02/02/2026 21:45
שחקני רומא ואודינזה (IMAGO)
המחזור ה-23 בליגה האיטלקית נמשך בשעה זו עם רומא, קבוצת ההגנה החזקה באיטליה, אשר מתארחת אצל אודינזה מהמקום העשירי בטבלה במטרה להשיג שלוש נקודות יקרות, דבר אשר כל קבוצות הצמרת הצליחו לעשות במחזור הנוכחי לפניה.
חניכיו של ג’אן פיירו גאספריני יודעים ששלוש נקודות יעלו אותם מעל יובנטוס ונאפולי חזרה למקום השלישי שמוביל לליגת האלופות בסוף העונה. האורחת מקווה לחזור למסלול הניצחונות בליגה לאחר שבמחזור הקודם סיימה ב-1:1 עם מילאן באולימפיקו.
מנגד, השחורים לבנים מקווים לשלוש נקודות שיעלו אותם למקום התשיעי בשוויון נקודות עם קבוצה נוספת מבירת איטליה, לאציו. עם שני ניצחונות בלבד בשבעת המשחקים האחרונים, האורחת יודעת שהיא חייבת להשיג ניצחון ביתי יקר נגד הקבוצה שספגה הכי מעט שערים העונה בסרייה א’.
מחצית ראשונה
'44
- סולה עם הזדמנות ראשונה של רומא בכדור חופשי, אך עם בעיטה שעולה מעל למסגרת של אוקויי
'40
- מילר ניסה גם הוא את מזלו מרחוק, אך גם הוא בעט מעל המסגרת של סבילר
'39
- עוד הזדמנות של אטה מרחוק, דאבל פס יפה שמצא את שחקן אודינזה בעמדה פנויה לבעיטה מרחוק, שעלתה מעל המשקוף
'26
- עוד הזדמנות נהדרת לאודינזה, דיוויס יצא להתקפה מתפרצת והעביר כדור רוחב נהדר שנעצר ברגע האחרון על ידי מנצ'יני
'20
- עד כה משחק חלש מצד הרומאים, המארחת ניצלה את יתרון הביתיות ושלטה בחצי הראשון של המחצית הראשונה
'8
- עוד בעיטה מרחוק של אודינזה לאחר הרחקה של מצב נייח, שוב שחקני ההגנה של רומא לא יצאו אל עבר הבועט שמצא שוב את סבילר מוכן
'6
- בעיטה נהדרת מרחוק של אטה מלמעלה מ-20 מטרים שמצאה את סבילר מוכן
'5
- טעות של אנדיקה אשר לא הצליח לנגוח בכדור והסיט אותו עם היד. נכנס מוקדם לפנקס של השופט
'1
- השופט חואן לוקה סאצ'י שרק לפתיחה! המשחק יצא לדרך