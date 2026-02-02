יום שני, 02.02.2026 שעה 19:36
4618-4919אל נאסר1
4618-4718אל הילאל2
4312-3318אל אהלי3
4018-4318אל קאדיסיה4
3820-3618אל טאאוון5
3423-3419אל איתיחאד6
2930-2718אל אטיפאק7
2530-3818אל חאליג'8
2428-2418ניאום9
2334-2519אל פאתח10
2135-2019אל חאזם11
2033-1919אל פייחה12
1925-1919אל שבאב13
1535-2518אל חולוד14
1239-1819אל ריאד15
1133-1418דאמאק16
934-1418אל אחדוד17
538-1819אל נג'מה18

הסעיף שיאפשר לרונאלדו להיפרד בקיץ מאל נאסר

מנכ"ל עיתון 'רקורד', המקורב ל-CR7, חשף שהכוכב יכול לסיים באופן חד צדדי את חוזהו בסעודיה ברקע המחלוקת ותחושת הקיפוח. בארה"ב ואירופה מעוניינים

|
כריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)
כריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)

כריסטיאנו רונאלדו ממשיך לטלטל את הכדורגל הסעודי, והמשבר סביבו מקבל היום ממד נוסף ומשמעותי במיוחד. בהמשך ישיר למחאה שלו נגד אופן ניהול הליגה והיחס לאל נאסר, הפורטוגלי לא שיחק גם היום במשחק הליגה של קבוצתו, למרות כשירות מלאה. היעדרותו מהסגל אינה מקרית, אלא חלק ממאבק רחב יותר שמנהל הכוכב בן ה-40 מול קרן ההשקעות הציבורית, מאבק שכבר הפך לסאגה מתוקשרת בקנה מידה בינלאומי.

על רקע הסירוב לשחק והכעס סביב חוסר ההשקעה באל נאסר לעומת אל הילאל, נחשף פרט דרמטי נוסף שעשוי לשנות את כל התמונה. לפי פדרו סוזה, מנכ"ל עיתון Record, בחוזה של רונאלדו קיימת סעיף יציאה שמאפשר לו לעזוב את אל נאסר כבר ביוני 2026 למרות שהוא חתום במועדון עד 2027. מדובר בפרט משמעותי במיוחד, שכן עד כה היה נדמה שרונאלדו מחויב לפרויקט הסעודי עד תום החוזה ללא אפשרות תמרון ממשית.

סעיף היציאה והאופציות שמעבר לערב הסעודית

על פי הדיווח, הסעיף מעניק לרונאלדו חופש לבחור את עתידו בקיץ, ובמקביל כבר קיימות התעניינויות מצד מועדונים באירופה וגם בצפון אמריקה. עבור הליגה הסעודית, מדובר באיום לא קטן, שכן רונאלדו הוא הפנים של הפרויקט כולו, השחקן שסימל את הפריצה הגלובלית של המפעל ואת זרם הכוכבים שהגיע בעקבותיו.

כריסטיאנו רונאלדו (רויטרס)כריסטיאנו רונאלדו (רויטרס)

העיתוי של הפרסום אינו מקרי. רונאלדו נמצא בעיצומו של עימות עם המערכת, על רקע תחושת קיפוח מקצועית וכלכלית, פערי השקעה ברורים בין אל נאסר ליריבותיה, ובעיקר האפשרות שאל הילאל תתחזק בשמות כמו קארים בנזמה. מבחינתו, זהו קו אדום שפוגע בתחרות ההוגנת, והוא בחר להגיב בדרך החריפה ביותר, סירוב לשחק.

לפרשה כולה מתווסף נדבך רגיש נוסף, העובדה שרונאלדו הוא משקיע מרכזי בקבוצת המדיה Cofina, המחזיקה בין היתר בעיתון Record עצמו. המשמעות ברורה, הפרסום מגיע מתוך גוף תקשורתי המקורב אליו מאוד, מה שמחזק את ההערכה שלא מדובר בשמועה אקראית, אלא במסר מחושב שנועד להפעיל לחץ כבד על מקבלי ההחלטות בערב הסעודית.

בסופו של דבר, רונאלדו מאותת שהוא אינו שבוי בפרויקט. אם הדרישות שלו לא ייענו, אם אל נאסר לא תקבל גיבוי אמיתי ואם הליגה תמשיך להתנהל באופן שהוא תופס כבלתי שוויוני, קיימת עבורו דרך יציאה ברורה. העובדה שכבר היום הוא בחר שלא לשחק מדגישה עד כמה המחאה הזו רצינית, וכמה רחוק מוכן הכוכב הגדול של הליגה ללכת כדי להגן על מעמדו, על שאיפותיו הספורטיביות ועל הדרך שבה הוא רוצה לסיים את הקריירה.

