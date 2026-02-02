יום שני, 02.02.2026 שעה 14:35
 מזרח 
75%5270-562848דטרויט פיסטונס
65%5313-572249בוסטון סלטיקס
63%5388-562849ניו יורק ניקס
58%5877-591852טורונטו ראפטורס
57%5937-604851קליבלנד קאבלירס
55%5636-566649פילדלפיה 76'
52%5335-532746אורלנדו מג'יק
51%6080-599451שיקגו בולס
47%6048-597851אטלנטה הוקס
46%6156-617052מיאמי היט
45%5813-594951שארלוט הורנטס
40%5408-519747מילווקי באקס
29%5864-545449אינדיאנה פייסרס
29%5501-518948ברוקלין נטס
28%5695-527747וושינגטון וויזארדס
 מערב 
76%5419-591350אוקלהומה ת'אנדר
68%5201-551247יוסטון רוקטס
68%5246-550547סן אנטוניו ספרס
67%5864-605851דנבר נאגטס
61%5422-559549פיניקס סאנס
59%5873-607051מינסוטה טימברוולבס
57%5800-597451גולדן סטייט ווריורס
53%5680-558049לוס אנג'לס לייקרס
49%5201-523547לוס אנג'לס קליפרס
44%5911-578650פורטלנד בלייזרס
43%5622-557949דאלאס מאבריקס
33%5665-549748ממפיס גריזליס
30%6349-595850יוטה ג'אז
27%5935-561749ניו אורלינס פליקנס
25%6122-564251סקרמנטו קינגס

פרישמן: אירוע מיותר, ינאי לא היה צריך לשבת שם

יו"ר איגוד הכדורסל ב"שיחת היום": "זה לא מוסיף ולא מקדם כלום, אם הייתי חבר הנהלה הייתי אומר לו שזה לא במקום". על דני: "השגריר הכי טוב למדינה"

|
עופר ינאי מצלם את יונתן אלון (חגי מיכאלי)
עופר ינאי מצלם את יונתן אלון (חגי מיכאלי)

דני אבדיה עשה הלילה (בין ראשון לשני) היסטוריה כשהפך לשחקן הישראלי הראשון שנבחר למשחק האולסטאר. עמוס פרישמן, יו”ר איגוד הכדורסל, עלה לדבר על כך בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

עמוס, הגבת אתמול איך שיצאה הידיעה. אתה ער בשעות האלה?
״יש דברים ששווה להישאר ער בשבילם. הייתה תחושה שזה הולך לקרות. אין אדם שלא שמח מההישג המטורף הזה. זה הישג שאי אפשר להסביר. זאת הליגה הטובה בעולם, והעובדה שיש שם באולסטאר שחקן ישראלי זה ההישג הכי גדול של ספורטאי ישראלי. לא רוצה להמעיט בזוכי המדליות, אבל זה הישג ענק״.

אפשר להגיד שהוא הכדורסלן הגדול אי פעם שיצא בישראל.
״אני לא אזלזל באחרים, אין ספק שהיום דני אחראי להישג הגדול ביותר״.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

מה מייחד אותו?
״יש שילוב אדיר. יש שם גנים אדירים. הוא גדל בסביבה נכונה. עבדו איתו מאמנים מצוינים שקידמו אותו. הוא אוהב כדורסל. הוא אוהב לעבוד קשה. מעבר לזה הוא בן אדם. נסעו עכשיו מאמן הנבחרת ומנהל הנבחרת לפגוש אותו והוא עשה להם כבוד אדיר. אתה לא צריך לשכנע אותו לבוא לנבחרת, הוא פשוט בא. הוא מחכה לזה. הוא השגריר הכי טוב שקיים למדינת ישראל. הוא בן אדם שמסתכל על כולם בגובה העיניים. מגיע לו. פשוט מגיע לו״.

מעבר לגנים של ההורים שלו, יש פה משהו מעבר. הקרבה, לחימה.
״חד משמעית. כל מילה מיותרת. זה יום חג לכל חובב ספורט בישראל״.

כשהוא התחיל בוושינגטון הדרך לא הייתה קלה, אבל הוא בנה פה דרך יפה עם השנים.
״אנחנו מדינה שמאוד יודעת להעלות אנשים בשנייה ולקטול אנשים בשנייה. הוא בן אדם שרעשי רקע לא משפיעים עליו. יהיו עוד תקופות קשות, אבל הוא ייצא מהן כי זה האופי שלו״.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

יש פה עוד מישהו שיצליח לשבור את תקרות הזכוכית האלה?
״איגוד הכדורסל לא בונה שחקנים, הוא נותן במה. האגודות בונות את השחקן. הם נבנים באגודות ועושים שם עבודה טובה. צריך גם הרבה מזל בדרך. יש מועמדים טובים שיגיעו לשם. יש את בן שרף שגם הוא בונה את עצמו לאט לאט. דני זה רק הוכחה לזה שהכל יכול להתגשם״.

הקבוצות בליגת העל רוצות להעלות את מספר הזרים. דני הוא ההוכחה שצריך לתת במה לשחקן הישראלי?
״צריך לתת יותר במה לשחקן הישראלי, אבל זה לא נתון בשליטתי. זה דיון מעמיק מאוד. אני חושב שקבוצה שאין בה לב של ישראלים הולכת לאיבוד. לא אדבר על הפועל תל אביב ככי היא קבוצה יקרה לליבי, אבל כשאתה משחק ביורוליג ואתה ממעט לתת דקות לשחקנים ישראלים, וחלילה לא כביקורת, אתה מוציא את הרוח מהקבוצה״.

היית ביום שבת בגביע המדינה. איך ראית את מה שהיה עם עופר ינאי?
״אני חושב שזה היה אירוע מיותר. יו”ר של קבוצה לא צריך לשבת שם בעיניי. אני חושב שזה היה מיותר. הוא לא היה צריך לשבת שם. אני לא יודע אם זה היה מתוכנן או אם מישהו מההנהלה של הפועל תל אביב ידע מזה. אם הייתי חבר הנהלה הייתי אומר לו שזה לא במקום. אני לא יודע מי ידע ומי לא. זה לא מוסיף ולא מקדם כלום״.

עופר ינאי מסרב לרדת מהפרקט (חגי מיכאלי)עופר ינאי מסרב לרדת מהפרקט (חגי מיכאלי)

מה יקרה להבא? יצא לכם לדבר על זה?
״לא שוחחתי עם עופר אחרי״.

רוצים עכשיו להעביר תקנה שבה לא יוכלו לשבת שם.
״מקווה שיצליחו. זה התקנות של המנהלת. יש בזה היגיון״.

