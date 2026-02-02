"מצטער, מעומק הלב שלי": ההתנצלות של איסט

ג'בון איסט העלה הערב (שני) פוסט התנצלות קצר בסטורי באינסטגרם שלו, בו הוא כתב שלא התכוון לא לכבד את אוהדי הפועל חיפה והמועדון, זכר לכך שהצטלם עם חולצתה של הפועל באר שבע אצלה חתם בעקבות העובדה שהוא מסיים חוזה בכרמל בסיום העונה. נכון לעכשיו אמור איסט להצטרף למוליכת ליגת העל רק בקיץ.

“מתנצל מעומק הלב שלי”

“אוהדים יקרים של הפועל חיפה, אני מאוד מצטער על המצב. זו לא הייתה הכוונה שלי לא לכבד את המועדון או האוהדים. אני אוהב ומכבד את כל האוהדים כי הם הראו לי אהבה ותמיכה מהרגע הראשון שחתמתי כאן. אני מאוד מצטער, מעומק הלב שלי”, כתב איסט.

המהלך של ב”ש הוא דומה למהלך שעשתה בשנה שעברה, שהחתימה בינואר את איגור זלאטנוביץ’ ממכבי נתניה לעונה הנוכחית. איסט הגיע בעונה שעברה להפועל חיפה וכבש שישה שערים אשתקד עם הצפוניים, כאשר העונה הוא עם תשעה שערים ושלושה בישולים.

החלוץ הג’מייקני עושה את קפיצת המדרגה ויגיע לקבוצת צמרת, כשהוא ינסה לעזור לרן קוז’וק בעונה הבאה. לפני שיעבור, הוא ינסה במשך שאר העונה הזאת לעזור להפועל חיפה לעמוד במטרות שלה וקודם כל לשרוד בליגה, כאשר הקבוצה מהצפון נקלעה לבעיות בתחתית. יואב כץ בחר למנות את חיים סילבס, כשהוא יודע שירידת ליגה תהיה כתם גדול לקבוצה מהכרמל.