רונאלדו ניסה לבלום את עסקת בנזמה לאל הילאל

כריסטיאנו רונאלדו הצית סערה חסרת תקדים בכדורגל הסעודי, כשלפי פרסומים בפורטוגל ובערב הסעודית הוא מסרב ליטול חלק במשחק הליגה הקרוב של אל נאסר, למרות שהוא כשיר לחלוטין. ההחלטה הזו, שמגיעה רגע לפני המחזור ה-20 מול אל ריאד, אינה נובעת מפציעה או מבעיה אישית, אלא ממחאה מודעת ומתוכננת היטב של הכוכב הפורטוגלי.

לפי הדיווחים, רונאלדו זועם על האופן שבו קרן ההשקעות הציבורית של ערב הסעודית מנהלת את הליגה ואת הקבוצות שבבעלותה. התחושה שלו היא שאל נאסר, קבוצתו, אינה זוכה ליחס זהה לזה שמקבלות יריבותיה, ובראשן אל הילאל. מבחינתו, מדובר בפגיעה ישירה בעקרון התחרות ההוגנת, כזו שמרוקנת מתוכן את הפרויקט כולו.

מאחורי הקלעים, רונאלדו אינו פועל נגד הנהלת אל נאסר עצמה. להפך, היחסים בינו לבין מנכ"ל המועדון, ז’וזה סמדו, חברו הקרוב ביותר מזה שנים, נחשבים הדוקים ומתואמים. המחאה שלו מופנית כלפי הגוף שמעל כולם, הקרן שמנהלת בפועל את הכסף, ההשקעות והכיוון של הליגה.

כריסטיאנו רונאלדו (רויטרס)

החלום הגדול והאכזבה מהמציאות

בגיל 40 (עוד ימים ספורים 41), רונאלדו ממשיך לשחק עם שתי מטרות ברורות. האחת היא להופיע במונדיאל הבא עם נבחרת פורטוגל, אולי ההזדמנות האחרונה שלו לזכות בתואר שחסר לו. השנייה היא להגיע ל-1,000 שערים בקריירה. מבחינה כלכלית אין לו מה להוכיח, אך המוטיבציה הספורטיבית עדיין בוערת.

לכן, בינואר 2023, הוא בחר להגיע לליגה הסעודית, מהלך שהכניס את המפעל כולו לאור הזרקורים. רונאלדו עצמו אמר אז שהוא זה שפתח את הדלת, ושבעקבותיו הגיעו שחקנים בכירים נוספים. ואכן, בשנה הראשונה נראה היה שהחזון עובד, עם זרם של כוכבים אירופיים וחוזים חסרי תקדים.

אלא שכעת, אותו שחקן שהפך לסמל הליגה, חש שהפרויקט חורג מהעקרונות שהובטחו לו. הקרן מחזיקה ברוב המניות של ארבע הקבוצות הגדולות, אל הילאל, אל איתיחאד, אל אהלי ואל נאסר, אך לפי התחושה של רונאלדו, לא כולן זוכות לאותה רמת תמיכה והשקעה.

טוען לחוסר שוויוניות. רונאלדו (רויטרס)

העדפת אל הילאל והסיפור של בנזמה

שורש הכעס הנוכחי נעוץ גם בשוק ההעברות. אל הילאל, מוליכת הטבלה, התחזקה בחמישה שחקנים בחלון החורף, בעוד אל נאסר צירפה רק שחקן אחד, קשר עיראקי בן 21 בשם חיידר עבדולכרים. מבחינת רונאלדו, הפער הזה אינו מקרי אלא משקף מדיניות ברורה.

המתיחות החריפה עוד יותר סביב שמו של קארים בנזמה. החלוץ הצרפתי מצוי בעימות עם אל איתיחאד סביב חוזה חדש, ודווח כי אל הילאל פועלת לצרפו. רונאלדו, לפי מקורות שונים, התנגד למהלך בטענה שהוא פוגע בתחרות ההוגנת ואף ניסה לבלום את העסקה. מבחינתו, אם בנזמה כבר עובר, הוא היה מעדיף לראות אותו באל נאסר ולהחיות את השותפות מימי ריאל מדריד.

רונאלדו ובנזמה (רויטרס)

בפן הספורטיבי, האכזבה שלו עמוקה. למרות סגל נוצץ שכלל שמות כמו סאדיו מאנה, אוטאביו, מרסלו ברוזוביץ’, אמריק לאפורט ובהמשך גם ז’ואאו פליקס, קינגסלי קומאן ואיניגו מרטינס, אל נאסר כמעט ולא זכתה בתארים. רונאלדו הניף רק גביע אחד, גביע המועדונים הערביים, תואר שנוי במחלוקת שאינו מוכר על ידי פיפ"א, והפסיד בכל שלושת הגמרים הרשמיים שבהם השתתף.

בליגה עצמה, אל הילאל שלטה בעונתו הראשונה של רונאלדו, אחר כך הגיע התואר של אל איתיחאד, וגם העונה אל הילאל מובילה עם יתרון של שלוש נקודות אחרי 18 מחזורים. כל זה מצטבר לתחושה שהמאמץ האישי שלו אינו מקבל גיבוי מערכתי אמיתי.

המחאה של רונאלדו, אם תימשך והוא אכן יישאר מחוץ למגרש, עלולה להיות מכה תדמיתית קשה לליגה הסעודית. הכוכב הגדול ביותר שלה שולח מסר חד וברור: בלי תמיכה שוויונית ובלי חיזוק אמיתי לפרויקט, גם הפנים של הליגה עלולות להיעלם.