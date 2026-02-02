יום שני, 02.02.2026 שעה 15:18
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנוער
לוח תוצאות
ליגת העל לנוער 25-26
 פלייאוף עליון 
4418-3620הפועל ת"א1
4226-5420מכבי ת"א2
3921-4420מכבי חיפה3
3923-4020הפועל ב"ש4
3630-5120מכבי נתניה5
3429-3720מכבי פ"ת6
2837-3620הפועל פ"ת7
2842-3320בית"ר ירושלים8
 פלייאוף תחתון 
3129-3221בני יהודה1
2829-2921מ.ס. אשדוד2
2730-3521הפועל כפ"ס3
2744-3621הפועל ראשל"צ4
2343-2621הפועל חיפה5
2235-3021הפועל רעננה6
2141-2421עירוני ק"ש7
2140-2321מכבי הרצליה8
1356-3321הפועל רמה"ש9
949-2321הפועל עכו10

בעל תפקיד בעבר בעיריית ק"ש תקף את הדובר

אירוע חמור: אחראי מחלקת הנוער הובהל לביה"ח לאחר עימות מול בעל תפקיד בכיר בעיריית ק"ש. התוקף הוא דמות ציבורית מוכרת מהעבר בצפון והוא נעצר

|
דורון שנפר (מדיה מחלקת הנוער ק
דורון שנפר (מדיה מחלקת הנוער ק"ש)

אירוע חמור התרחש היום (שני) בקריית שמונה. ל-ONE נודע כי דמות ציבורית מוכרת מן העבר באזור קריית שמונה והסביבה התעמת עם דורון שנפר, המשמש כאחראי מחלקת הנוער ודובר עיריית קריית שמונה, מה שהביא לפגיעה בשנפר והזמנת ניידת אמבולנס. האחרון הובהל לבית החולים 'זיו' בצפת נוכח המקרה.

עוד נודע ל-ONE כי האירוע התרחש על ידי בעל תפקיד בעירייה לשעבר לו יש עבר כשכבר תקף אנשים בעירייה, והתקיפה הפעם קרתה נגד דובר קריית שמונה ובעל תפקיד בכיר בעירייה.

לאחר המקרה, אותו אדם שנהג באלימות כלפי שנפר נעצר לבירור נסיבות המקרה שהובילו אותו לפגיעה באחראי מחלקת הנוער ודובר עיריית קריית שמונה.

מהמשטרה נמסר: "הבוקר התקבל דיווח במוקד המשטרה אודות אירוע של תקיפת עובד עירייה במשרדו שבקריית שמונה.

"כוחות משטרה של מחוז צפון הגיעו למקום ועצרו את החשוד בתקיפה, תושב העיר קריית שמונה בן 40 להמשך חקירתו בתחנת המשטרה. בהתאם לממצאי החקירה צפויה המשטרה לבקשת את הארכת מעצרו של החשוד מחר בבית המשפט השלום בקרית שמונה".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */