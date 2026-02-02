האווירה בין אוהדי לבית"ר לבני יהודה מתחממת

אוהדי בני יהודה, הגיעו הערב (שני) למחסן הציוד של ארגון האוהדים שלהם כדי להכין את הציוד לקראת המשחק בטדי מול בית”ר ירושלים בעוד יומיים, אך שם, המתינו להם מספר מכוניות של אוהדי בית״ר ועשרות אוהדים, כך נודע לראשונה ל-ONE.

על פי החשד של המשטרה, היה זה אמבוש מתוכנן, כאשר הציוד נלקח מאוהדי הקבוצה משכונת התקווה וישנם עדי ראייה הטוענים שהדבר גם שולב עם אלימות. בכל אופן, המשטרה פתחה בחקירה לאירוע ומנסה להבין מה הוביל לצעדה ולאתר את אותם אוהדים שלקחו את הציוד.

גורם בבני יהודה אמר הערב ל-ONE: ״זו התנהגות שאין לה מקום בכדורגל הישראלי ובכלל. בושה שאוהדי בית״ר ירושלים מתנהגים בצורה הזאת, ויש קארמה בחיים״.