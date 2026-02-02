יום שני, 02.02.2026 שעה 12:47
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
3825-3921הפועל ת"א3
3625-3920מכבי ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2933-3721הפועל פ"ת6
2827-2421בני סכנין7
2744-3521מכבי נתניה8
2244-2621עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2042-2521מ.ס אשדוד11
1935-2920עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

תסכול גדול באשדוד, מאמץ להכשיר את אנסה

בקבוצה מעיר הנמל היו מאוכזבים מההפסד הראשון של ביטון ואבינו על הקווים. באטום נפצע וייבדק, ניסיון להכשיר גם את עזו למפגש מול האקס חיים סילבס

|
יוג'ין אנסה (שחר גרוס)
יוג'ין אנסה (שחר גרוס)

תסכול גדול במ.ס אשדוד. אחרי שבלמה את רצף ההפסדים עם שתי תוצאות תיקו, הקבוצה מעיר הנמל חזרה אתמול (ראשון) מאוכזבת מאצטדיון המושבה אחרי הפסד 2:0 להפועל פתח תקווה. זהו ההפסד הראשון של צמד המאמנים אבי אבינו וניר ביטון מאז שמונו לתפקיד.

במועדון יצאו מאוכזבים מהמחצית הראשונה בה לא ספגו, אבל למרות שני השערים במחצית השנייה, מנסים לקחת נקודת אור מהיכולת, כשהקבוצה הצליחה להגיע ללא מעט מצבים של נהוראי דבוש, נועם מוצ'ה והייפורד בוהאן.  

באשדוד מודאגים מהקרבה לקו האדום, ממנו הקבוצה רחוקה נקודה אחת בלבד בעקבות התיקו שהשיגה הפועל ירושלים. דאגה נוספת נרשמה סביב ז'אן פלורן באטום, שנפצע כבר בתחילת המשחק בשריר האחורי ונאלץ לצאת. באשדוד יבדקו בימים הקרובים את חומרת הפציעה של הקמרוני, שבכל מקרה מאכזב ועשוי לעזוב בחלון הנוכחי. 

ניר ביטון ואבי אבינו (ראובן שוורץ)ניר ביטון ואבי אבינו (ראובן שוורץ)

ביקורת על השיפוט והכנה למפגש מול האקס סילבס

רועי גורדנה, שהיה שוב מהבולטים והמנהיגים על הדשא, הוחלף במהלך המשחק לאחר שספג כרטיס צהוב, מחשש שיקבל צהוב נוסף. במועדון לא הסתירו את חוסר שביעות הרצון ממספר החלטות של שופט המשחק אביעד שילוח, כולל שריקה שנשרקה לחובתו של גורדנה לאחר מה שנראה כהצגה של צ’יפיוקה סונגה.

באשדוד יפגשו במחזור הקרוב את הפועל חיפה והאקס הטרי חיים סילבס, כשהמטרה לחזור למסלול הניצחונות אחרי סיבוב שלם מאז הניצחון הביתי 1:4 על החיפאים. באשדוד יעשו ניסיון להכשיר את יוג’ין אנסה ואורי עזו למשחק.

