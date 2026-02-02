נשבר שיא הקהל למחזור מלא בליגת העל בכדורגל

המחזור ה-21 בליגת העל נפתח ביום שבת עם חמישה משחקים, כששלב הפלייאוף כבר באוויר. בינתיים, האוהדים מצביעים ברגליים והגיעו בסוף השבוע הזה בהמוניהם לאצטדיונים השונים. כאשר לאחר המספרים שהתקבצו להם בראשון וביום שני, נשבר שיא אוהדים במחזור בליגת העל.

למפגש בין בית”ר ירושלים להפועל חיפה בטדי, הגיעו כ-22,366 צופים. לסמי עופר, להתמודדות בין מכבי חיפה לעירוני טבריה, הגיעו אף יותר אוהדים עם כמות של 24,184 צופים. לאצטדיון בראל שאירח את המשחק בין בני ריינה להפועל באר שבע, הגיעו 2,193 צופים. למפגש בין הפועל תל אביב למכבי נתניה, הגיעו 23,350 צופים. לדוחא למשחק בין בני סכנין להפועל ירושלים, הגיעו 1,667 צופים

בסך הכל, אם נעשה חישוב ונסכם את הכמות הכוללת של קהל שהגיעה למגרשים רק בשבת, מדובר ב-73,760 צופים. למשחק בין הפועל פתח תקווה לאשדוד ביום ראשון הגיעו 3,076, ולמפגש בין קריית שמונה למכבי תל אביב עוד 6,445, אז בסך הכל 83,276, כאמור שיא למחזור. השיא הקודם עמד על 83,179 אשר נקבע במחזור התשיעי.

אוהדי בית״ר ירושלים (אורן בן חקון)

כלפון: “מצביע על האמון, פועלים להגדיל גם את זה”

יו"ר מנהלת הליגות ארז כלפון: “אני שמח וגאה בקהל הצופים שמילא את האצטדיונים במשחקי המחזור ומאז תחילת העונה מצביע ברגליים. כמויות הקהל שעולות בהתמדה מעידות יותר מהכל על אמון של הקהל בכדורגל הישראלי. ליגת העל היא גם הליגה עם הרייטינג הגבוה ביותר בספורט הישראלי והדבר מעיד על החוזק של הליגה שלנו. אנו פועלים ללא לאות על מנת להגדיל את כמויות הקהל בין השאר באמצעות הקדמת שעות המשחקים ושיפור השירות לאוהדים”.

אוהדי מכבי חיפה (עמרי שטיין)

עוד אמר: “אחרי שנתיים לא פשוטות שעברו על מדינת ישראל אני מרגיש שהכדורגל הצליח לאחד ולחבר את כולנו סביב אותן מטרות. לקראת רגעי ההכרעה של העונה אני מחכה לעוד אוהדים במגרשים ומבטיח שנעבוד קשה על מנת להמשיך ולשפר עבורכם את חווית הצפייה. אנו בטוחים שנשבור את שיא האוהדים בעונת 25/26 בהמשך למאבקים הספורטיביים המותחים שעוד צפויים בליגה המרתקת שלנו”.