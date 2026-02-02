יום שני, 02.02.2026 שעה 19:37
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
3825-3921הפועל ת"א3
3625-3920מכבי ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2933-3721הפועל פ"ת6
2827-2421בני סכנין7
2744-3521מכבי נתניה8
2244-2621עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2042-2521מ.ס אשדוד11
1935-2920עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

לא סיימה את ינואר: בית"ר רוצה את נאנה אנטווי

פרסום ראשון: אחרי שצירפה כבר את בוריס אינו וגונסאלס, הקבוצה של ברק יצחקי עדיין מחפשת להתחזק והמגן הימני הגנאי שמשחק ברומניה הוא מועמד בכיר

|
נאנה אנטווי (IMAGO)
נאנה אנטווי (IMAGO)

בית”ר ירושלים כבר הביאה שני זרים בחלון ההעברות של ינואר, אבל זה ממש לא אומר שהקבוצה סיימה את חלקה מבחינת חידוש הסגל. ברק יצחקי רוצה זר נוסף בסגל שלו לקראת הישורת האחרונה של העונה ול-ONE נודע לראשונה שהצהובים-שחורים סימנו את המגן נאנה אנטווי.

כזכור, בית”ר ירושלים כבר צירפה את בוריס אינו אל הקישור ואת גונסאלס החלוץ לחלק הקדמי, אבל כעת נראה שגם את ההגנה רוצים במועדון לחזק והמגן הימני הגנאי, בן 25, הוא מועמד בכיר מאוד להגיע לסגל כדי לעזור ללכת עד הסוף על תואר האליפות.

החל בארמניה, שוויו מוערך ב-500 אלף אירו

את הקריירה המקצוענית שלו החל ב-2018 בלורי הארמנית, ולאחר מכן עבר בהשאלה לליל ב’, לפני שביסס את מעמדו באוררטו, שם שיחק שלוש עונות וזכה בדאבל, אליפות וגביע ארמניה בעונת 2022/23. בינואר 2024 חתם בסטיאווה על חוזה ל-4 שנים, ובהמשך הושאל להרמנשטאדט, במדיה רשם דקות משחק רבות בליגה ובגביע.

נאנה אנטווי (IMAGO)נאנה אנטווי (IMAGO)

עד דצמבר 2025 צבר אנטווי 211 הופעות רשמיות בקריירה בכל המסגרות, עם 4 שערים, והתנסה גם בזירה האירופית בליגת האלופות ובקונפרנס. הוא נחשב למגן יציב ודיסציפלינרי, עם ניסיון מגוון בליגות שונות באירופה. שוויו מוערך ב-500 אלף אירו והוא חתום בסטיאווה עד 2029.

מבחינת מגנים ימניים, כיום יש לברק יצחקי בסגל גם את גרגורי מורוזוב וגם את רועי אלימלך שהגיע בטרייד המדובר עם מכבי חיפה, ואם אנטווי יגיע הוא יהיה השלישי על העמדה הזו. בבית”ר יש כיום שבעה זרים בדמות בראיין קרבאלי, לוקה גדראני, סמואל קאלו, בוריס אינו, גונסאלס, אריאל מנדי ומיגל סילבה.

