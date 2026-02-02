המהפכה של זוהר: וינגייט דרום וצפון יוצאים לדרך

שר התרבות והספורט, מיקי זוהר, יוצא לדרך במהלך אסטרטגי חסר תקדים, במסגרתו יוקמו שתי שלוחות חדשות של מכון וינגייט, הבית הלאומי של הספורט בישראל, בערים חיפה, כרמיאל ובאר שבע.

הרחבת מכון וינגייט לדרום ולצפון מהווה נדבך מרכזי בתפיסת עולם שמוביל המשרד: הנגשת הספורט ההישגי והמצוינות הספורטיבית לפריפריה, צמצום פערים גיאוגרפיים, ובניית תשתיות מתקדמות לספורטאים בפריסה ארצית.

כל אחת מהשלוחות תוקם על שטח של כ-100 דונם, בהשקעה כוללת המוערכת בכ-1.6 מיליארד שקלים, ותכלול תשתיות ספורט מתקדמות, מתקני אימון ושיקום בסטנדרטים בינלאומיים, מרכזי פיתוח ומדע, והכשרה מקצועית בינלאומית לספורטאים, מאמנים ואנשי מקצוע.

מעבר לתרומתן המקצועית, שלוחות וינגייט יהוו מנועי צמיחה משמעותיים לצפון ולדרום, ייצרו אלפי מקומות תעסוקה, יחזקו את הרשויות המקומיות ויבססו את ישראל כמעצמה בתחום הספורט, הבריאות והחדשנות. המהלך צפוי לחולל שינוי עומק בספורט הישראלי, לחזק את הפריפריה ולצמצם פערים.

שר התרבות והספורט מיקי זוהר (שחר גרוס)

כפי שפורסם ב-ONE, המהלך של וינגייט דרום כבר התחיל עם החלטת ממשלה שהעניקה לבאר שבע 10 מיליון שקלים לתכנון ראשוני. השר היה צריך לבחור בין האופציות של הכנרת והעמקים לבין חיפה וכרמיאל, ובסופו של דבר עשה את הבחירה והמהלך יוצא לדרך גם בצפון.

שר התרבות והספורט מיקי זוהר: "זה רגע מכונן לספורט הישראלי. ההשקעה האדירה בהרחבת מכון וינגייט לפריפריה היא השקעה בתשתיות הלאומיות של הספורט ובספורטאי העתיד. זהו מהלך שמבטיח הזדמנות שווה לכל ילד וילדה בישראל להגיע הכי גבוה שהם יכולים לחלום - גם לבמות הגדולות בעולם, כולל המשחקים האולימפיים”.

יו”ר מכון וינגייט, ארי שטינברג: “אני רואה בהחלטת השר מיקי זוהר מהלך היסטורי וחשוב, כחלק מחזון הרחבת מעגל ההזדמנויות וחיזוק הספורט ההישגי בישראל. שלוחות וינגייט בצפון ובדרום יאפשרו להביא את ערכי המצוינות בספורט של וינגייט גם לפריפריה, ולטפח את דור העתיד של ספורטאיות וספורטאים מצטיינים. זוהי השקעה ערכית ומשמעותית שתחזק את אזורי הפריפריה, תגביר את צמיחתם ותבסס את עתיד הספורט הישראלי”.

ארי שטינברג (רדאד ג'בארה)

מנכ”ל מכון וינגייט, גיא אטיאס: “הקמת וינגייט צפון ודרום תעניק הזדמנות שווה לספורטאיות וספורטאי ההישג שיצמחו בפריפריה, אשר יזכו לכל המעטפת הנדרשת. מעתה רק הכישרון יקבע, בלי תלות במקום המגורים או ביכולת הכלכלית של משפחות הספורטאים”.