יום שני, 02.02.2026 שעה 19:38
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
75%5270-562848דטרויט פיסטונס
65%5313-572249בוסטון סלטיקס
63%5388-562849ניו יורק ניקס
58%5877-591852טורונטו ראפטורס
57%5937-604851קליבלנד קאבלירס
55%5636-566649פילדלפיה 76'
52%5335-532746אורלנדו מג'יק
51%6080-599451שיקגו בולס
47%6048-597851אטלנטה הוקס
46%6156-617052מיאמי היט
45%5813-594951שארלוט הורנטס
40%5408-519747מילווקי באקס
29%5864-545449אינדיאנה פייסרס
29%5501-518948ברוקלין נטס
28%5695-527747וושינגטון וויזארדס
 מערב 
76%5419-591350אוקלהומה ת'אנדר
68%5201-551247יוסטון רוקטס
68%5246-550547סן אנטוניו ספרס
67%5864-605851דנבר נאגטס
61%5422-559549פיניקס סאנס
59%5873-607051מינסוטה טימברוולבס
57%5800-597451גולדן סטייט ווריורס
53%5680-558049לוס אנג'לס לייקרס
49%5201-523547לוס אנג'לס קליפרס
44%5911-578650פורטלנד בלייזרס
43%5622-557949דאלאס מאבריקס
33%5665-549748ממפיס גריזליס
30%6349-595850יוטה ג'אז
27%5935-561749ניו אורלינס פליקנס
25%6122-564251סקרמנטו קינגס

כמה יעלה לראות את אבדיה משחק באולסטאר?

היסטוריה בכחול לבן: המחיר ההתחלתי, המחיר הממוצע, ההשוואה ביחס לעונה שעברה והפער ממשחקי העונה הרגילה. וגם: מהיכן הכי כדאי לרכוש וממה להיזהר?

|
דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

דני אבדיה רשם היסטוריה כאשר נבחר למשחק האולסטאר של 2026 והפך לשחקן הישראלי הראשון אי פעם שמגיע למעמד היוקרתי. הבחירה באבדיה, פורוורד פורטלנד טרייל בלייזרס, מסמלת שיא אישי וציון דרך לכדורסל הישראלי כולו, מה שהופך את משחק האולסטאר הקרוב לאירוע בעל עניין מיוחד עבור אוהדים בישראל ובקהילות יהודיות ברחבי העולם.

עבור אבדיה, מדובר בהכרה שמגיעה בעיצומה של עונת פריצה מרשימה, עם ממוצעים מרשימים שמיקמו אותו בשורה הראשונה של שחקני הליגה והובילו לבחירתו לחגיגת האולסטאר.

לפי נתוני פלטפורמת השוואת הכרטיסים SeatPick, מחירי הכרטיסים לאולסטאר 2026 מתחילים בכ־650 דולר, והמחיר הממוצע עומד על כ־2,500 דולר. מדובר בפער דרמטי ביחס למשחקי עונה רגילה, בהם ניתן לראות את אבדיה בלייב במחירים שמתחילים בדולרים בודדים, ולעיתים אף בפחות מ־10 דולר.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

הפער מהעונה שעברה

הפער בולט עוד יותר בהשוואה לאולסטאר של השנה שעברה: באולסטאר 2025 כרטיסים החלו בכ־53 דולר בלבד, עם מחיר ממוצע של כ־298 דולר. המשמעות היא קפיצה חדה במיוחד במחירי הכרטיסים השנה, שממחישה עד כמה עצם הבחירה של הכוכבים, לצד המיקום והביקוש, משפיעים על שוק הכרטיסים.

“האולסטאר הוא אירוע חד פעמי, אבל לאורך העונה יש לא מעט הזדמנויות לראות את אותם שחקנים במחירים נמוכים בהרבה”, אומר גיא קוגל, CTO ומייסד שותף ב-SeatPick, ״אנחנו משווים מחירים מעשרות פלטפורמות שונות, כדי לעזור לאוהדים להבין מה באמת משתלם, ולפעמים ההבדל בין אולסטאר למשחק עונה רגילה הוא מאות דולרים, על אותה חוויה של לראות כוכב בלייב”.

״אחת ההמלצות החשובות ביותר עבור אוהדים היא להשוות מחירים לפני שקונים״, אומר קוגל, ״אצלנו אפשר לראות במקום אחד את כל האפשרויות ממגוון פלטפורמות, לסנן לפי אזור ישיבה ותקציב. בכל מקרה, חשוב לקנות דרך ספק כרטיסים אמין ולא להתפתות ל’דילים’ מקבוצות פייסבוק או אתרים מפוקפקים”.

חשוב להשוות מחירים. דני אבדיה (פורטלנד)חשוב להשוות מחירים. דני אבדיה (פורטלנד)

איפה אפשר לראות את דני אבדיה במחירים הנגישים ביותר?

לפי נתוני SeatPick

המשחקים הזולים ביותר:
• 4 במרץ בממפיס — החל מ־$1 (ממוצע $46)
• 12 בפברואר ביוטה — החל מ־$4 (ממוצע $43)
• 18 במרץ באינדיאנה — החל מ־$6 (ממוצע $49)

המשחקים הזולים ביותר במשחקי הבית של פורטלנד:
3 בפברואר מול פיניקס — החל מ־$9
6 בפברואר מול ממפיס — החל מ־$9
9 בפברואר מול פילדלפיה — החל מ־$9
2 באפריל מול ניו אורלינס — החל מ־$9

משחקי “פרימיום” מול כוכבי על:
20 בפברואר מול דנבר (ניקולה יוקיץ’) — החל מ־$19
27 במרץ מול דאלאס (לוקה דונצ’יץ’) — החל מ־$16
25 במרץ מול מילווקי (יאניס אנטטוקומפו) — החל מ־$10

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */