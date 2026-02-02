לא סיימה את ינואר: בית"ר רוצה את נאנה אנטווי

בית”ר ירושלים כבר הביאה שני זרים בחלון ההעברות של ינואר, אבל זה ממש לא אומר שהקבוצה סיימה את חלקה מבחינת חידוש הסגל. ברק יצחקי רוצה זר נוסף בסגל שלו לקראת הישורת האחרונה של העונה ול-ONE נודע לראשונה שהצהובים-שחורים סימנו את המגן נאנה אנטווי.

כזכור, בית”ר ירושלים כבר צירפה את בוריס אינו אל הקישור ואת גונסאלס החלוץ לחלק הקדמי, אבל כעת נראה שגם את ההגנה רוצים במועדון לחזק והמגן הימני הגנאי, בן 25, הוא מועמד בכיר מאוד להגיע לסגל כדי לעזור ללכת עד הסוף על תואר האליפות.

החל בארמניה, שוויו מוערך ב-500 אלף אירו

את הקריירה המקצוענית שלו החל ב-2018 בלורי הארמנית, ולאחר מכן עבר בהשאלה לליל ב’, לפני שביסס את מעמדו באוררטו, שם שיחק שלוש עונות וזכה בדאבל, אליפות וגביע ארמניה בעונת 2022/23. בינואר 2024 חתם בסטיאווה על חוזה ל-4 שנים, ובהמשך הושאל להרמנשטאדט, במדיה רשם דקות משחק רבות בליגה ובגביע.

נאנה אנטווי (IMAGO)

עד דצמבר 2025 צבר אנטווי 211 הופעות רשמיות בקריירה בכל המסגרות, עם 4 שערים, והתנסה גם בזירה האירופית בליגת האלופות ובקונפרנס. הוא נחשב למגן יציב ודיסציפלינרי, עם ניסיון מגוון בליגות שונות באירופה. שוויו מוערך ב-500 אלף אירו והוא חתום בסטיאווה עד 2029.

מבחינת מגנים ימניים, כיום יש לברק יצחקי בסגל גם את גרגורי מורוזוב וגם את רועי אלימלך שהגיע בטרייד המדובר עם מכבי חיפה, ואם אנטווי יגיע הוא יהיה השלישי על העמדה הזו. בבית”ר יש כיום שבעה זרים בדמות בראיין קרבאלי, לוקה גדראני, סמואל קאלו, בוריס אינו, גונסאלס, אריאל מנדי ומיגל סילבה.