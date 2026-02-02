יום שני, 02.02.2026 שעה 15:36
ליגה ספרדית 25-26
5523-6022ברצלונה1
5418-4722ריאל מדריד2
4517-3822אתלטיקו מדריד3
4223-3921ויאריאל4
3528-3622בטיס5
3427-2622אספניול6
3323-2922סלטה ויגו7
2830-3022ריאל סוסיאדד8
2627-2622אוססונה9
2527-2022אלאבס10
2531-2122אתלטיק בילבאו11
2536-2122ג'ירונה12
2432-3022אלצ'ה13
2433-2821סביליה14
2327-1622חטאפה15
2335-2322ולנסיה16
2230-1822ראיו וייקאנו17
2133-2421מיורקה18
1834-2421לבאנטה19
1634-1222אוביידו20

חסר מזל: טר שטגן נפצע וייעדר לחודשיים לפחות

הגרמני שעבר בהשאלה מברצלונה לשערה של ג'ירונה רק לפני שבועיים, נפצע בשריר במשחק הליגה האחרון מול אוביידו, וצפוי לחזור רק באמצע חודש אפריל

|
מארק-אנדרה טר שטגן (IMAGO)
מארק-אנדרה טר שטגן (IMAGO)

ג'ירונה ממשיכה להתמודד עם העונה המאתגרת במיוחד שהיא חווה, כשמכת הפציעות לא מפסיקה להכות בסגל של מיצ’ל סאנצ'ס. החדשות האחרונות מגיעות מכיוונו של מארק-אנדרה טר שטגן, שעל פי הדיווחים סובל מפציעה בשריר וצפוי להיעדר מהמגרשים למשך כחודשיים. השוער הגרמני נפגע במהלך המשחק האחרון מול אוביידו, ולמרות שבמועדון ממתינים לבדיקות נוספות כדי לקבוע את חומרת הפציעה הסופית, ההערכות הראשוניות בסביבת המועדון אינן אופטימיות.

עבור טר שטגן מדובר במכה מקצועית ואישית קשה, לאחר שהגיע לקבוצה בהשאלה מברצלונה במטרה לצבור דקות משחק שיבטיחו את מקומו כשוער הראשון של נבחרת גרמניה בגביע העולם הקרוב.

כעת, התוכניות הללו עומדות בסימן שאלה גדול, שכן היעדרות ממושכת בשלב כזה של העונה עלולה לפגוע אנושות בסיכוייו להוכיח את יכולתו בפני הצוות המקצועי של הנבחרת. המועדון שומר בינתיים על שתיקה רשמית, אך ברור כי אובדן השוער הוא נזק אסטרטגי לשני הצדדים.

מיצ’ל יצטרך לחזור בו לאחר שהחליט להעניק לגרמני את אפודת השוער הראשון על חשבונו של פאולו גזאניגה ולהפקיד שוב את השער בידיו של הארגנטינאי. מדובר בשינוי נוסף בעמדה שגם כך ידעה טלטלות רבות העונה בקבוצה לאחר שדומיניק ליבאקוביץ' קיצר את תקופת השאלתו בשל מחסור בדקות. גזאניגה, יצטרך להיכנס לנעליים הגדולות של טר שטגן ולנסות לייצב את החוליה האחורית בתקופה הקרובה לפחות.

