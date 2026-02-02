סוף שבוע מוצלח במחלקת הנוער של בני יהודה

במחלקת הנוער של בני יהודה תל אביב, עליה תפס פיקוד בעת האחרונה רמי לוז, נהנו מסוף שבוע מוצלח במיוחד, שבו כל הקבוצות ששיחקו זכו בניצחונות, הן בחטיבה העליונה והן בחטיבה הצעירה. אם קבוצת נערים ג' תנצח מחר (שלישי) את משחק החוץ מול הפועל ירושלים, יסמנו וי גדול בשכונת התקווה.

בחטיבה העליונה קבוצת הנוער, בהדרכתו של שוער העבר, איתמר ניצן, שיפרה עמדות בפלייאוף התחתון בזכות מהפך שהושג במשחק הביתי מול הפועל רעננה, שצעדה ביתרון החל מהדקה ה-33 משער של דן גלמור, אך שערים שכבשו אריאל גואטה (76) ואורי חסאן (87), העניקו לכתומים ניצחון 1:2, למרות חסרונם של שחקני ההגנה, המגן מיכאל פיסטינר והבלם נהוראי אוזאנה, שרשמו הופעה במדי קבוצת הבוגרים שניצחה 0:1 את הפועל חדרה. הבלם, נועם מצליח, יליד 2010, רשם הופעת בכורה, כשעלה כמחליף בדקות האחרונות של המשחק.

עוד בחטיבה העליונה: קבוצת נערים א', שיפרה עמדות גם היא בפלייאוף התחתון בליגת העל, בזכות ניצחון 0:2 ביתי על בני סכנין, בזכות צמד שערים שכבש הראל חבני (4,68). קבוצת ילדים א', שמודרכת ע"י עידו ג'אן, זכתה בניצחון שביעי העונה בליגת מרכז, הפעם זה היה 1:2 במשחק החוץ מול מ.כ ירמיהו חולון. כבשו לזכות הכתומים: דן הרנס ועיסא חרדאללה.

ילדים א בני יהודה (באדיבות המועדון)

שמח גם בגזרת התשיעיות: קבוצת ילדים ג', המודרכת ע"י דולב זילברברג, זכתה בניצחון 0:2 ביתי על הפועל רעננה, כשעל השערים חתומים צמד שחקני הגנה עם שם משפחה כמעט זהה: המגן עומר בורנשטיין והבלם לירן בורנשטיין. קבוצת טרום א' המודרכת ע"י חיים חיו, זכתה בניצחון 1:6 על מכבי קרית גת, שבסיבוב הראשון ניצחה 1:4.

הסיפור הגדול של החטיבה הצעירה הוא ההצלחה הגדולה של קבוצת ילדים ב', שנהנית מהמאזן השני בטיבו בליגת מרכז, זאת לאחר שביום שישי השלימה ניצחון 1:3 ביתי על בית"ר ירושלים. כבשו: נהוראי אלחנתי במחצית הראשונה (בישול של אמיר זרבי). במחצית השניה מיכאל יהושוע ונהוראי אלחנתי כבשו שער אחד כ"א, לצד בישולים הדדיים זה לזה.

ילדים ב בני יהודה (באדיבות המועדון)

אביב ריין, שמאמן במקביל את קבוצת נערים ב' והצטרף לקבוצת ילדים ב' לאחר תחילת העונה, שם את הדגשים על הצלחת הקבוצה: “יש כאן כמה מרכיבים מאוד חשובים, בראשם זהות מקצועית ברורה ועקבית, מהיום הראשון הקבוצה יודעת איך היא רוצה לשחק, עם ובלי הכדור. יש עקרונות ברורים, תפקידים מוגדרים ודגש על קבלת החלטות, כששחקנים מבינים למה הם עושים משהו ולא רק מה, הביצוע הופך טבעי ויציב. חיבור חזק בין הצד המקצועי למנטלי, מעבר לאימון הטקטי והטכני, הושקעה הרבה עבודה בביטחון עצמי, אחריות אישית ויכולת להתמודד עם לחץ. השחקנים לומדים להישאר מרוכזים גם ברגעים פחות טובים במשחק וזה בא לידי ביטוי ביכולת לנצח משחקים צמודים”.

על העקביות בהצלחתה של הקבוצה לאורך העונה, הוסיף המאמן: "זה כרוך במידה רבה במחויבות יומיומית וסטנדרטים גבוהים. ההצלחה לא נבנית ביום המשחק אלא באימונים. יש סטנדרטים ברורים של מאמץ, משמעת ואיכות, וכל שחקן יודע שהוא נמדד קודם כול על הגישה שלו. זה יוצר קבוצה רעבה, ממוקדת ויציבה לאורך זמן. יש כאן קבוצה לפני הכל, יש פה חדר הלבשה בריא. השחקנים מבינים שהתחרות היא פנימית אבל המטרה משותפת. כל אחד מוכן לעבוד בשביל החבר שלו, גם אם זה אומר לוותר על רגע אישי. ברמות האלה, חיבור קבוצתי עושה את ההבדל".

ילדים ג של בני יהודה במחלקת השיקומית בתל השומר (באדיבות המועדון)

אביב ריין על מטרות הקבוצה להמשך הדרך: “הילדים נהנים מהכדורגל, באים עם חיוך לכל אימון וכל משחק וכמובן ולא פחות חשוב שיש לנו ילדים נפלאים, איכותיים באופי וגם בפן המקצועי שמבינים את המשחק ברמה גבוהה מאוד. אנו שואפים להמשיך לקדם שחקנים בפן האישי והקבוצתי, כאשר הדגש המרכזי הוא לראות כמה שיותר שחקנים עולים להתאמן ולשחק עם שנתון 2012”.