אסייג: צריך לחזק את הסגל אם רוצים לעלות ליגה

המחזור ה-21 בליגה הלאומית ננעל היום (שני) כשבמוקד, הפועל כפר שלם השיגה 3 נקודות חשובות מאוד, כשגברה 0:1 דרמטי במיוחד על מ.ס קריית ים ובכך היא נצמדה למקום השני. בסיום ההתמודדות, מאמני שתי הקבוצות דיברו על שאירע.

מאמן המנצחת, יעקב אסייג, אמר: “ניצחון סופר חשוב, הרגשה מצוינת כי לא ספגנו גול, אחרי שאנחנו ספגנו יחסית המון שערים. ניצחנו קבוצה חזקה מבלי לספוג, ומבלי שקריית ים הגיעו להרבה הזדמנויות מולנו, אז אני מרוצה.

“אין לנו הרבה זמן לשמוח כי אנחנו משחקים כבר ביום שיש בהרצליה, משחק סופר חשוב נגד קבוצה שהיא מקום שני, ואם נעשה את בצורה טובה אז נוכל לדבר גם קדימה, אבל אני פחות ססמאות ויותר מעשים. הסגל שלנו צריך להתחזק כדי לנסות לעלות ליגה, זה בסדר גמור לרצות אבל צריכים להתחזק”.

שחקני כפר שלם חוגגים (שחר גרוס)

גם מאמן המפסידה, מאור סיסו, דיבר בסיום: “כל משחק בליגה לאומית הוא חשוב מאוד וכל משחק הוא על המון מקומות בטבלה. אני מאוכזב מאוד כי קיבלנו גול בדקה מאוד קריטית. שתי הקבוצות לא הגיעו ליותר מידי מצבים וזה היה משחק רע טיפוסי של 0:0, אבל אני מסתכל על הקבוצה שלי, לא הגענו למספיק מצבים, וכבר הוכחנו בעבר שאנחנו קבוצה שיודעת להגיע למצבים ולהבקיע שערים, וזה משהו שהיה חסר לי היום שזה לא קרה.

“המטרה היא קודם פלייאוף עליון”

“נתקן את זה הלאה למשחק הבא. קריית ים קבוצה חזקה מאוד, יש פה חומר שחקנים טוב ותחרות על ההרכב, צוות מצוין, סדר וארגון ומועדון ברמה גבוהה, אז קריית ים שואפת לנצח כל משחק, וכמובן שהמטרה הראשונית היא פלייאוף עליון, ואחר כך נרצה להתקדם כמה שיותר גבוה ולנצח כל משחק”.