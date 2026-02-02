יום שני, 02.02.2026 שעה 21:27
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
3825-3921הפועל ת"א3
3625-3920מכבי ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2933-3721הפועל פ"ת6
2827-2421בני סכנין7
2744-3521מכבי נתניה8
2244-2621עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2042-2521מ.ס אשדוד11
1935-2920עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

הפועל פ"ת הודיעה על הארכת החוזה של אלטמן

המלאבסים פרסמו שהקשר הנפלא ימשיך לשחק במועדון לפחות עד 2028: "נבחר ברוב מוחץ ע"י האוהדים לשחקן הסיבוב הראשון של הקבוצה". וגם: המסר של תומר

|
תומר אלטמן (חג'אג' רחאל)
תומר אלטמן (חג'אג' רחאל)

הפועל פתח תקווה הודיעה היום (שני) שתומר אלטמן האריך את החוזה במועדון עד 2028. הקשר, שהיה אחד השחקנים הבולטים של המלאבסים העונה וגם גורם מרכזי בחזרה שלהם לליגת העל בעונה שעברה יישאר בקבוצה לעוד שנתיים לפחות.

בהודעה של פ”ת נרשם: “מועדון הכדורגל הפועל פתח תקווה שמח להודיע כי תומר אלטמן האריך את חוזהו במועדון לשנתיים נוספות, עד לסיום עונת 27/28. הקשר חזר למועדון בעונה שעברה והיה מהשחקנים הדומיננטיים בעליית הקבוצה לליגת העל. העונה נבחר ברוב מוחץ על ידי האוהדים לשחקן הסיבוב הראשון של הפועל”.

ההודעה של אלטמן

“שמח ונרגש להאריך חוזה במקום בו גדלתי, שאני אוהב מאז שהייתי ילד’, אמר אלטמן. ״אני מודה לצוות המקצועי על האמון ומקווה להחזיר להם ולקהל המדהים שלנו על המגרש. אנחנו עוברים עונה אדירה עד עכשיו ונעשה ביחד הכל כדי לעמוד במטרות שלנו”.

