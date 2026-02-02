סתיו ביימל ימונה למאמן הגברים בגלישת רוח

סתיו ביימל צפוי לאמן באופן קבוע את נבחרת גלישת הרוח לגברים. לאחר ההודעה על התפטרותו של גל פרידמן בחודש שעבר, מי שהיה עוזרו ומונה זמנית לתפקיד, וכעת בדרך לקבל קידום רשמי ולשמש באופן קבוע כמאמן הנבחרת.

ביימל, שמונה באופן זמני להוביל את גולשי הרוח עד למציאת פתרון קבוע, בדרך לקבל את תפקיד המאמן בנבחרת הגברים עד אולימפיאדת לוס אנג'לס 2028. הנהלת איגוד השייט צפויה להתכנס בשבוע הבא ושם ידונו בכך, לאחר שהוועדה המקצועית תאשר זאת.

כזכור, גל פרידמן, האלוף האולימפי שהוביל את תום ראובני לזכייה במדליית הזהב האולימפית, הודיע לאיגוד השייט לפני כחודש כי לא ימשיך בעבודתו משיקולים אישיים. באיגוד החליטו שלא ללכת על מינוי מאמן זר, אלא להמשיך עם המגמה של קידום מאמנים ישראלים בהחלטת היו״ר שי בובר.

סתיו ביימל ושחר צוברי (איציק בלניצקי)

‎ביימל, שהיה עוזרו של שחר צוברי בנבחרת הנשים עד לא מכבר, עבר לעבוד בקמפיין ללוס אנג׳לס 2028 בצוות של גל פרידמן. הוא איש מקצוע מוערך מאוד באיגוד השייט וכעת הוא עתיד לקבל עליו כמובן גם אחריות גדולה.

כזכור, באיגוד השייט הצהירו כי הם רוצים לזכות בשלוש מדליות אולימפיות בלוס אנג'לס 2028 ויהיה מעניין לבחון האם הנבחרת אכן תספק את התוצאות מכאן והלאה. תום ראובני ממשיך לקמפיין אולימפי נוסף, לאחר הזכייה במדליית הזהב בפאריס 2024, וביחד איתו ממשיכים בנבחרת גם יתר גולשי הרוח מהקמפיין הקודם.