יום שני, 02.02.2026 שעה 19:35
ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
3825-3921הפועל ת"א3
3625-3920מכבי ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2933-3721הפועל פ"ת6
2827-2421בני סכנין7
2744-3521מכבי נתניה8
2244-2621עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2042-2521מ.ס אשדוד11
1935-2920עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

דוידה, הייטור ואנדרדה בהרכב מכבי ת"א לק"ש

פורסם ההרכב הראשון של רוני דיילה לפני הבכורה שלו על הקווים ב-20:00: נוי ואבו פרחי בפנים, גם אנדרדה למרות שבר באצבע בידו, מרדכי ואוגריסה מנגד

|
קרווין אנדרדה (רדאד ג'בארה)
קרווין אנדרדה (רדאד ג'בארה)

המחזור ה-21 של הליגה הישראלית יינעל הערב (שני), כאשר ב-20:00 משחק קצוות יתרחש באצטדיון מרים בין מכבי תל אביב לעירוני קריית שמונה, ושתי הקבוצות מקוות לחזור לנצח, כשאצל הצהובים המאמן רוני דיילה יערוך בכורה על הקווים.

קשר מכבי תל אביב קרווין אנדרדה עם שבר באחת האצבעות בידו זכר לפציעה בדרבי, שלא ניתן לתקן ללא ניתוח, אך בשלב הזה הוחלט להימנע מכך והוא משחק למרות הכאבים.

הרכב מכבי תל אביב: אופק מליקה, נועם בן הרוש, טייריס אסאנטה, הייטור, רוי רביבו, איתמר נוי, דור פרץ, קרווין אנדרדה, אושר דוידה, הליו וארלה וסייד אבו פרחי. 

הרכב עירוני קריית שמונה: דניאל טננבאום, עובדיה דרוויש, אופיר בנבנישתי, שי בן דוד, בילאל שאהין, יאו אקה, כריסטיאן מרטינס, אריאל שרצקי, יאיר מרדכי, מוחמד אבו רומי ואדריאן אוגריסה.

רוני דיילה מגיע לקריית שלום (חגי מיכאלי)רוני דיילה מגיע לקריית שלום (חגי מיכאלי)

מכבי ת”א תתאושש?

האלופה חווה עונה מאכזבת מאוד מבחינתה, כשרגעי השיא הגיעו בשבוע שעבר עם הפסד דרמטי להפועל תל אביב בדרבי ועצירת הרצף של 12 שנה, כאשר לאחר מכן הגיע 3:0 לבולוניה בליגה האירופית וסיום קמפיין אירופי עגום. כעת עם מאמן חדש על הקווים, רוני דיילה, שמונה לפני יומיים בלבד בעקבות פיטורי ז’רקו לאזטיץ’, הצהובים מקווים לצאת לדרך חדשה.

בצד השני של המתרס, הקבוצה מהצפון אמנם הפסידה רק 3:2 למוליכה הפועל באר שבע במחזור הקודם, אך לפני כן ניצחה 1:3 את הפועל חיפה ונמצאת במקום ה-12 בטבלה עם 19 נקודות, כשהיא רוצה לברוח מהתחתית ויודעת שניצחון מפתיע יעלה אותה עד למקום התשיעי.

באשר למפגשי העבר, אין ספק שידה של מכבי על העליונה ובגדול, כאשר ב-15 המפגשים האחרונים, הצהובים ניצחו לא פחות מ-11 פעמיים לעומת פעמיים של ק”ש. בסיבוב הקודם, בזמנו עם לאזטיץ’ על הקווים, האלופה ניצחה 1:3 עם שערים של דור פרץ, אלעד מדמון ועידו שחר, כשמנגד אריאל שרצקי רק צימק.

