעקב אסייג (חגי מיכאלי)

המחזור ה-21 בליגה הלאומית ננעל היום (שני) כשבמוקד, הפועל כפר שלם השיגה 3 נקודות חשובות מאוד, כשגברה 0:1 דרמטי במיוחד על מ.ס קריית ים ובכך היא נצמדה למקום השני. בסיום ההתמודדות, מאמני שתי הקבוצות דיברו על שאירע.

מאמן המנצחת, יעקב אסייג, אמר: “ניצחון סופר חשוב, הרגשה מצוינת כי לא ספגנו גול, אחרי שאנחנו ספגנו יחסית המון שערים. ניצחנו קבוצה חזקה מבלי לספוג, ומבלי שקריית ים הגיעו להרבה הזדמנויות מולנו, אז אני מרוצה.

“אין לנו הרבה זמן לשמוח כי אנחנו משחקים כבר ביום שיש בהרצליה, משחק סופר חשוב נגד קבוצה שהיא מקום שני, ואם נעשה את בצורה טובה אז נוכל לדבר גם קדימה, אבל אני פחות ססמאות ויותר מעשים. הסגל שלנו צריך להתחזק כדי לנסות לעלות ליגה, זה בסדר גמור לרצות אבל צריכים להתחזק”.

שחקני כפר שלם חוגגים (שחר גרוס)שחקני כפר שלם חוגגים (שחר גרוס)

גם מאמן המפסידה, מאור סיסו, דיבר בסיום: “כל משחק בליגה לאומית הוא חשוב מאוד וכל משחק הוא על המון מקומות בטבלה. אני מאוכזב מאוד כי קיבלנו גול בדקה מאוד קריטית. שתי הקבוצות לא הגיעו ליותר מידי מצבים וזה היה משחק רע טיפוסי של 0:0, אבל אני מסתכל על הקבוצה שלי, לא הגענו למספיק מצבים, וכבר הוכחנו בעבר שאנחנו קבוצה שיודעת להגיע למצבים ולהבקיע שערים, וזה משהו שהיה חסר לי היום שזה לא קרה. 

“המטרה היא קודם פלייאוף עליון”

“נתקן את זה הלאה למשחק הבא. קריית ים קבוצה חזקה מאוד, יש פה חומר שחקנים טוב ותחרות על ההרכב, צוות מצוין, סדר וארגון ומועדון ברמה גבוהה, אז קריית ים שואפת לנצח כל משחק, וכמובן שהמטרה הראשונית היא פלייאוף עליון, ואחר כך נרצה להתקדם כמה שיותר גבוה ולנצח כל משחק”.

