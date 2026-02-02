הצטרפו לשידור החי של התוכנית "שיחת היום"הנושאים החמים בספורט בשידור חי באתר ובערוץ ONE: בחירת דני אבדיה לאולסטאר, מה מכין מאמן מכבי ת”א החדש, רוני דיילה, והמהפכה בכדורגל הישראלי גידי ליפקין ורז אמיר | 02/02/2026 13:00 דני אבדיה מול לברון ג'יימס (IMAGO) הבחירה של דני אבדיה לאולסטאר, מה מכין מאמן מכבי ת”א החדש, רוני דיילה, והמהפכה בכדורגל הישראלי: כל זאת ועוד בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.ישיר: שיחת היום - כל מה שחם בספורט!התוכנית “שיחת היום” של ONE משודרת בכל יום ראשון עד חמישי באתר ובערוץ ONE, ומשודרת גם עכשיו. הוספת תגובה טוען תגובות... • השב • הוסף תגובה בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש