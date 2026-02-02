יום שני, 02.02.2026 שעה 14:12
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
5523-6022ברצלונה1
5418-4722ריאל מדריד2
4517-3822אתלטיקו מדריד3
4223-3921ויאריאל4
3528-3622בטיס5
3427-2622אספניול6
3323-2922סלטה ויגו7
2830-3022ריאל סוסיאדד8
2627-2622אוססונה9
2527-2022אלאבס10
2531-2122אתלטיק בילבאו11
2536-2122ג'ירונה12
2432-3022אלצ'ה13
2433-2821סביליה14
2327-1622חטאפה15
2335-2322ולנסיה16
2230-1822ראיו וייקאנו17
2133-2421מיורקה18
1834-2421לבאנטה19
1634-1222אוביידו20

ראפיניה לא התאמן ובספק למשחק מול אלבסטה

חדשות רעות לבארסה: הכוכב שהוחלף מול אלצ'ה בגלל פציעה, לא נטל חלק באימון. לעומתו, קונדה כן התאמן כרגיל, אבל עשוי לקבל מנוחה מחר ב-22:00 בגביע

|
ראפיניה (IMAGO)
ראפיניה (IMAGO)

חדשות רעות לברצלונה מכיוון ראפיניה שנמצא בספק למשחק הגביע מול אלבסטה מחר (שלישי, 22:00). אחרי שהוא וז’ול קונדה סיימו את המשחק מול אלצ’ה עם אי נוחות שרירית, הברזילאי לא נטל חלק באימון המסכם, בעוד הצרפתי התאמן כרגיל.

ראפיניה הוחלף כבר במחצית המשחק מול אלצ’ה לאחר שנפצע, אולם בברצלונה הבהירו כי מדובר בצעד מניעתי בלבד, שנועד להימנע מהחמרת פציעה. למרות זאת, קיים סיכוי שהברזילאי יקבל מנוחה ולא ייכלל בסגל למשחק הגביע, כאשר ההחלטה הסופית תתקבל רק עם פרסום הסגל הרשמי.

גם לגבי קונדה, האנזי פליק שוקל לא לקחת סיכונים מיותרים. למרות שהתאמן ללא מגבלות, המאמן הגרמני עשוי להעניק לו מנוחה, ובמקרה כזה ז’ואאו קאנסלו צפוי לפתוח בעמדת המגן הימני. בהתקפה, מרקוס רשפורד מסתמן כמועמד המוביל להחליף את ראפיניה בשלישייה הקדמית, אם זה אכן ייעדר.

בקלילות רבה: ברצלונה מנצחת את אלצ'ה 1:3

מי שבטוח לא יעמדו לרשות פליק הם פדרי, גאבי ואנדראס כריסטנסן, שממשיכים בתהליכי השיקום שלהם ומתאמנים בנפרד מהקבוצה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */