רבע 1, 03:46: הפועל ב"ש - בני הרצליה 20:24

שלוש קבוצות כבר הבטיחו את מקומן בשלב חצי הגמר של גביע המדינה בכדורסל, זאת לאחר שביום שבת האחרון הפועל ירושלים ניצחה את הפועל תל אביב 83:93, ואתמול הפועל העמק ומכבי תל אביב הביסו את היריבות שלהן בהפרש דו ספרתי כל אחת. בשעה זו, במשחק באולם הקונכייה, נלחמות הפועל באר שבע/דימונה ובני הרצליה על הכרטיס האחרון לארבע האחרונות.

הקבוצות נפגשו בפעם האחרונה לפני חודש בלבד במסגרת הליגה, כשגם אז הדרומיים אירחו את ההתמודדות. למרות זאת, חניכיו של יהוא אורלנד יצאו עם ידם על העליונה עם 86:94 במשחק אישי נהדר של קודי דמפס שסיים עם 27 נקודות. מעבר לכך, בשלושת המשחקים האחרונים ביניהן, הקבוצה מהשרון ניצחה את כולם. הניצחון האחרון של הדרומיים על הרצליה היה לפני כמעט שנתיים, במאי 2024.

למרות שטבלת הליגה והסטטיסטיקה נגדה, המארחת יודעת שהקסם במפעל הספציפי הזה הוא שביום נתון הכל יכול לקרות. במידה שידעו לנצל את הביתיות ויציגו יכולת דומה למשחקם הקודם (למרות ההפסד להפועל ת”א בהארכה) האדומים יוכלו לפנטז על שחזור ההישג מלפני שנתיים. מנגד, הרצליה תרצה להמשיך את העונה הטובה שלה ולעלות לחצי הגמר כמו בעונה הקודמת.

רבע ראשון:

חמישיית הפועל ב”ש/דימונה: ג’ייק אוניל, סי ג’יי אלבי, יואב ויטלם, ברנדון אנג’ל וקודי דמפס.

חמישיית בני הרצליה: דנבר ג’ונס, שלו לוגשי, מקס היידיגר, צ’ינאנו אונוואקו ואלייז’ה סטיוארט.

היידיגר פתח עם שתי שלשות עבור הרצליה, ויחד עם שתיים של אונוואקו קבע שמונה מהירות של האורחת. מנגד, ויטלם ודמפס קבעו 7 בצד הדרומי כדי לשים את הקבוצות על 7:8. הקצב הגבוה המשיך כאשר אנג’ל נכנס לעניינים והעלה את קבוצתו ליתרון. שני הצדדים הציגו משחק התקפי יוצא מן הכלל, אך זה הספיק לאורלנד שלקח פסק זמן על מנת לדבר עם שחקניו.