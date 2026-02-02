בעל תפקיד בעבר בעיריית ק"ש תקף את הדובר

אירוע חמור התרחש היום (שני) בקריית שמונה. ל-ONE נודע כי דמות ציבורית מוכרת מן העבר באזור קריית שמונה והסביבה התעמת עם דורון שנפר, המשמש כאחראי מחלקת הנוער ודובר עיריית קריית שמונה, מה שהביא לפגיעה בשנפר והזמנת ניידת אמבולנס. האחרון הובהל לבית החולים 'זיו' בצפת נוכח המקרה.

עוד נודע ל-ONE כי האירוע התרחש על ידי בעל תפקיד בעירייה לשעבר לו יש עבר כשכבר תקף אנשים בעירייה, והתקיפה הפעם קרתה נגד דובר קריית שמונה ובעל תפקיד בכיר בעירייה.

לאחר המקרה, אותו אדם שנהג באלימות כלפי שנפר נעצר לבירור נסיבות המקרה שהובילו אותו לפגיעה באחראי מחלקת הנוער ודובר עיריית קריית שמונה.

מהמשטרה נמסר: "הבוקר התקבל דיווח במוקד המשטרה אודות אירוע של תקיפת עובד עירייה במשרדו שבקריית שמונה.

"כוחות משטרה של מחוז צפון הגיעו למקום ועצרו את החשוד בתקיפה, תושב העיר קריית שמונה בן 40 להמשך חקירתו בתחנת המשטרה. בהתאם לממצאי החקירה צפויה המשטרה לבקשת את הארכת מעצרו של החשוד מחר בבית המשפט השלום בקרית שמונה".