יום שני, 02.02.2026 שעה 22:33
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
3926-4321מכבי ת"א3
3825-3921הפועל ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2933-3721הפועל פ"ת6
2827-2421בני סכנין7
2744-3521מכבי נתניה8
2244-2621עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2042-2521מ.ס אשדוד11
1939-3021עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

נשבר שיא הקהל למחזור מלא בליגת העל בכדורגל

הקהל מצביע ברגליים: שמונת המפגשים במחזור האחרון הביאו לא פחות מ-83,276 אוהדים אל האצטדיונים השונים ושברו את השיא. כמה הקהל הגיע לכל משחק?

|
קהל אוהדי הפועל תל אביב צבע את בלומפילד (ראובן שוורץ)
קהל אוהדי הפועל תל אביב צבע את בלומפילד (ראובן שוורץ)

המחזור ה-21 בליגת העל נפתח ביום שבת עם חמישה משחקים, כששלב הפלייאוף כבר באוויר. בינתיים, האוהדים מצביעים ברגליים והגיעו בסוף השבוע הזה בהמוניהם לאצטדיונים השונים. כאשר לאחר המספרים שהתקבצו להם בראשון וביום שני, נשבר שיא אוהדים במחזור בליגת העל.

למפגש בין בית”ר ירושלים להפועל חיפה בטדי, הגיעו כ-22,366 צופים. לסמי עופר, להתמודדות בין מכבי חיפה לעירוני טבריה, הגיעו אף יותר אוהדים עם כמות של 24,184 צופים. לאצטדיון בראל שאירח את המשחק בין בני ריינה להפועל באר שבע, הגיעו 2,193 צופים. למפגש בין הפועל תל אביב למכבי נתניה, הגיעו 23,350 צופים. לדוחא למשחק בין בני סכנין להפועל ירושלים, הגיעו 1,667 צופים

בסך הכל, אם נעשה חישוב ונסכם את הכמות הכוללת של קהל שהגיעה למגרשים רק בשבת, מדובר ב-73,760 צופים. למשחק בין הפועל פתח תקווה לאשדוד ביום ראשון הגיעו 3,076, ולמפגש בין קריית שמונה למכבי תל אביב עוד 6,445, אז בסך הכל 83,276, כאמור שיא למחזור. השיא הקודם עמד על 83,179 אשר נקבע במחזור התשיעי.

אוהדי בית״ר ירושלים (אורן בן חקון)אוהדי בית״ר ירושלים (אורן בן חקון)

כלפון: “מצביע על האמון, פועלים להגדיל גם את זה”

יו"ר מנהלת הליגות ארז כלפון: “אני שמח וגאה בקהל הצופים שמילא את האצטדיונים במשחקי המחזור ומאז תחילת העונה מצביע ברגליים. כמויות הקהל שעולות בהתמדה מעידות יותר מהכל על אמון של הקהל בכדורגל הישראלי. ליגת העל היא גם הליגה עם הרייטינג הגבוה ביותר בספורט הישראלי והדבר מעיד על החוזק של הליגה שלנו. אנו פועלים ללא לאות על מנת להגדיל את כמויות הקהל בין השאר באמצעות הקדמת שעות המשחקים ושיפור השירות לאוהדים”.

אוהדי מכבי חיפה (עמרי שטיין)אוהדי מכבי חיפה (עמרי שטיין)

עוד אמר: “אחרי שנתיים לא פשוטות שעברו על מדינת ישראל אני מרגיש שהכדורגל הצליח לאחד ולחבר את כולנו סביב אותן מטרות. לקראת רגעי ההכרעה של העונה אני מחכה לעוד אוהדים במגרשים ומבטיח שנעבוד קשה על מנת להמשיך ולשפר עבורכם את חווית הצפייה. אנו בטוחים שנשבור את שיא האוהדים בעונת 25/26 בהמשך למאבקים הספורטיביים המותחים שעוד צפויים בליגה המרתקת שלנו”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */