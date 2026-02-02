הפועל פ"ת הודיעה על הארכת החוזה של אלטמן

הפועל פתח תקווה הודיעה היום (שני) שתומר אלטמן האריך את החוזה במועדון עד 2028. הקשר, שהיה אחד השחקנים הבולטים של המלאבסים העונה וגם גורם מרכזי בחזרה שלהם לליגת העל בעונה שעברה יישאר בקבוצה לעוד שנתיים לפחות.

בהודעה של פ”ת נרשם: “מועדון הכדורגל הפועל פתח תקווה שמח להודיע כי תומר אלטמן האריך את חוזהו במועדון לשנתיים נוספות, עד לסיום עונת 27/28. הקשר חזר למועדון בעונה שעברה והיה מהשחקנים הדומיננטיים בעליית הקבוצה לליגת העל. העונה נבחר ברוב מוחץ על ידי האוהדים לשחקן הסיבוב הראשון של הפועל”.

ההודעה של אלטמן

“שמח ונרגש להאריך חוזה במקום בו גדלתי, שאני אוהב מאז שהייתי ילד’, אמר אלטמן. ״אני מודה לצוות המקצועי על האמון ומקווה להחזיר להם ולקהל המדהים שלנו על המגרש. אנחנו עוברים עונה אדירה עד עכשיו ונעשה ביחד הכל כדי לעמוד במטרות שלנו”.