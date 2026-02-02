יום שני, 02.02.2026 שעה 17:23
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
5523-6022ברצלונה1
5418-4722ריאל מדריד2
4517-3822אתלטיקו מדריד3
4223-3921ויאריאל4
3528-3622בטיס5
3427-2622אספניול6
3323-2922סלטה ויגו7
2830-3022ריאל סוסיאדד8
2627-2622אוססונה9
2527-2022אלאבס10
2531-2122אתלטיק בילבאו11
2536-2122ג'ירונה12
2432-3022אלצ'ה13
2433-2821סביליה14
2327-1622חטאפה15
2335-2322ולנסיה16
2230-1822ראיו וייקאנו17
2133-2421מיורקה18
1834-2421לבאנטה19
1634-1222אוביידו20

ההחלטה של ארבלואה שמרגיזה את אוהדי ריאל

מאמן הבלאנקוס מצהיר שוב ושוב שלקבוצה יש עוד הרבה עבודה לפניה, אבל ההחלטות האחרונות שלו לא תואמות את דבריו והוא העניק לשחקניו יומיים של חופשה

|
אלברו ארבלואה (IMAGO)
אלברו ארבלואה (IMAGO)

"יש לנו המון עבודה לפנינו", הצהיר אלברו ארבלואה לאחר הניצחון 1:2 הקשה על ראיו וייקאנו בסנטיאגו ברנבאו. לפי דבריו, נדמה היה שהמאמן של ריאל מדריד מודע לקשיים של הקבוצה להוציא משחקים לפועל, שלא לדבר על המכות הקשות שספגה בגביע המלך ובליגת האלופות מאז חילופי המאמנים על הקווים.

עם זאת, יום לאחר מכן נודע כי ריאל מדריד לא תקיים אימונים לא היום (שני) ולא ביום שלישי. השחקנים יקבלו יומיים חופש לפני שיחזרו לאימונים ביום רביעי בבוקר. החלטה שעוררה מחלוקת בקרב אוהדי ריאל מדריד.

הרשתות החברתיות הוצפו במסרים שמטילים ספק בהחלטת הצוות המקצועי להעניק לשחקנים יומיים חופש, כאשר היכולת של הקבוצה מראה בבירור שיש צורך בהרבה עבודה טקטית ופיזית. המנוחה חשובה, אבל חשוב גם מה שמכונה מנוחה אקטיבית ואימוני התאוששות במתקני המועדון, כפי שעושים מרבית המועדונים ברמות הגבוהות.

אלברו ארבלואה (IMAGO)אלברו ארבלואה (IMAGO)

זה לא יהיה המצב אצל שחקני ריאל מדריד, שיתכוננו למשחק מול ולנסיה ביום ראשון הקרוב רק במחצית השנייה של השבוע.

רגע של ספקות

המצב הנוכחי של הקבוצה יצר אין ספור סימני שאלה. לאחר הקריסה בליסבון מול בנפיקה במחזור האחרון של ליגת האלופות, ציפו לראות תגובה מצד השחקנים מול ראיו וייקאנו. בפועל, הקבוצה הראתה שהיא עדיין אבודה בכל הקשור לרעיון המשחק ורחוקה משיאה הפיזי.

המתח בקרב אוהדי המועדון הלבן הולך וגובר, והחלטות כמו מתן יומיים חופש לשחקנים אינן מסייעות להרגעת האווירה. בקרב אוהדי ריאל מדריד קיימת תחושה שהשחקנים זקוקים ליותר משמעת ועבודה. שריקות הבוז בסנטיאגו ברנבאו הפכו לשגרה בשבועות האחרונים.

שחקני ריאל מדריד מאוכזבים (רויטרס)שחקני ריאל מדריד מאוכזבים (רויטרס)

לאחר המשחק מול ולנסיה, הקבוצה תעמוד שוב למבחן הקהל שלה ב-14 בפברואר, במשחק מול ריאל סוסיאדד שיקדים את משחק הגומלין הראשון של שלב הפלייאוף בליגת האלופות. חודש פברואר יכול לסייע ליישר את הדרך של ריאל מדריד של ארבלואה, אך הוא גם עלול לעורר ספקות נוספים סביב הפרויקט הזה. ולנסיה, ריאל סוסיאדד, בנפיקה פעמיים ואוססונה יהיו היריבות של הקבוצה מהבירה הספרדית לאורך חודש מכריע.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */