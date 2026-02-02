מכבי ת"א מתקרבת לצמרת: טבלת ליגת העל

מכבי תל אביב צלחה את הבכורה של רוני דיילה הערב (שני) כאשר גברה 1:4 על עירוני קריית שמונה באצטדיון מרים בנתניה ובכך קטעה רצף של שני הפסדים בליגה (וארבעה בכל המסגרות) תוך שהיא חוזרת למקום השלישי בטבלה.

הצהובים כעת נקודה מעל הפועל תל אביב אחרי 21 מחזורים, כאשר במאזנם 39 נקודות. בית"ר ירושלים השנייה עם 47 נקודות, והמרחק של האלופה מהפועל באר שבע שבפסגה עומד על תשע נקודות.

טבלת ליגת העל

1: הפועל באר שבע – 48 נקודות, הפרש שערים ‎+29

2: בית"ר ירושלים – 47 נקודות, הפרש שערים ‎+24

3: מכבי תל אביב – 39 נקודות, הפרש שערים ‎+17

4: הפועל תל אביב – 38 נקודות, הפרש שערים ‎+14

5: מכבי חיפה – 35 נקודות, הפרש שערים ‎+18

6: הפועל פתח תקווה – 29 נקודות, הפרש שערים ‎+4

7: בני סכנין – 28 נקודות, הפרש שערים ‎-3

8: מכבי נתניה – 27 נקודות, הפרש שערים ‎-9

9: עירוני טבריה – 22 נקודות, הפרש שערים ‎-18

10: הפועל חיפה – 20 נקודות, הפרש שערים ‎-9

11: מ.ס אשדוד – 20 נקודות, הפרש שערים ‎-17

12: עירוני קריית שמונה – 19 נקודות, הפרש שערים ‎-9

13: הפועל ירושלים – 19 נקודות, הפרש שערים ‎-10

14: מכבי בני ריינה – 11 נקודות, הפרש שערים ‎-31