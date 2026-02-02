חסר מזל: טר שטגן נפצע וייעדר לחודשיים לפחות

ג'ירונה ממשיכה להתמודד עם העונה המאתגרת במיוחד שהיא חווה, כשמכת הפציעות לא מפסיקה להכות בסגל של מיצ’ל סאנצ'ס. החדשות האחרונות מגיעות מכיוונו של מארק-אנדרה טר שטגן, שעל פי הדיווחים סובל מפציעה בשריר וצפוי להיעדר מהמגרשים למשך כחודשיים. השוער הגרמני נפגע במהלך המשחק האחרון מול אוביידו, ולמרות שבמועדון ממתינים לבדיקות נוספות כדי לקבוע את חומרת הפציעה הסופית, ההערכות הראשוניות בסביבת המועדון אינן אופטימיות.

עבור טר שטגן מדובר במכה מקצועית ואישית קשה, לאחר שהגיע לקבוצה בהשאלה מברצלונה במטרה לצבור דקות משחק שיבטיחו את מקומו כשוער הראשון של נבחרת גרמניה בגביע העולם הקרוב.

כעת, התוכניות הללו עומדות בסימן שאלה גדול, שכן היעדרות ממושכת בשלב כזה של העונה עלולה לפגוע אנושות בסיכוייו להוכיח את יכולתו בפני הצוות המקצועי של הנבחרת. המועדון שומר בינתיים על שתיקה רשמית, אך ברור כי אובדן השוער הוא נזק אסטרטגי לשני הצדדים.

מיצ’ל יצטרך לחזור בו לאחר שהחליט להעניק לגרמני את אפודת השוער הראשון על חשבונו של פאולו גזאניגה ולהפקיד שוב את השער בידיו של הארגנטינאי. מדובר בשינוי נוסף בעמדה שגם כך ידעה טלטלות רבות העונה בקבוצה לאחר שדומיניק ליבאקוביץ' קיצר את תקופת השאלתו בשל מחסור בדקות. גזאניגה, יצטרך להיכנס לנעליים הגדולות של טר שטגן ולנסות לייצב את החוליה האחורית בתקופה הקרובה לפחות.