יום שני, 02.02.2026 שעה 23:13
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
3926-4321מכבי ת"א3
3825-3921הפועל ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2933-3721הפועל פ"ת6
2827-2421בני סכנין7
2744-3521מכבי נתניה8
2244-2621עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2042-2521מ.ס אשדוד11
1939-3021עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

"לה פמיליה התקיפו באלימות את הקהל שלנו"

בהמשך לאירוע הקשה עליו פורסם ב-ONE, בני יהודה גינתה וזעמה: "התפאורה לרבע גמר הגביע נגנבה, לא נשתוק מול אלימות, גזענות או בריונות מכל סוג"

|
אוהדי בית
אוהדי בית"ר ירושלים (שחר גרוס)

בני יהודה פרסמה הודעה חריפה בה גינתה בזעזוע עמוק את אירוע התקיפה האלים שהתרחש במרכז הקהילתי בית דני, שבמהלכו הותקפו אוהדי הקבוצה באלימות קשה על ידי פורעי חוק שהזדהו כחברי ארגון לה פמיליה. במועדון הדגישו כי מדובר באירוע חמור ובלתי מתקבל על הדעת, שחוצה כל קו אדום ופוגע באופן ישיר בערכי הספורט, הקהילה והכדורגל הישראלי.

“בני יהודה מגנה בחריפות ובזעזוע עמוק את אירוע התקיפה האלים שהתרחש במרכז הקהילתי בית דני, במהלכו הותקפו באלימות קשה אוהדי בני יהודה על ידי פורעי חוק שהזדהו כחברי ארגון לה פמיליה. מדובר באירוע חמור, אלים ובלתי מתקבל על הדעת, שחצה כל קו אדום, אשר רומס את ערכי הספורט והקהילה”, נמסר מהקבוצה.

“אין מקום לאלימות בכדורגל”

“אלימות מכל סוג, ובוודאי כזו המופנית כלפי אוהדים ובני נוער במרחב קהילתי, אין לה מקום בכדורגל או מחוצה לו. מעבר לאלימות הפיזית, נגנבה תצוגת העידוד (תפאורה) של אוהדי בני יהודה, ציוד שהמועדון תרם עבורו סכום כספי נכבד, וכן נאסף עבורו כסף מתרומות אוהדי הקבוצה. מדובר בפגיעה כפולה: הן באוהדים עצמם והן בקבוצה שלנו”.

“צר לנו שיומיים לפני חגיגת כדורגל וספורט המפגישה בין שני מועדונים גדולים ומפוארים בכדורגל אנחנו נדרשים להתעסק באירוע חמור שכזה. המועדון עומד לצידם של אוהדי בני יהודה, מחזק את ידיהם וקורא לרשויות האכיפה למצות את הדין עם האחראים לאירוע החמור. נמשיך לפעול בנחישות כדי להגן על אוהדינו, על הקהילה שלנו ועל ערכי הספורט, ולא נשתוק מול אלימות, גזענות או בריונות מכל סוג”, סיכמו במועדון.

