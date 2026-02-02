יום שני, 02.02.2026 שעה 13:25
ספורט אחר

המהפכה של זוהר: וינגייט דרום וצפון יוצאים לדרך

הספורט המקצועי מגיע לפריפריה: בהשקעה של כ-1.6 מיליארד יוקמו שלוחות של מכון וינגייט בב"ש, חיפה וכרמיאל. השר: "לכולם מגיע להגיע לאולימפיאדה"

|
מכון וינגייט (מכון וינגייט)
מכון וינגייט (מכון וינגייט)

שר התרבות והספורט, מיקי זוהר, יוצא לדרך במהלך אסטרטגי חסר תקדים, במסגרתו יוקמו שתי שלוחות חדשות של מכון וינגייט, הבית הלאומי של הספורט בישראל, בערים חיפה, כרמיאל ובאר שבע.

הרחבת מכון וינגייט לדרום ולצפון מהווה נדבך מרכזי בתפיסת עולם שמוביל המשרד: הנגשת הספורט ההישגי והמצוינות הספורטיבית לפריפריה, צמצום פערים גיאוגרפיים, ובניית תשתיות מתקדמות לספורטאים בפריסה ארצית.

כל אחת מהשלוחות תוקם על שטח של כ-100 דונם, בהשקעה כוללת המוערכת בכ-1.6 מיליארד שקלים, ותכלול תשתיות ספורט מתקדמות, מתקני אימון ושיקום בסטנדרטים בינלאומיים, מרכזי פיתוח ומדע, והכשרה מקצועית בינלאומית לספורטאים, מאמנים ואנשי מקצוע.

מעבר לתרומתן המקצועית, שלוחות וינגייט יהוו מנועי צמיחה משמעותיים לצפון ולדרום, ייצרו אלפי מקומות תעסוקה, יחזקו את הרשויות המקומיות ויבססו את ישראל כמעצמה בתחום הספורט, הבריאות והחדשנות. המהלך צפוי לחולל שינוי עומק בספורט הישראלי, לחזק את הפריפריה ולצמצם פערים.

שר התרבות והספורט מיקי זוהר (שחר גרוס)שר התרבות והספורט מיקי זוהר (שחר גרוס)

כפי שפורסם ב-ONE, המהלך של וינגייט דרום כבר התחיל עם החלטת ממשלה שהעניקה לבאר שבע 10 מיליון שקלים לתכנון ראשוני. השר היה צריך לבחור בין האופציות של הכנרת והעמקים לבין חיפה וכרמיאל, ובסופו של דבר עשה את הבחירה והמהלך יוצא לדרך גם בצפון.

שר התרבות והספורט מיקי זוהר: "זה רגע מכונן לספורט הישראלי. ההשקעה האדירה בהרחבת מכון וינגייט לפריפריה היא השקעה בתשתיות הלאומיות של הספורט ובספורטאי העתיד. זהו מהלך שמבטיח הזדמנות שווה לכל ילד וילדה בישראל להגיע הכי גבוה שהם יכולים לחלום - גם לבמות הגדולות בעולם, כולל המשחקים האולימפיים”.

יו”ר מכון וינגייט, ארי שטינברג: “אני רואה בהחלטת השר מיקי זוהר מהלך היסטורי וחשוב, כחלק מחזון הרחבת מעגל ההזדמנויות וחיזוק הספורט ההישגי בישראל. שלוחות וינגייט בצפון ובדרום יאפשרו להביא את ערכי המצוינות בספורט של וינגייט גם לפריפריה, ולטפח את דור העתיד של ספורטאיות וספורטאים מצטיינים. זוהי השקעה ערכית ומשמעותית שתחזק את אזורי הפריפריה, תגביר את צמיחתם ותבסס את עתיד הספורט הישראלי”.

ארי שטינברג (רדאד גארי שטינברג (רדאד ג'בארה)

מנכ”ל מכון וינגייט, גיא אטיאס: “הקמת וינגייט צפון ודרום תעניק הזדמנות שווה לספורטאיות וספורטאי ההישג שיצמחו בפריפריה, אשר יזכו לכל המעטפת הנדרשת. מעתה רק הכישרון יקבע, בלי תלות במקום המגורים או ביכולת הכלכלית של משפחות הספורטאים”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */