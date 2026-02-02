יום שני, 02.02.2026 שעה 22:35
אבו דאבי: טיין גברה על ג'וינט בשלוש מערכות

הטניסאית הסינית רשמה את ניצחונה השלישי בקריירה על יריבה מהטופ 30 לאחר קרב עיקש מול האוסטרלית המבטיחה בדרך לסיבוב השני באיחוד האמירויות.

סבב ה-WTA הגיע השבוע לאיחוד האמירויות עם פתיחתו של טורניר אבו דאבי היוקרתי (WTA 500), וכבר ביום המשחקים הראשון קיבלנו דרמה גדולה על המשטח הקשה. פנגראן טיין הסינית, אחת השחקניות המרתקות בסבב בתקופה האחרונה, הצליחה להעפיל לסיבוב השני לאחר ניצחון מרשים בשלוש מערכות על מאיה ג'וינט האוסטרלית.

המשחק, שנערך תחת השמש הקופחת של המפרץ הפרסי, סיפק לצופים את כל מה שטניס נשים מודרני יכול להציע: חבטות עוצמתיות מהקו האחורי, שינויי מומנטום חדים ומאבק מנטלי אדיר. עבור טיין, הניצחון הזה הוא הרבה מעבר לכרטיס לשלב הבא; מדובר בניצחון השלישי שלה בקריירה על שחקנית המדורגת בטופ 30 העולמי, נתון שמעיד על הפוטנציאל הגבוה הטמון בה ועל היכולת שלה להתעלות ברגעים המכריעים מול הטובות ביותר.

המערכה הראשונה נפתחה בצורה שקולה, כאשר שתי השחקניות שמרו על משחקי ההגשה שלהן. עם זאת, טיין הייתה הראשונה לזהות סדקים במשחק של ג'וינט והצליחה להשיג את השבירה המיוחלת בדרך לזכייה במערכה. ג'וינט, שנחשבת לאחת ההבטחות הגדולות של הטניס האוסטרלי, לא הרימה ידיים וחזרה בגדול במערכה השנייה, תוך שהיא מנצלת טעויות בלתי מחויבות של הסינית כדי להשוות את התוצאה ולכפות מערכה שלישית ומכרעת.

במערכה הקובעת, הניסיון והחוסן המנטלי של טיין באו לידי ביטוי. למרות הלחץ והעייפות המצטברת, היא הצליחה לשמור על ריכוז גבוה, הריצה את יריבתה מצד לצד של המגרש וסגרה את הסיפור לקול תשואות הקהל באבו דאבי.

טורניר אבו דאבי מהווה תחנה מרכזית ב"סבב המזרח התיכון", הכולל גם את הטורנירים בדוחא ובדובאי. עבור חובבי הטניס בישראל, הטורנירים הללו זוכים לעניין רב בשל הקרבה הגיאוגרפית והרמה הגבוהה של המשתתפות, כאשר כמעט כל צמרת הדירוג העולמי מתייצבת במפרץ כדי לצבור נקודות יקרות לקראת המשך העונה.

הניצחון של טיין על ג'וינט שולח מסר ברור לשאר השחקניות בהגרלה. הסינית, שעד לפני זמן לא רב נחשבה לאנונימית יחסית עבור הקהל הרחב, הופכת לאיום ממשי על המדורגות הבכירות. עם הישג של שלושה ניצחונות על שחקניות טופ 30 בפרק זמן קצר, היא ללא ספק אחת השחקניות ששווה לעקוב אחריהן בטורניר הנוכחי ובכלל בעונת 2025.

כעת, טיין תנוח ותתכונן למשוכה הבאה שלה בסיבוב השני, שם מחכה לה אתגר לא פחות קשה. מנגד, מאיה ג'וינט תנסה להפיק את הלקחים מההפסד הכואב ולהתמקד בטורנירים הבאים, כשהיא יודעת שיש לה את הכלים להשתייך לצמרת הגבוהה, אך עליה לשפר את היציבות לאורך משחק שלם. הטורניר באבו דאבי רק בתחילתו, ואם לשפוט לפי משחק הפתיחה, מחכה לנו שבוע של טניס משובח ודרמות ללא הפסקה.

