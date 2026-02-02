יום שני, 02.02.2026 שעה 15:16
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
3825-3921הפועל ת"א3
3625-3920מכבי ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2933-3721הפועל פ"ת6
2827-2421בני סכנין7
2744-3521מכבי נתניה8
2244-2621עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2042-2521מ.ס אשדוד11
1935-2920עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

יואב כץ: ההתנהגות של ב"ש לא אתית, זה לא יפה

בעלי הפועל חיפה ב"שיחת היום": "מצפה מהאנשים שמובילים את הכדורגל הישראלי לקצת יותר. לא הגענו להסכמות וכרגע נראה שאיסט יישאר עד תום העונה פה"

|
ג'בון איסט (האתר הרשמי של הפועל ב
ג'בון איסט (האתר הרשמי של הפועל ב"ש)

סאגת ג’בון איסט ממשיכה להעסיק את הפועל חיפה, אבל אסור לשכוח שעל הדשא מצבה די עגום. האדומים מהכרמל סופרים שישה מחזורים ברציפות ללא ניצחון ולפני זה היה גם את משחק ההדחה מגביע המדינה עם תבוסה 5:0 להפועל חיפה. הבעלים של הפועל חיפה, יואב כץ, דיבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE והתייחס לשלל נושאים.

האם דור חוגי בדרך לקבוצה?
״עדיין מוקדם להגיד״.

מה מונע מזה לקרות?
״מוקדם לדבר על זה. לא הייתי מרחיב דיבור על משהו שאין לי הרבה מידע לגביו״.

מה הסיכויים?
״אין לי אינפורמציה, אז אין לי מה לעשות, זה ספקולציות״.

דור חוגי (חגי מיכאלי)דור חוגי (חגי מיכאלי)

איך אתה רואה את כל מה שקורה עם ג’בון איסט?
״אני חושב שההתנהגות של באר שבע היא מאוד לא אתית. ברגע זה נראה לי שכולם ירדו מהכל. אם לבאר שבע הייתה מטרה לפצות אותנו על המהלך הזה, אז הם ירדו מזה. ג’בון איסט חזר להתאמן והיה לו אימון טוב. האוהדים לא הפריעו לאימון ואולי מה שיקרה זה שהוא יישאר בהפועל חיפה עד תום העונה ובאר שבע תצטרך להילחם על האליפות בלעדיו. כרגע זה מה שנראה שיקרה״.

הפועל באר שבע הציעה 500 אלף ש״ח ורצית יותר.
״לא בדיוק. לא אדבר על סכומים, אבל מה שכן, אנחנו חשבנו בכיוון של שני שחקנים ופיצוי הולם וזה כנראה לא יגיע להסכמה. צריך הסכמה ולא הייתה. הם החליטו לרדת מזה לגמרי. זאת ההודעה שהם השאירו לנו. ייתכן שהוא יחזור לשחק בהפועל חיפה״.

גג'בון איסט (רדאד ג'בארה)

דיברת עם אלונה?
״לא״.

כמה אתה מאוכזב?
״אני לא רוצה לדבר באופן אישי. זה מאוד לא אתי. התפלאתי מאוד. זה לא מתאים. פשוט לא מתאים. רוצים שהכדורגל יהיה אתי ודוגמה לענפים אחרים וזה לא ככה. חבל. חבל מאוד״.

בעונה קודמת זה קרה לך עם גראפי, מאיימבו, איתמר נוי ומלמד. כולם עזבו ללא תמורה. העונה זה קורה עם איסט. האם יש הפקת לקחים שתמנע את כל זה בכל ינואר?
״בוא נגיד ככה. אף פעם הרחש בחש לא הוציא את הקבוצה מאיזון. הקבוצה נפרדה מגיא מלמד באופן יפה וההתנהגות של מכבי חיפה הייתה אתית. הכל היה טוב ויפה. גם עם שמואל שיימן שעבר לבית״ר ירושלים בינואר בעבר, הוא נשאר עד סיום העונה אצלנו וגם נתן גול ניצחון בגמר גביע נגד אותה בית״ר והכל טוב ויפה. העניין של לקחת תמונה ולפרסם אותה זה לא מעשה מכבד. אני הייתי מצפה מהאנשים שמובילים את הכדורגל הישראלי לקצת יותר״.

אלונה ברקת (ראובן שוורץ)אלונה ברקת (ראובן שוורץ)

זה היה בכוונה?
״לא יודע אם זה מכוון או מקרי״.

גם זלאטנוביץ׳ חתם שם בינואר ולא הוציאו על זה כלום כי כיבדו את אייל סגל.
״אני לא יודע אם זה היה בכוונה. מה שאני כן יודע זה שהיו מקרים כאלו והכל עבר על מקומו בשלום. במקרה הזה אני לא יודע מה גרם לזה. אם זו טעות או מכוון. זה פשוט לא יפה״.

אתה מינית את גל אראל ונתת לו את ההזדמנות, אבל כשהוא מפוטר לא דיברת איתו.
״גל אראל קיבל את התקציב הגבוה בתולדות הפועל חיפה. היחסים שלי איתו הם מצוינים. הוא עבד קשה וזה לא קל להיות מאמן. אני בטוח שהוא יגיע להישגים. הקשר האישי הוא מצוין״.

גל אראל (עמרי שטיין)גל אראל (עמרי שטיין)

אתה מפטר מאמן צעיר ואתה אפילו לא מדבר איתו.
״אני אדבר איתו, אין לי בעיה איתו״.

הוא נפגע מזה.
״אני מצטער. אין לי בעיה איתו. הוא בחור נהדר והוא יהיה מאמן נהדר. הוא גם יחזור להפועל חיפה. לפטר מישהו זה לא דבר נעים״. 

אז בגלל שלא היה לך קל לא דיברת איתו?
״לא היו כאן שיקולים כאלו או אחרים״.

משהו התקדם עם המכירה של המועדון?
״הלוואי והיה לי משהו לספר״.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */