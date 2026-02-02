ואן אש חוגג בקמפר: "בדרך חזרה לטופ 100"**

הטניס הצרפתי ממשיך לייצר כישרונות צעירים, והשבוע היה זה לוקה ואן אש שסיפק תזכורת לכך שהוא שייך לרמות הגבוהות ביותר. הטניסאי בן ה-21 זכה בטורניר הצ'לנג'ר 125 היוקרתי בקמפר שבחבל ברטאן, לאחר ניצחון מרשים בגמר על השוויצרי רמי ברטולה.

ואן אש, שמדורג כיום במקום ה-165 בעולם אך כבר ביקר בעבר בתוך המאייה הראשונה (כשהיה בן 18 בלבד), נאלץ להפגין אופי רב בדרך לתואר. הוא חזר מפיגור מערכה לניצחון 6:3, 1:6, 5:7 בתום קרב מותח שנמשך שעתיים ושלוש דקות. במהלך משחק הגמר הציג הצרפתי יכולת הגשה עוצמתית עם 9 אייסים ו-80 אחוזי הצלחה בנקודות מהסרב הראשון שלו, כשהוא שובר את הגשות יריבו שלוש פעמים.

קרלוס אלקראס חוגג עם הגביע (רויטרס)

עבור ואן אש מדובר בתואר צ'לנג'ר חמישי בקריירה וראשון לעונת 2026. הניצחון הזה משמעותי במיוחד עבורו לאחר האכזבה שחווה באליפות אוסטרליה הפתוחה, שם הודח במוקדמות. הזכייה בקמפר מעניקה לו 125 נקודות דירוג יקרות ופרס כספי של כ-30 אלף אירו, מה שצפוי להקפיץ אותו משמעותית בדירוג ה-ATP בדרך ליעד המרכזי שלו – חזרה לטופ 100.

סיפורו של ואן אש מסקרן לא רק בגלל יכולתו על המגרש. הטניסאי, המכונה "לוצ'ו", נולד בבלגיה לאב בלגי ואם איטלקייה ועבר לצרפת בגיל שלוש. לצד קריירת הטניס המקצוענית, הוא מקפיד על לימודים אקדמיים ומשלים תואר במתמטיקה באוניברסיטת פריז דופין. מעבר לכך, הוא דובר שלוש שפות ואוהד מושבע של קבוצת הכדורגל פריז סן ז'רמן ושל הכוכב קיליאן אמבפה.

הפריצה הגדולה של הצרפתי הגיעה ב-2021 כשזכה בתואר הנוער של הרולאן גארוס. מאז, הוא הספיק להצטרף למועדון אקסקלוסיבי של שחקנים (לצד שמות כמו קרלוס אלקראס, יאניק סינר והולגר רונה) שזכו בלפחות שלושה תוארי צ'לנג'ר לפני גיל 19. "הייתה לי קריירת נוער טובה וצברתי ניסיון, אבל אני עדיין צעיר ולומד כל יום מחדש", אמר ואן אש לאחר הזכייה, כשהוא מודה למאמנו החדש סבסטיאן וילט ולאביו שהגיע במיוחד מפריז כדי לצפות בגמר.

קרלוס אלקראס מצטלם עם הגביע (רויטרס)

במקביל לחגיגות בצרפת, טניסאי צרפתי נוסף רשם הישג נאה במזרח התיכון. קיריאן ז'אקה בן ה-24 זכה במהדורה החמישית של טורניר מנאמה שבבחריין. ז'אקה, המדורג 128 בעולם, גבר בגמר על האיטלקי לוקה נארדי (המדורג 7 בטורניר) בתוצאה 5:7, 6:3, 4:6 בתום שעתיים ו-13 דקות של טניס איכותי.

ז'אקה הציג שבוע דומיננטי שכלל ניצחונות על שחקנים בכירים כמו כריסטופר או'קונל האוסטרלי ויאניק הנפמן הגרמני. עבורו זהו תואר צ'לנג'ר חמישי בקריירה, המזכה אותו ב-125 נקודות דירוג ובפרס כספי של כ-33 אלף דולר. נראה כי הטניס הצרפתי נמצא בתקופה נהדרת, כששני נציגיו מניפים גביעים בשני טורנירים נחשבים במקביל.