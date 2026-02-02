כמה יעלה לראות את אבדיה משחק באולסטאר?

דני אבדיה רשם היסטוריה כאשר נבחר למשחק האולסטאר של 2026 והפך לשחקן הישראלי הראשון אי פעם שמגיע למעמד היוקרתי. הבחירה באבדיה, פורוורד פורטלנד טרייל בלייזרס, מסמלת שיא אישי וציון דרך לכדורסל הישראלי כולו, מה שהופך את משחק האולסטאר הקרוב לאירוע בעל עניין מיוחד עבור אוהדים בישראל ובקהילות יהודיות ברחבי העולם.

עבור אבדיה, מדובר בהכרה שמגיעה בעיצומה של עונת פריצה מרשימה, עם ממוצעים מרשימים שמיקמו אותו בשורה הראשונה של שחקני הליגה והובילו לבחירתו לחגיגת האולסטאר.

לפי נתוני פלטפורמת השוואת הכרטיסים SeatPick, מחירי הכרטיסים לאולסטאר 2026 מתחילים בכ־650 דולר, והמחיר הממוצע עומד על כ־2,500 דולר. מדובר בפער דרמטי ביחס למשחקי עונה רגילה, בהם ניתן לראות את אבדיה בלייב במחירים שמתחילים בדולרים בודדים, ולעיתים אף בפחות מ־10 דולר.

דני אבדיה (רויטרס)

הפער מהעונה שעברה

הפער בולט עוד יותר בהשוואה לאולסטאר של השנה שעברה: באולסטאר 2025 כרטיסים החלו בכ־53 דולר בלבד, עם מחיר ממוצע של כ־298 דולר. המשמעות היא קפיצה חדה במיוחד במחירי הכרטיסים השנה, שממחישה עד כמה עצם הבחירה של הכוכבים, לצד המיקום והביקוש, משפיעים על שוק הכרטיסים.

“האולסטאר הוא אירוע חד פעמי, אבל לאורך העונה יש לא מעט הזדמנויות לראות את אותם שחקנים במחירים נמוכים בהרבה”, אומר גיא קוגל, CTO ומייסד שותף ב-SeatPick, ״אנחנו משווים מחירים מעשרות פלטפורמות שונות, כדי לעזור לאוהדים להבין מה באמת משתלם, ולפעמים ההבדל בין אולסטאר למשחק עונה רגילה הוא מאות דולרים, על אותה חוויה של לראות כוכב בלייב”.

״אחת ההמלצות החשובות ביותר עבור אוהדים היא להשוות מחירים לפני שקונים״, אומר קוגל, ״אצלנו אפשר לראות במקום אחד את כל האפשרויות ממגוון פלטפורמות, לסנן לפי אזור ישיבה ותקציב. בכל מקרה, חשוב לקנות דרך ספק כרטיסים אמין ולא להתפתות ל’דילים’ מקבוצות פייסבוק או אתרים מפוקפקים”.

חשוב להשוות מחירים. דני אבדיה (פורטלנד)

איפה אפשר לראות את דני אבדיה במחירים הנגישים ביותר?

לפי נתוני SeatPick

המשחקים הזולים ביותר:

• 4 במרץ בממפיס — החל מ־$1 (ממוצע $46)

• 12 בפברואר ביוטה — החל מ־$4 (ממוצע $43)

• 18 במרץ באינדיאנה — החל מ־$6 (ממוצע $49)

המשחקים הזולים ביותר במשחקי הבית של פורטלנד:

3 בפברואר מול פיניקס — החל מ־$9

6 בפברואר מול ממפיס — החל מ־$9

9 בפברואר מול פילדלפיה — החל מ־$9

2 באפריל מול ניו אורלינס — החל מ־$9

משחקי “פרימיום” מול כוכבי על:

20 בפברואר מול דנבר (ניקולה יוקיץ’) — החל מ־$19

27 במרץ מול דאלאס (לוקה דונצ’יץ’) — החל מ־$16

25 במרץ מול מילווקי (יאניס אנטטוקומפו) — החל מ־$10