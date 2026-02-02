יום שני, 02.02.2026 שעה 12:46
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
291148-138015הפועל ת"א
271144-135115מכבי ת"א
261150-121815הפועל העמק
261329-142415בני הרצליה
251189-128415הפועל ירושלים
241248-122315הפועל חולון
211372-129415עירוני קריית אתא
211289-126815עירוני רמת גן
211337-129215הפועל ב"ש/דימונה
201280-121215מכבי ראשל"צ
201273-119615עירוני נס ציונה
181298-121015מכבי רעננה
181306-117415אליצור נתניה
161164-100115הפועל גליל עליון

"עופר ינאי ביקש מטען, ניסיתי להסביר למשקיף"

מאבטח שישב במזכירות בהרחקת בעלי הפועל בתצהיר חתום: "ינאי ניגש לשולחן עם טלפון כבוי, ניסיונותיי להסביר למשקיף לא צלחו, והוא ביקש שאוציא אותו"

|
עופר ינאי מסרב לרדת מהפרקט (חגי מיכאלי)
עופר ינאי מסרב לרדת מהפרקט (חגי מיכאלי)

עדיין לא רגוע בהפועל תל אביב אחרי האירועים בהדחה מהגביע נגד הפועל ירושלים, כאשר את מיטב תשומת הלב תפס עופר ינאי שהורחק מתחומי הפרקט. אחרי שתחילה הבעלים של מחזיקת היורוקאפ רצה הסברים, לבסוף הוא אכן עלה אל היציע ואחרי עצירה של 13 דקות, רבע הגמר חודש בהיכל מנורה מבטחים.

לפי אנשים במועדון, ינאי חיפש מטען ולשם כך ניגש למזכירות כשהטלפון שלו כבוי, אבל המשקיף לא אהב זאת וביקש להרחיק את הבעלים. מנכ”ל הקבוצה צחי רייכנשטיין פועל רבות בנושא מאז שהאירוע קרה, ומי שאתמול (ראשון) חתם על תצהיר הוא אחד המאבטחים במשחק, שישב במזכירות כשהכל קרה, והוא רצה להסביר את הצד שלו למקרה.

המאבטח, שאול מנע, חתם על התצהיר הבא: “אני הח”מ, שאול מנע, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר אמת, אחרת אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה כדקלמן: אני משמש כיום כמפקד על צוות עתודה בחברת האבטחה בהיכל מנורה מבטחים, והאמור בתצהירי זה ידוע לי מתוקף תפקידי”.

עופר ינאי ביציע (חגי מיכאלי)עופר ינאי ביציע (חגי מיכאלי)

עוד רשם: “אני עושה תצהיר זה למקרה שאירע אתמול, 31.1.26, במהלך משחק רבע גמר גביע המדינה. במהלך המשחק, בדקה 6:02 ברבע השני, עמדתי ליד שולחן המזכירות, אז ראיתי כי מר עופר ינאי ניגש אל שולחן המזכירות, כאשר הטלפון הנייד שלו היה כבוי, במטרה לשאול מטען מחברי השולחן”.

מנע המשיך: “המשקיף, שעמד גם הוא סמוך לשולחן המזכירות, ככל הנראה לא הבין את בקשתו של מר ינאי והורה לו ללכת משם. כיוון שעמדתי במקום שבו יכולתי לשמוע את חילופי הדברים, הסברתי למשקיף כי מר ינאי בסך הכל ביקש מטען עבור הטלפון הנייד שברשותו”.

לסיכום: “ניסיונותיי להסביר את המקרה לא צלחו, והמשקיף ביקש ממני להוציא את מר ינאי מהאולם. בהקשר זה חשוב לציין כי הסברתי למשקיף שאין בסמכותו להוציא את מר ינאי מתחומי שולחן המזכירות, ועליו לקרוא למנהל האירוע. זהו שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי אמת”.

עופר ינאי בשלב הזה מסרב להתראיין בנושא, כאשר לפי מקורביו הוא פגוע עמוקות מהתקרית, כשאף גורמים בסביבתו מגדירים אותה כ”חיסול חשבונות אישי” ושהוא משווה אותה לתקרית התקיפה האנטישמית ביוון.

