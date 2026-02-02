פרישמן: אירוע מיותר, ינאי לא היה צריך לשבת שם

דני אבדיה עשה הלילה (בין ראשון לשני) היסטוריה כשהפך לשחקן הישראלי הראשון שנבחר למשחק האולסטאר. עמוס פרישמן, יו”ר איגוד הכדורסל, עלה לדבר על כך בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

עמוס, הגבת אתמול איך שיצאה הידיעה. אתה ער בשעות האלה?

״יש דברים ששווה להישאר ער בשבילם. הייתה תחושה שזה הולך לקרות. אין אדם שלא שמח מההישג המטורף הזה. זה הישג שאי אפשר להסביר. זאת הליגה הטובה בעולם, והעובדה שיש שם באולסטאר שחקן ישראלי זה ההישג הכי גדול של ספורטאי ישראלי. לא רוצה להמעיט בזוכי המדליות, אבל זה הישג ענק״.

אפשר להגיד שהוא הכדורסלן הגדול אי פעם שיצא בישראל.

״אני לא אזלזל באחרים, אין ספק שהיום דני אחראי להישג הגדול ביותר״.

דני אבדיה (רויטרס)

מה מייחד אותו?

״יש שילוב אדיר. יש שם גנים אדירים. הוא גדל בסביבה נכונה. עבדו איתו מאמנים מצוינים שקידמו אותו. הוא אוהב כדורסל. הוא אוהב לעבוד קשה. מעבר לזה הוא בן אדם. נסעו עכשיו מאמן הנבחרת ומנהל הנבחרת לפגוש אותו והוא עשה להם כבוד אדיר. אתה לא צריך לשכנע אותו לבוא לנבחרת, הוא פשוט בא. הוא מחכה לזה. הוא השגריר הכי טוב שקיים למדינת ישראל. הוא בן אדם שמסתכל על כולם בגובה העיניים. מגיע לו. פשוט מגיע לו״.

מעבר לגנים של ההורים שלו, יש פה משהו מעבר. הקרבה, לחימה.

״חד משמעית. כל מילה מיותרת. זה יום חג לכל חובב ספורט בישראל״.

כשהוא התחיל בוושינגטון הדרך לא הייתה קלה, אבל הוא בנה פה דרך יפה עם השנים.

״אנחנו מדינה שמאוד יודעת להעלות אנשים בשנייה ולקטול אנשים בשנייה. הוא בן אדם שרעשי רקע לא משפיעים עליו. יהיו עוד תקופות קשות, אבל הוא ייצא מהן כי זה האופי שלו״.

דני אבדיה (רויטרס)

יש פה עוד מישהו שיצליח לשבור את תקרות הזכוכית האלה?

״איגוד הכדורסל לא בונה שחקנים, הוא נותן במה. האגודות בונות את השחקן. הם נבנים באגודות ועושים שם עבודה טובה. צריך גם הרבה מזל בדרך. יש מועמדים טובים שיגיעו לשם. יש את בן שרף שגם הוא בונה את עצמו לאט לאט. דני זה רק הוכחה לזה שהכל יכול להתגשם״.

הקבוצות בליגת העל רוצות להעלות את מספר הזרים. דני הוא ההוכחה שצריך לתת במה לשחקן הישראלי?

״צריך לתת יותר במה לשחקן הישראלי, אבל זה לא נתון בשליטתי. זה דיון מעמיק מאוד. אני חושב שקבוצה שאין בה לב של ישראלים הולכת לאיבוד. לא אדבר על הפועל תל אביב ככי היא קבוצה יקרה לליבי, אבל כשאתה משחק ביורוליג ואתה ממעט לתת דקות לשחקנים ישראלים, וחלילה לא כביקורת, אתה מוציא את הרוח מהקבוצה״.

היית ביום שבת בגביע המדינה. איך ראית את מה שהיה עם עופר ינאי?

״אני חושב שזה היה אירוע מיותר. יו”ר של קבוצה לא צריך לשבת שם בעיניי. אני חושב שזה היה מיותר. הוא לא היה צריך לשבת שם. אני לא יודע אם זה היה מתוכנן או אם מישהו מההנהלה של הפועל תל אביב ידע מזה. אם הייתי חבר הנהלה הייתי אומר לו שזה לא במקום. אני לא יודע מי ידע ומי לא. זה לא מוסיף ולא מקדם כלום״.

עופר ינאי מסרב לרדת מהפרקט (חגי מיכאלי)

מה יקרה להבא? יצא לכם לדבר על זה?

״לא שוחחתי עם עופר אחרי״.

רוצים עכשיו להעביר תקנה שבה לא יוכלו לשבת שם.

״מקווה שיצליחו. זה התקנות של המנהלת. יש בזה היגיון״.