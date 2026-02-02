ריבאקינה עלתה למקום ה-3, היסטוריה בטופ 10

אליפות אוסטרליה הפתוחה לשנת 2026 כבר מאחורינו, והבוקר (שני) פורסם דירוג ה-WTA החדש המשקף את השינויים הדרמטיים בצמרת טניס הנשים העולמי בעקבות הטורניר במלבורן. במוקד ניצבת אלנה ריבאקינה, אלופת הגראנד סלאם הטרייה, שרשמה זינוק משמעותי וקבעה הישגים שמרעידים את הסבב.

ריבאקינה, שגברה בגמר דרמטי בשלוש מערכות על המדורגת ראשונה ארינה סבלנקה, טיפסה שני שלבים למקום השלישי בעולם. בכך היא משווה את דירוג השיא שלה מיוני 2023. הקזחית נמצאת בכושר מפלצתי, עם 20 ניצחונות ב-21 משחקיה האחרונים מאז אוקטובר, כולל רצף מדהים של 10 ניצחונות מול שחקניות טופ 10. כעת, היא רחוקה 368 נקודות בלבד מאיגה שביונטק שבמקום השני.

ילנה ריבאקינה חוגגת ניצחון עם הגביע. (רויטרס)

מעבר לריבאקינה, נרשם רגע היסטורי בסבב הנשים: לראשונה אי פעם, שתי אימהות מאיישות בו-זמנית מקום בעשירייה הראשונה. בלינדה בנצ'יץ' השווייצרית, שחזרה מחופשת לידה לפני כ-14 חודשים, עלתה למקום ה-9 לאחר הופעה מרשימה ביונייטד קאפ ובמלבורן. אליה הצטרפה אלינה סביטולינה האוקראינית, שהעפילה לחצי גמר גראנד סלאם רביעי בקריירה (ושני מאז הפכה לאם) וקפצה למקום ה-10. זוהי חזרתה הראשונה של סביטולינה לטופ 10 מאז אוקטובר 2021, והיא ובנצ'יץ' נכנסו לרשימה יוקרתית של אימהות בטופ 10 הכוללת שמות כמו סרינה וויליאמס וקים קלייסטרס.

גם דור העתיד לא נשאר מאחור. חמש נערות הגיעו לסיבוב השלישי במלבורן – הנתון הגבוה ביותר מאז אליפות ארה"ב ב-2009. איבה ג'וביץ' האמריקאית בת ה-18 היא השם החם ביותר, לאחר שרשמה ניצחון ראשון על שחקנית טופ 10 (ג'זמין פאוליני) והעפילה לרבע גמר גראנד סלאם ראשון. ג'וביץ' זינקה למקום ה-20 בעולם, מה שהופך אותה לצעירה ביותר במאה הראשונה. גם טרזה ולנטובה הצ'כית בת ה-18 רשמה פריצה ועלתה למקום ה-44.

בגזרת הקאמבקים, שתי אלופות עבר של אליפות ארה"ב מנסות לפלס את דרכן חזרה לצמרת דרך טורנירים קטנים יותר. סלואן סטיבנס, שסבלה מפציעה ממושכת ב-2025, עברה את המוקדמות במלבורן וזינקה מהמקום ה-1,102 למקום ה-772. ביאנקה אנדרסקו הקנדית בחרה לוותר על המסע לאוסטרליה לטובת טורנירי ITF בפלורידה, שם רשמה מאזן של 13 ניצחונות מול הפסד בודד וזכתה בשני תארים, מה שהקפיץ אותה 100 שלבים למקום ה-145.

הדירוג החדש מציג תמונה מרתקת של סבב ה-WTA בתחילת 2026: מצד אחד כוכבות מבוססות כמו ריבאקינה וסבלנקה שנאבקות על הפסגה, מצד שני אימהות שמוכיחות שניתן לחזור לרמות הגבוהות ביותר, ומלמטה דור צעיר ורעב שמתחיל לתפוס את מקומו בין הגדולות. עבור חובבי הטניס, נראה שהעונה הקרובה הולכת להיות אחת המרתקות והפתוחות ביותר שראינו בשנים האחרונות.