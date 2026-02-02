יום שני, 02.02.2026 שעה 17:44
שי קקון ניצחה את אליפות ארגנטינה הפתוחה

השייטת האולימפית זכתה באליפות בסירות ILCA6, שהסתיימה בעיר מאר דל פלטה. שי קקון הייתה המתחרה היחידה מחוץ ליבשת, והתחרתה מול 47 מתמודדות

שי קקון (רויטרס)
שי קקון (רויטרס)

השייטת האולימפית שי קקון ניצחה השבוע את אליפות ארגנטינה הפתוחה בסירות ILCA6, שהסתיימה בעיר מאר דל פלטה. קקון הייתה המתחרה היחידה מחוץ ליבשת, בתחרות בה השתתפו 47 מתמודדות.

התחרות התחילה חלש לישראלית, שפסלה בשיוט הראשון. מרגע זה ביצעה קקון קאמבק עקבי, סיימה בטופ 10 בכל השיוטים הבאים ואיימה על הפודיום לאורך רוב ימי התחרות. ביום השיוטים האחרון, בכניסה לשיוט המדליות, הייתה קקון ממוקמת במקום השלישי, בשוויון נקודות עם המקום השני ובמרחק של 12 נקודות מהמובילה.

המאבק על הזהב היה סגור לכאורה בהפרש הנקודות וקקון קיוותה לסיים באחד המקומות הבאים על הפודיום, אך פסילה בזינוק של המובילה פתחה את המירוץ מחדש. קקון השלימה שיוט מדליות נהדר, בו סיימה במקום השלישי, מה שהבטיח לך את הזהב, מרחק שתי נקודות בלבד מהמקום השני.

שי קקון (טל גרשוני)שי קקון (טל גרשוני)

ההשתתפות באליפות ארגנטינה היא שלב נוסף בהתמקצעות של קקון, שייצגה את ישראל כבר בשני המשחקים האולימפיים האחרונים. בנוסף לאימונים בנבחרת ישראל, תחת המאמנת נופר אדלמן, החלה קקון לאחרונה באימונים עם הנבחרת הארגנטינאית תחת המאמן ג׳ורג׳יו אלנה, במסגרת הקמפיין ללוס אנג'לס 2028.

המרחק המשמעותי מהארץ לא הרתיע את קקון מההצטרפות לקבוצת האימון הארגנטינאית כיוון שהנבחרת מתאמנת בעיקר באירופה מפברואר עד יוני. תוכנית האימונים של קקון בשנה הקרובה תהיה ממוקדת לקראת אליפות העולם של שנת 2027 בברזיל, שם תהיה ההזדמנות הראשונה להשיג קריטריון למשחקים האולימפיים. לפני התחרות היא השתתפה במחנה אימון של שבועיים וחצי בארגנטינה עם הנבחרת, ועתה היא חוזרת לארץ עד תחילת מחזור האימונים באירופה.

שי קקון (sailing energy)שי קקון (sailing energy)

"בקמפיין הנוכחי חיפשתי איפה אוכל להשיג את השיפור המשמעותי ביותר על מנת להגיע בשיא ללוס אנג'לס, ובחרתי בסוף בארגנטינה" סיפרה שי קקון. "אני מתאמנת בין השאר עם לוסיה פלסקה, שייצגה את ארגנטינה כבר ב-3 אולימפיאדות ואנחנו דוחפות מאוד אחת את השניה. היה מעניין מאוד להיות המתחרה היחידה מחוץ ליבשת אמריקה באליפות, אבל בסופו של דבר אנחנו מתחרות אחת בשניה בכל התחרויות הגדולות, אז כולן פה פירגנו לי על הנצחון".

