"אין ספק שאלוהים נגע בו": כשאבדיה היה בן 17

דני אבדיה ישחק באולסטאר בעיצומה של עונת פריצה מהחלומות. כוכב פורטלנד עשה קפיצת מדרגה פשוט אדירה העונה, הוכיח אינספור פעמים שמגיע לו להיות במשחק הכוכבים בלוס אנג’לס והלילה (בין ראשון לשני) הוא אכן נכלל ברשימת המחליפים. אבל כבר מזמן סומן אבדיה ככישרון בולט, עוד מימי מחלקת הנוער במכבי ת"א.

עוד ב-2017 אבדיה נחשב לפוטנציאל מספר 1 באירופה ולא רק מכבי ת"א דלקה בעקבותיו. לא מעט מועדונים סרבים חיזרו אחריו, ואביו זופר אבדיה אף שקל בכובד ראש לשלוח את הכישרון הצעיר לבאיירן מינכן הגרמנית. אלא שבסופו של דבר דני החליט להישאר קרוב למשפחה, ולצמוח במחלקות הצעירות של מכבי.

מעט לפני בר המצווה, כשאבדיה היה בן 12, אבי אבן, עוזר ג'נרל מנג'ר וראש מחלקת הסקאוטינג במכבי, קיבל המלצה מעודד שלום לצפות באבדיה. כמה משחקים אח"כ דני כבר לבש את המדים הצהובים. מאז ועד 2017 הוא גבה כמעט ב-20 סנטימטרים ואז, בגיל 17, הוא כבר נכלל בסגל הבוגרים של מכבי ת”א.

"אין ספק שאלוהים נגע בו", אמר ל-ONE כוכב מכבי ת"א בזמנו, נוריס קול, שזכה בשתי טבעות אליפות NBA עם הטריו הגדול לברון ג'יימס, דוויין ווייד, וכריס בוש. "יש לו כישרון ונתונים טבעיים, זה דברים שאי אפשר ללמד. הוא אתלט נהדר, משחק עם ביטחון ולא מתבייש לזרוק גם אצלנו באימונים. הוא שואל הרבה שאלות ואם ימשיך ככה הוא יצליח".

נוריס קול (נעם מורנו)

במכבי ת"א עטפו את אבדיה בזמנו עם שלושה אימונים אישיים ב-06:00. "אחד הדברים הבולטים של דני זה שהוא עושה כל כך הרבה דברים על המגרש”, אמר אז אבי אבן, “הוא קולע, מוסר, מוריד כדור לרצפה, עובר שחקן בכדרור, מוריד ריבאונדים - ובכל המקומות הללו הוא עדיין רחוק מאיפה שהוא צריך להיות, וזה חלק מהיופי.

"יש הרבה שחקנים עם פחות כישרון, אבל הם הגיעו רחוק בזכות האופי. יש מקומות שכבר הכתירו את דני כשחקן על, הוא עוד לא שם. מה שיבדיל אותו מכישרון גדול לשחקן על זה האישיות והקשיחות שלו".

דני אבדיה אחרי הבחירה לאולסטאר

נבן ספאחיה שהיה המאמן הראשון שנתן דקות לאבדיה במכבי ת"א בגיל 16 ו-10 חודשים, אמר: "דני נחשב מהשחקנים הכי טובים בשכבת הגיל שלו באירופה, אבל הוא עוד לא בשל לבוגרים של מכבי. אני חושב שהוא צריך להתפתח בליגה הלאומית וזו לא בושה. גם שחקנים כמו דירק נוביצקי ודניס שרודר שיחקו בליגת המשנה בגרמניה".