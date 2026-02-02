יום שני, 02.02.2026 שעה 13:40
"הייתי בעננים, אבדיה גם תגלית העונה ב-NBA"

שמעון מזרחי על בחירת כוכב פורטלנד לאולסטאר, ב"שיחת היום": "הגיע לגבהים שאף אחד לא הגיע אליהם לפני". וגם: מאייר, איום המכללות ו-NBA אירופה

|
דני אבדיה ושמעון מזרחי
דני אבדיה ושמעון מזרחי

דני אבדיה עשה הלילה (בין ראשון לשני) היסטוריה כשהפך לשחקן הישראלי הראשון שנבחר למשחק האולסטאר. שמעון מזרחי, יו”ר מכבי תל אביב, המועדון בו גדל הכוכב הישראלי, עלה לדבר על כך בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

איך הרגשת עם הבשורה?
״דני הגיע למחלקת הנוער כשהיה בערך בן 14 וכבר אז ראינו בו כישרון גדול. הוא הגיע לאקדמיה של מחלקת הנוער והדבר שהכי ייחד אותו זה היכולת לשחק במספר עמדות. הוא ניצל את הגובה שלו וידע למסור טוב. מה שאפיין אותנו זה צניעות וענווה, יש בו חדוות חיים. אני מברך על עוד שחקן שהגיע ממכבי תל אביב ל-NBA, בנוסף לעמרי כספי. הוא הכיח את היכולות שלו, את כושר ההתמדה״.

מתי הבנתם שזה משהו מיוחד?
״ברגע שראינו אותו מתפתח במחלקת הנוער הקדשנו לו את כל המעטפת, מאמן כושר, תזונאית. הוא הוכיח את עצמו כשהגיע לבוגרים והגיע לנבחרת ישראל”.

היית איתו שם באותו ערב שהוא נבחר.
״אכן, היה זה ערב מטריף. באולם ישבו מאות אנשים, המתח היה גבוה. עד שהגיע זמן הבחירה וברגע שהוא נבחר יצאנו בשאגות שמחה”.

דני אבדיה

כמה התקרה שלו גבוהה?
״אני לא יכול לומר מה יצפה העתיד, זה תלוי אם הוא יישאר בקבוצתו הנוכחית או אם יעבור בטרייד. עצם העובדה שהוא נבחר לאולסטאר זה רק תואר אחד, הוא גם תגלית העונה״.

הוא הספורטאי הכי גדול שלנו?
״מבחינת הכדורסל כן. הוא הגיע לגבהים שאף אחד לא הגיע אליהם לפני. כל זה עם שמירה על צניעות”.

איך הגבת למשמע הבחירה?
״הייתי בעננים, פשוט מאושר״.

יש עוד שחקן ישראלי שיוכל להגיע לשם לדעתך?
״אני אגיד דבר כזה, בזמן האחרון קרו כמה דברים שפוגעים בכדורסל הישראלי כמו שהם פוגעים גם באירופאי. כל נושא הקולג׳ים בארה״ב, כשבנוסף ה-NBA לוקח את השחקנים הטובים והבולטים, אז הקולג׳ים מעניקים דברים גדולים. קבוצות אומרות שאין להן מה לפתח שחקני נוער אם גם ככה הם עוברים לקולג׳ים. אנחנו לא נפסיק לטפח שחקנים, למרות הקשיים״.

דני אבדיה

גם לכם לקחו את עומר מאייר, אתם חושבים על להפסיק פיתוח?
״אתה מגדל שחקן, רוצה שיגיע לקבוצה הראשונה. כל הקהל מחכה לרגעים האלה. פתאום קם הבן אדם והולך. אני לא מדבר על התמורה, אלא על החלל שהוא הותיר״.

“אין מה לעשות עם המכללות”

יש מה לעשות עם זה?
״לא. אין מה לעשות לא נגד ה-NBA ולא נגד הקולג׳ים״.

אם ה-NBA יקים ליגה באירופה, זה יחסל את היורוליג?
״בהחלט לא. תימצא הנוסחה שתאפשר את הקיום של שני הגופים או שיהיה גוף אחד מאוחד״.

אתה נמצא שם בישיבות, מה אתה חושב שיקרה?
״התמנה מנהל חדש ונפתח ערוץ דיבור פתוח ונקווה לטובות״.

NBA אירופה פנו אליכם להצטרף?
״לא פנו למועמדים. זה צריך להיות משהו משולב״.

