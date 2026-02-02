חולדאי: המרתון מציין את תחילת ריפוי החברה

25 ימים לפני שיצא לדרך, נערכה הבוקר (יום שני) במלון רויאל ביץ׳ בתל אביב, מסיבת עיתונאים לקראת מרתון בנק לאומי תל אביב-יפו לשנת 2026, שיתקיים ב-27 לפברואר. אנשי עיריית תל אביב, אנשי הספונסר הראשי בנק לאומי, ועיתונאים, התכנסו על מנת לחשוף את פרטי האירוע, את המסלול שהמרתון יעבור בו בעיר, ואת המקצים השונים שיהיה אפשר לקחת חלק בהם.

העיר תל אביב יפו, באמצעות רשות הספורט העירונית, פועלת ומעודדת את התושבים לאורח חיים פעיל ולעיסוק בפעילות גופנית וספורטיבית. המרתון, אחד מאירועי הדגל העירוניים, מהווה נקודת שיא לפעילות הגופנית והספורטיבית בעיר ובארץ בכלל. האירוע יכלול 6 מקצים שונים: מרתון מלא, חצי מרתון, 10 ק"מ, 5 ק"מ, מרוץ אופני יד ומיני מרתון ילדים, כשבמהלכם של המקצים ובסיומם, יערך הפנינג גדול לכל המשפחה עם הופעות מוזיקליות, עמדות אוכל מגוונות ועוד פעילויות רבות.

הקמע כבר מוכן (חגי מיכאלי)

ראש עיריית תל אביב, רון חולדאי אמר לקראת האירוע: ״אנחנו מציינים את פתיחת מרתון תל אביב 2026, וזה מרגיש שמתחילים צעדים של ריפוי החברה הישראלית, וזה אחד הצעדים שמראים את זה. חזרת החטוף האחרון רן גואילי ז״ל, היא סמל לחזרה לשגרה, אבל עדיין לא מרגיש שכולם מצליחים לחזור לגמרי, אז המרתון הזה לדעתי יעזור מאוד בחזרה הזאת. אנחנו נעשה הכל כדי שהמרתון יהיה חגיגי, מכבד, וראוי לכולם, יהיו 45,000 רצות ורצים שיקחו חלק באירוע וזה משהו שמחכים לו כולם”.

סגן ראש העיר, ליאור שפירא, סיפר על הצד של העיר תל אביב באירוע: ״עיריית תל אביב עומלת קשה על אירועי הספורט שלה במהלך השנה, למרות שלא כל הרצים הם מהעיר ויש הרבה רצים מחו”ל, יש הרבה משתתפים מהעיר, והנופים האורבנים שרואים במסלול ממש מציגים את העיר בצורה היפה ביותר. אנחנו קוראים להורים וילדים להגיע לאירוע, לעשות ספורט יחדיו באירוע לכל המשפחה ולהנות ממה שיש לעיר להציע”.

רון חולדאי, קים רכס אלוש ובני בן ארי (חגי מיכאלי)

החולצות הרישמיות של המרתון (חגי מיכאלי)

בנוסף לאנשי העירייה, דיברה גם קים רכס אלוש, אלמנתו של רס"ם (במיל') דניאל אלוש, לוחם ביחידת 669 שנפל באסון ההתרסקות בציר פילדלפי בספטמבר 2024. קים שיתפה על הקשר שלה לריצה ועל ההתמודדות שלה ושל בנה עם האובדן, דרך הריצה: ״אני מתרגשת להיות פה, זו הזדמנות לריפוי, אני באה מעולם של ריצה ולקחתי חלק במרתונים שונים. אחרי שדניאל נהרג, האימונים למרתון עם הבן שלי תומי, זה מה שעזר לי לקום מהמיטה, זה היה הזדמנות של שנינו להתחבר ולעשות תהליך עם האובדן שלנו. מי שרץ יודע שזה לא קל להתמודד עם זה, וזה גם לא קל להתמודד עם אובדן, ולסיים ריצה עם הבן שלי הראה לו שהוא יכול להתמודד עם הכל. החזרה לריצה זה מה שהחזיר אותי לחיים שלי, ואני יודעת שגם במצבים הכי קשים שיש, אפשר לחזור לחיים”.