הנוער של מכבי חיפה בביקור בבית הכנסת בגיור

רגע לפני שמכבי חיפה עולה אל הדשא למשחק מול ברצלונה במסגרת ליגת האלופות לנוער, הגיעו הערב נציגי המועדון, אנשי הצוות המקצועי והשחקנים, לביקור בבית הכנסת בעיר גיור, שם מתאכסנת הקבוצה לקראת ההתמודדות. בית הכנסת בעיר נחנך בשנת 1870 ונחשב לאחד המבנים הבולטים בגיור, וכיום הוא משמש גם כמרכז תרבות ותערוכות.

במהלך הביקור נחשפו המשתתפים לסיפורים מצמררים על יהודי גיור בתקופת השואה. בקהילה היהודית של העיר חיו ערב הכיבוש הגרמני כ-4,700 יהודים, שהיוו כ-8 אחוזים מאוכלוסיית המקום, נתון המדגיש את חשיבות הקהילה במרקם החיים המקומי. במאי 1944 החלו צעדים לריכוז יהודי העיר בגטו, וב-7 ביוני 1944 החלו הרשויות להתעלל בתושבי הגטו בניסיון לאתר חפצי ערך מוסתרים. גירוש יהודי הונגריה מהפרובינציה התרחש בעיקר בין 15 במאי ל-9 ביולי 1944, ובמהלכו גורשו כ-440 אלף יהודים, רובם לאושוויץ בירקנאו.

“שיעור חשוב על זיכרון, זהות ואחריות”

לזכר הקהילה נותר גם נדבך של הנצחה מקומית: בשנת 2007 הוקמה אנדרטה לזכר כמעט 400 ילדים מגיור שנרצחו באושוויץ.

ביקור חשוב. שחקני קבוצת הנוער של מכבי חיפה בבית הכנסת בגיור (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

מנהל מחלקת הנוער, עפר פביאן, אמר לאתר הרשמי של הירוקים: "כבנו של ניצולי שואה, הביקור הזה נגע בי במיוחד. עבור השחקנים זה היה שיעור חשוב על זיכרון, זהות ואחריות. רגע לפני משחק גדול, עצרנו כדי לזכור מאיפה אנחנו באים ומה המשמעות של ללבוש את הסמל הזה גם מחוץ למגרש”.

מאמן הקבוצה, איתי מרדכי, הוסיף: “אלה רגעים שמחזקים את הקבוצה לא פחות מאימון. שמענו כאן סיפורים שמזכירים לנו מהי עוצמה אמיתית ומה זה ניצחון של רוח. אנחנו יוצאים למשחק עם כבוד, עם ערכים ועם תחושת שליחות".